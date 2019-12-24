Магия Илона Маска: как Tesla за 10 лет превратилась из проблемного стартапа в компанию дороже Ford и GM (Forbes)

Сейчас Tesla — лидер мирового рынка электромобилей, но десять лет назад в разгар финансового кризиса стартап Илона Маска был на грани банкротства. Как предприниматель со склонностью к научной фантастике сумел создать армию фанатов, продать сотни тысяч электромобилей и стать мультимиллиардером?

Если бы холодным январским днем 2009 года вы пообщались с мрачным Илоном Маском в конференц-зале отеля в Детройте, вы бы вряд ли предположили, что к концу первого десятилетия 21 века его стартап станет успешным производителем электромобилей. Из-за тяжелого кризиса у Tesla почти не оставалось свободных денег, компания только что закрыла офис в Мичигане и с трудом справлялась с доставкой электромобилей марки Roadster первым покупателям. Но поступил звонок, который поднял Маску настроение: Daimler согласилась купить аккумуляторы и двигатели Tesla для парка экспериментальных электромобилей Mercedes. Сделка была небольшой, но она стала первым из многих спасательных кругов, которые помогли Tesla удержаться на плаву.

Десять лет спустя импульсивный, неоднозначный предприниматель родом из Южной Африки входит в рейтинг мультимиллиардеров. По оценкам Forbes, его состояние составляет $26,8 млрд. Сейчас Маск находится в шаге от того, чтобы поставить на рынок большую часть экологически чистого транспорта будущего из его плана, намеченного в манифесте 2006 года.

За последнее десятилетие в сфере транспорта произошло множество перемен — революционное развитие карпулинга и запуск Uber «злым гением» Трэвисом Калаником, решительные шаги Google в создании беспилотного автомобиля Waymo, коммерциализация лазерных датчиков LIDAR для роботизированных транспортных средств компанией Velodyne, беспилотные грузовики от стартапов вроде TuSimple и мобильные приложения Waze и Moovit, которые помогли сделать вождение в городе менее волнительным. Но никто не сыграл более значимой роли, чем Илон Маск.

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Как и другие компании, занимающиеся экологически чистым транспортом, Tesla получила государственные субсидии на продвижение альтернатив иностранному топливу. Созданная в гараже в Кремниевой долине компания стала широко известным автопроизводителем в 2010 году, когда с помощью дешевого кредита от министерства энергетики приобрела у Toyota законсервированный завод во Фримонте, штат Калифорния.

Выгодная сделка помогла Tesla представить седан Model S в 2012 году. Машина стала прорывом, чудом на аккумуляторном питании, превзошедшим все ожидания и вызвавшим резкий рост акций Tesla. После многочисленных задержек компания в 2015 году выпустила Model X — дорогой кроссовер со сложно сконструированными дверями в форме крыльев сокола. Следующим удачным ходом Маска стал седан Model 3, выпущенный в 2017 году и позиционируемый как первый электромобиль Tesla по доступной цене.

Маск, получивший свой первый капитал после продажи доли в PayPal, не мог понять, как создать Model 3 стоимостью $35 000, и пережил месяцы «производственного ада». Но к 2018 году Model 3 стала лидером по продажам среди автомобилей Tesla. В следующем году Tesla должна выпустить кроссовер Model Y, построенный на платформе Model 3. В разработке находятся обновленный Roadster, электрофура и получивший противоречивые отклики угловатый пикап Cybertruck, который был впервые представлен в октябре 2019 года.

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Склонность к научной фантастике позволила Маску создать армию фанатов, привлечь сотни тысяч покупателей автомобилей Tesla и разбогатеть (хотя сам он жаловался, что у него относительно мало свободных средств). Почти весь его капитал — это примерно 25% Tesla. Несмотря на то, что компания не закончила ни один год с прибылью, после IPO 2010 года ее стоимость заметно выросла.

Благодаря исключительной вере инвесторов в видение Маска самый маленький автопроизводитель США, который был на грани банкротства в 2009 году, достиг рыночной капитализации в $77 млрд (по состоянию на 24 декабря), обогнав гораздо более крупных конкурентов GM, Ford и Fiat Chrysler.

Он превратил Tesla в лидера мирового рынка электромобилей, однако за последние десять лет компания не раз переживала кризисные ситуации, такие как возгорания аккумуляторов, высокую текучку руководящих кадров, сообщения о проблемах на заводах (в том числе о множестве нарушений техники безопасности во Фримонте) и судебные разбирательства из-за гибели водителей, использовавших автопилот Tesla.

Маск и сам нередко оказывался в центре скандала из-за своих неосторожных комментариев и оскорблений в Twitter. Первые привели к судебному разбирательству с Комиссией по ценным бумагам и биржам, которое обошлось ему в $20 млн, а вторые вынудили предстать перед федеральным судом в Лос-Анджелесе по иску британского дайвера, которого Маск назвал «педофилом». Суд присяжных решил, что оскорбление не являлось клеветой.

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Tesla вступает в 2020 год как крупная компания, а не тот проблемный стартап, которым она была в начале 2010-х годов, а Маск на многие световые годы отдалился от кризиса в Детройте в январе 2009 года. Но его импульсивность и пристрастие к Twitter все еще позволяют усомниться в том, что именно он — лучший возможный руководитель для компании, которая становится все более заметной в международном масштабе и скоро, возможно, будет производить и продавать миллионы электромобилей в год.

У него есть и множество конкурентов: от стартапов вроде Rivian, Lucid, Byton и Nio до глобальных гигантов Volkswagen и General Motors, которые ускоряют темпы работы над своими линейками электромобилей и видят впереди широкие возможности.

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Новая цель Маска — производить 20 млн автомобилей за год против 400 000 автомобилей в 2019 году. «Мы хотим увеличить объем производства Tesla настолько, чтобы со временем заменить 1% глобального автопарка, — сказал он во время конференц-колла 23 октября. — Спрос на новые электромобили будет расти по мере того, как весь мир отказывается от двигателей внутреннего сгорания».

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Tesla покупает завод: в мае 2010 года Tesla приобрела у Toyota законсервированный завод в районе залива Сан-Франциско, что стало первым шагом на пути к революции экологичных автомобилей, которую задумал Илон Маск.

Беспилотные «гугломобили»: в 2010 году мир узнал, что команда молодых ученых под руководством Себастьяна Труна собирается при поддержке Ларри Пейджа освоить технологию беспилотного вождения.

Революция в сфере совместных поездок: Uber под управлением жесткого гендиректора Трэвиса Каланика и его конкурент Lyft с помощью смартфонов устроили революцию в сфере вызова такси.

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Первый электромобиль: в 2012 году Model S от Tesla превзошла все, чего ожидали от нового стартапа Маска в Кремниевой долине, — и показала, насколько удобными, быстрыми и футуристичными могут быть электромобили.

Зрение для беспилотных машин: Дэйв Холл из компании Velodyne изобрел систему вращающихся лидаров для трехмерного зрения с панорамой в 360 градусов, благодаря которой мечта Google о беспилотных автомобилях стала реальностью.

Tesla в мире автобусов: Райан Поппл помог вывести Tesla на биржу, а его собственный стартап позволил перевозчикам отказаться от автобусов на дизельном топливе в пользу автобусов Proterra на аккумуляторах.

Шумиха вокруг Hyperloop: Маску было мало электромобилей. В 2013 году он представил проект сверхскоростного поезда Hyperloop, но пока что так и не осуществил мечту о путешествиях со скоростью звука.

Встречайте роботакси: после миллионов километров тестовых поездок в 2016 году Google создал подразделение Waymo, чтобы коммерциализировать свои исследования в области беспилотных автомобилей, которыми руководил ветеран автоиндустрии Джон Крафчик.

Приложения повышают мобильность: смартфоны сделали популярными не только совместные поездки. Приложения Waze и Moovit показывают людям различные способы передвижения по городу и упрощают жизнь пассажиров городского транспорта.

Автономные фуры: беспилотная революция распространилась и на грузовики: Waymo и стартапы вроде TuSimple, которым управляет разработчик Сяоди Хоу, создают автопарки роботизированных фур.

Взрывной успех электроскутеров: бывший топ-менеджер Uber и Lyft Трэвис Вандерзанден в 2018 году создал движение в поддержку передвижения на электроскутерах Bird и породил множество конкурентов.

Грузовики 21 века: у Маска есть фура на аккумуляторах Tesla Semi, но Тревор Милтон из Nikola считает, что будущее грузовых перевозок на дальние расстояния — за гигантами на водородных топливных элементах.

Перевод Натальи Балабанцевой