Российский автопром - от двузначного роста к неоднозначному будущему («Интерфакс»)

Российский авторынок, на протяжении двух лет подряд показывавший двузначный рост продаж, почти весь 2019 год провел в небольшом "минусе" - ниже и без того не слишком оптимистичных прогнозов, которые к середине года только ухудшились.

Войдя в новый инвестиционный режим с заключением специнвестконтрактов (СПИК) на разных условиях, автоконцерны втянулись в дискуссию о дифференциации промсубсидий в пользу высоколокализованых игроков. К концу года правительство, до поры сохранявшее в этом вопросе "равноудаленность", наконец приняло решение о дифференцированном подходе к распределению господдержки.

Однако на авторынке сегодня едва ли есть игроки, смотрящие в будущее с непоколебимым оптимизмом и без тревог: после решения об очередной индексации утильсбора в 2020 году цены на автомобили вырастут, а спрос по-прежнему нужно будет стимулировать госсубсидиями.

Вера, надежда, падение

На традиционной пресс-конференции Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в начале 2019 года глава комитета автопроизводителей Йорг Шрайбер озвучил прогноз, предполагавший замедление роста рынка в 3,5 раза в годовом выражении. Отмечалось, что двузначных "плюсовых" показателей 2017-2018 годов ждать не приходится и что по итогам года будет продано 1,87 млн машин (+3,6%). Ассоциация указывала, что на прогноз влияет множество неопределённостей, в том числе повышение до 20% ставки НДС, правительственная политика в части мер господдержки спроса и утилизационного сбора, а также вероятность введения новых санкций США. "Ожидается трудное начало, в том числе из-за высоких продаж прошлого года (подскочивших в последние месяцы на фоне ожидания роста цен из-за увеличенного НДС - ИФ)", - добавляли в АЕБ, тогда еще связывая положительные ожидания со вторым полугодием.

Как оказалось, январский рост на 0,7% был сравнительно неплохим результатом для российских автопродаж, которые уже в феврале впервые за 2 года просели на 3,6%. "Перспектива не выглядит слишком обнадеживающей, - отмечали в АЕБ. - В том числе и потому, что недавно анонсированные правительством меры поддержки продаж автомобилей, например, для молодых семей, слишком ограничены в объеме, чтобы произвести фундаментальные изменения".

Картина немного улучшилась в марте, когда в РФ было продано на 1,8% автомобилей больше, чем годом ранее (391,65 тыс. штук), за счет доступных с этого месяца госсубсидий для бюджетных машин.

Уже к маю авторынок, которому все еще не хватало поддержки спроса, упал на рекордные по году 6,7%, и к концу полугодия сдержанный оптимизм прогнозов сменился "отрицательными" ожиданиями. "После 6 месяцев 2019 мы видим рынок, который уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, а второй квартал стал более трудным, чем первый, - констатировали в АЕБ. - Ожидания на рынке в отношении второй половины года не лучше. Ясно, что рост рынка в 2019 - уже больше нереалистичный сценарий".

Аналогичным образом свои прогнозы в течение года корректировали и автопроизводители. В частности, "АвтоВАЗ" , продавший в 2018 году 306,204 тыс. автомобилей Lada (+16% к 2017 г.).

В январе работавший тогда вице-президентом компании по продажам и маркетингу Ян Птачек надеялся на "небольшой рост рынка, в пределах 10%", рассчитывая на "глобальный тренд, поддерживающий небольшой рост" даже в условиях повысившегося НДС. Уже к концу мая председатель совета директоров "АвтоВАЗа" Сергей Скворцов заявил, что на фоне роста продаж в январе-апреле на 4,4% и снизившегося на 1% рынка компания "рассчитывает на продажи на уровне 2018 года или небольшой рост".

Топ-менеджеры отмечали необходимость продления программ господдержки спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль", по которым предоставляются 10-процентные скидки на первоначальный взнос по кредиту на покупку автомобиля (для жителей Дальнего Востока - скидка в 25%), а выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. Правительство объявило о перезапуске этих программ с июля вместе с программой льготного лизинга. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе июньского совещания с премьером Дмитрием Медведевым сообщал, что на три программы в 2019 году выделено в общей сложности 10,4 млрд руб. (из них - 6 млрд руб. на программы "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль"). Сопоставимые суммы господдержки заложены и на 2020 год.

Однако даже несмотря на стимулирующие меры, значительно поддерживающие именно приобретение бюджетных Lada, в начале декабря "АвтоВАЗ" сообщил, что ожидает рынок на уровне всего 1,75 млн реализованных автомобилей в 2019 году. При этом 2020 год, по прогнозам компании, будет не лучше - 1,7 млн проданных в РФ автомобилей.

Похоже дела обстояли и в "грузовом" сегменте рынка. Крупнейший производитель тяжелых грузовиков ПАО "КАМАЗ" в начале года рассчитывал реализовать 39 тыс. машин, 33 тыс. из которых - на российском рынке. К осени компания скорректировала прогноз продаж в РФ до максимум 30 тыс. грузовиков, а к концу года - до максимум 29 тыс. "Предпосылок таких, что рынок обвалится, я не вижу. То, что он не вырастет - это однозначно. Либо будет умеренное падение на 5%, либо он останется таким, как сегодня", - говорил журналистам в декабре гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин, делясь ожиданиями на 2020 год.

Годовое снижение рынка легковых автомобилей в середине года прогнозировали и в PWC, предполагая 2-процентное снижение при базовом сценарии (до 1,64 млн шт.) и полупроцентный рост (до 1,67 млн шт.) - при оптимистическом.

"Ожидать, что в декабре случится чудо и все изменится, наверное, не стоит. Думаю, падение рынка по итогам года составит от 2,5% до 3% в зависимости от декабрьских продаж", - считает аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. - Наверное, я один из самых больших оптимистов, но думаю, что по итогам следующего года мы выйдем в небольшой "плюс". Во-первых, за счет того, что этот год мы заканчиваем хуже, чем ожидалось, и у нас будет более благоприятная база для роста. Во-вторых, если мы посмотрим на прогнозы экономики, есть ожидание, что она будет, возможно, не очень быстро, но все же расти. Плюс отрасль поддержит субсидиями правительство".

Спик раздора

Одной из самых актуальных тем для российского автопрома на протяжении последних лет был новый инвестрежим, в рамках которого автопроизводителям предлагалось заключить специнвестконтракты (СПИКи) с Минпромторгом в обмен на стабильность бизнес-условий, налоговые льготы и доступ к компенсирующим утильсбор промсубсидиям общим объемом порядка 200 млрд руб. К обозначенному дедлайну - июлю текущего года - об условиях дальнейшей работы в РФ договорились все ключевые игроки.

В сегменте легковых автомобилей СПИК подписали: "АвтоВАЗ" при участии альянса Renault-Nissan-Mitsubishi; германский Volkswagen, выпускающий автомобили в Калуге и на мощностях "ГАЗа"; СП "GM-АвтоВАЗ" по выпуску внедорожников Chevrolet Niva в Тольятти; выпускающее автомобили Mazda на Дальнем Востоке СП MazdaSollers; южнокорейская Huyndai, производящая машины Hyundai и Kia на заводе в Санкт-Петербурге; немецкий Daimler, открывший в апреле подмосковный завод по производству премиум-автомобилей Mercedes-Benz; калининградский "Автотор" (выпускает модели BMW, Kia, Hyundai, TATA Daewoo, FAW в режиме крупноузловой сборки); японская Toyota (производит Rav-4 и Camry на петербургском автозаводе).

Подписантами СПИКов в сегменте коммерческого транспорта стали: обновленное СП FordSollers, которое сосредоточилось на производстве и продаже легкого грузовика FordTransit; СП IsuzuSollers в Ульяновской области; группа "ГАЗ" Олега Дерипаски; СП "КАМАЗа" и Daimler (ООО "Даймлер КАМАЗ Рус"); шведская Volvo Trucks, с 2009 года выпускающая грузовики в Калуге.

Беспрецедентно высокие обязательства с объемом частных инвестиций в 70 млрд руб. в рамках СПИК взял на себя "АвтоВАЗ", который вместе с альянсом обязался к 2025 году локализовать производство 26 моделей, создать производство автоматических коробок передач и, как сообщала пресс-служба правительства Самарской области, "передовых двигателей, в том числе с турбонагнетателем и на сжатом природном газе".

Значительные обязательства по СПИКу в легковом сегменте взяло и российское подразделение Volkswagen. Сообщалось, что компания намерена локализовать технологически сложное производство двигателей, в том числе мехобработку шатунно-поршневой группы, коленвала, головки блока цилиндров, блока цилиндров. Минпромторг отмечал, что немецкий автопроизводитель "уже сейчас является одним из самых крупных инвесторов в российскую автомобильную промышленность, осуществив инвестиции в размере 1,83 млрд евро в свой бизнес в России".

Более скромный объем обязательств по заключенным СПИКам взяли на себя "Автотор" и японская Toyota. Калининградский производитель пообещал увеличивать долю и количество моделей, выпускаемых в режиме полного цикла, однако обязательств по локализации двигателей и коробок передач, равно как и Toyota, брать на себя не стал. При этом оба игрока получили равный доступ к господдержке наряду с высоколокализованными производителями, что побудило последних развить дискуссию о необходимости привязки доступа к промсубсидиям в зависимости от уровня локализации.

Как писали в июле "Ведомости", со своим видением ситуации к курирующему автопром вице-премьеру Дмитрию Козаку обращался Volkswagen. Компания попросила кабмин уравнять условия СПИКов - либо подумать о дифференцированном подходе, обязуясь в случае дифференциации инвестировать в РФ еще 61,5 млрд руб. Письмо вице-премьеру с аналогичной просьбой направляло и российское подразделение французской Renault (ЗАО "Рено Россия"). Использовать систему господдержки, пропорциональную уровню локализации производителей, также призывал президент АО "АвтоВАЗ" Ив Каракатзанис.

Против дифференцированного подхода и за сохранение условий подписанных СПИКов выступили еще целый ряд производителей, активно доносивших свое мнение о сопутствующих рисках для рынка до чиновников.

Разразившаяся в автопроме дискуссия привела к созданию рабочей группы, куда вошли все ключевые игроки отрасли. Работу группы модерировал Козак. В сентябре он провел с представителями концернов встречу в Сочи, чтобы выслушать позиции сторон и по итогам совместной работы выработать окончательное решение. Незамедлительных шагов после нее, впрочем, не последовало. Однако к концу года стало известно, что решение о дифференциации все же было принято, и объявили его на совещании у Козака в начале декабря.

В распоряжении "Интерфакса" оказалась презентация Минпромторга, в которой подробно описывалась новая концепция по распределению промсубсидий. В соответствии с ней, все держатели СПИКов с 2020 года гарантированно получат только половину от общей суммы компенсации утильсбора, остальные 50% выплат будут начисляться по фактическому уровню локализации. При этом с 2021 года по фактической локализации будет компенсироваться уже 75% выплат, а с 2022 г. - все 100%. Уровень локализации будет рассчитываться по балльной системе в соответствии с постановлением правительства №719 и внесенными в него правками. Для максимальной компенсации концернам в 2020 году во всех сегментах нужно будет набрать 1500 баллов. Пока в эти требования укладываются почти все игроки, однако далее планка будет в течение нескольких лет повышаться.

"Обсуждаемая дифференциация промсубсидий ухудшит экономику автопроизводителей с меньшей локализацией, - констатирует аналитик "ВТБ Капитала" Владимир Беспалов. - Тем не менее, если мы посмотрим на весь рынок и существующие мощности - в стране можно ежегодного производить больше 3 млн автомобилей. Поэтому с точки зрения предложения даже уход отдельных игроков на рынок не повлияет".

Утильсбор поднимает цены

На фоне ожидаемого по объективным причинам - обновление модельного ряда, инфляция - повышения цен на автомобили, в конце года правительство объявило о новой индексации утильсбора с 1 января. Введенный в 2012 г, сбор до этого индексировался уже дважды, что было реакцией на планомерное снижение ввозных пошлин на иномарки в рамках обязательств РФ при вступлении в ВТО: первый раз - в 2016 г на 65%, второй - весной 2018 г, когда в среднем ставки сбора повысились на 15%, а по некоторым позициям - на 90%.

По итогам третьего повышения, объявленного в ноябре, ставки утильсбора больше всего выросли в сегменте легковых автомобилей - в среднем почти на 111%. Согласно изданному правительством постановлению, индексация затронет машины с двигателем до 1 л в меньшей степени (+46%), в большей - внедорожники и премиальные седаны с двигателем от 3,5 л (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.

Попытавшись подсластить горькую для авторынка пилюлю, Минпромторг выпустил пресс-релиз с успокоительными заявлениями главы ведомства Дениса Мантурова, который заверил, что меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства, и отметил, что существенного удорожания импортной техники также не произойдет. "Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - отмечал министр.

Тем временем автопроизводители и дилеры уже заявили о грядущем росте цен на машины, ссылаясь в первую очередь на повышение утильсбора. Так, российское представительство BMW в декабре распространило сообщение о повышении цен на все новые модели в среднем на 2%. Аналогичное заявление сделала и шведская Volvo, объяснившая удорожание своих автомобилей ростом утильсбора. В зависимости от модели и комплектации автомобиля увеличение рекомендуемых розничных цен составит от 30 до 110 тыс. рублей, сообщила компания. Коллегам вторило и российское представительство китайской Chery (ЗАО "Чери Автомобили Рус"), которая с нового года поднимет цены на весь модельный ряд на 5%.

В среднем 5-процентного роста цен на автомобили в РФ, по словам главы ассоциации "Российские автодилеры" (РОАД) Олега Мосеева, ждут и дистрибьюторы.

"Утилизационный сбор по импорту даст 2-3% удорожания, по локальной сборке может дать 1-1,5%. Там вроде как компенсируют через промсубсидии. Но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. Инфляция официальная там 4%, как у нас отчитываются. Поэтому (удорожание автомобилей в среднем на - ИФ) 5% по году", - озвучил он журналистам неутешительный для рынка прогноз, добавив, что удорожание не будет одномоментным.

Беспалов из "ВТБ Капитала" ожидает, что цены на автомобили в грядущем году будут повышаться "на инфляцию плюс пара процентов".

И грянул "Рольф"

"Рольф" - крупнейший в России автодилер. В 2018 году компания заняла 11% рынка по выручке (229,7 млрд руб.), а в отчетности за I полугодие 2019 года задекларировала рост выручки на 13,4% (до 76,9 млрд руб.) и увеличение в 1,7 раза чистой прибыли (до 2,85 млрд руб.).

Однако после возбуждения в отношении руководителей "Рольфа" уголовного дела сопровождающая компанию информационная повестка резко поменялась.

В конце июня СКР сообщил, что основатель "Рольфа" Сергей Петров и ряд других руководителей компании стали фигурантами дела о незаконном выводе денег за рубеж. По версии следствия, в 2014 году Петров, директор департамента по развитию бизнеса автодилера Анатолий Кайро, бывший гендиректор компании Татьяна Луковецкая и CEO кипрской фирмы Panabel Limited Георгий Кафкалия провели сделку по покупке "Рольфом" акций "Рольф Эстейт" по многократно завышенной цене в 4 млрд руб., и затем вывели вырученные деньги за границу. По оценке СКР, настоящая цена акций составляла 200 млн рублей.

Сам основатель "Рольфа", находящийся за рубежом, заявлял "Интерфаксу", что отрицает какой-либо вывод денег из компании. Его защита продолжает настаивать на отсутствии события преступления ввиду того, что сделка, которую следствие положило в основу уголовного дела, была, по мнению защиты, обычной процедурой по реструктуризации и консолидации активов.

С критикой действий следственных органов на фоне набиравшего обороты дела "Рольфа" выступил РСПП. Союз призвал уполномоченные госорганы "провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий" и отметил, что "распространенная на текущий момент в СМИ информация уже вызывает недобросовестные действия в отношении "Рольфа" со стороны отдельных лиц (Сергею Петрову поступают предложения по продаже бизнеса со стороны структур, занимающихся рейдерством)".

В ноябре о продаже бизнеса заявил акционер "Рольфа" - контролируемая семьей Петрова кипрская Delance Limited. Компания сообщила, что крупнейший в стране автодилер будет продан целиком одному покупателю. При этом Delance отмечала, что "на первоначальном этапе ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров". В список входят российские и зарубежные инвесторы, сообщали "Интерфаксу" в Delance. Представитель компании при этом подчеркивал, что решение о продаже бизнеса не связано с расследованием уголовного дела.

"Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет, и решение является взвешенным. "Рольф" является стабильным лидером рынка, наиболее прибыльным и эффективным игроком. Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда", - говорили в компании.

Иностранцы в ожидании перспектив

Несмотря на падение рынка и слабую покупательскую способность россиян, исхода иностранных автоконцернов из России не наблюдалось. Рынок окончательно покинула лишь General Motors, со времен ухода из РФ в 2015 г сохранившая 50%-ную долю в СП с "АвтоВАЗом" по производству внедорожников Chervolet Niva. В декабре "АвтоВАЗ" объявил о согласовании сделки по выкупу доли американцев и консолидации 100% теперь уже бывшего СП, которое продолжит выпускать внедорожники под прежним брендом. В дальнейшем машины будут брендированы как Lada. Последнее время продукция СП продавалась неважно, и предприятие в начале сентября на несколько дней останавливало конвейер. В ноябре Chevrolet Niva была предпоследним в топ-25 самых продаваемых в РФ моделей, показав снижение продаж к прошлому году на 17,5%, до 1,95 тыс. шт. При этом в 2018 г завод мощностью 98 тыс. автомобилей в год выпустил всего 31,3 тыс. внедорожников.

Знаковым событием для авторынка стал уход из РФ американского Ford, посчитавшего дальнейшее пребывание в легковом сегменте нерентабельным. К концу июня компания остановила конвейеры на заводе FordSollers в Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области, завод двигателей в Елабуге. Американцы перезапустили свой бизнес в обновленном формате, начав выпуск LCV Ford Transit на базе совместного предприятия с ПАО "Соллерс" в Елабуге (ООО "Форд Соллерс Елабуга"). В обновленном СП "Соллерс" Вадима Швецова получила 51%, выкупив акции Ford Sollers Netherlands B.V. за $75 млн у Ford Russia Holdings B.V. Как поясняли "Интерфаксу" в "Соллерсе", "стоимость покупки доли основана на согласованной оценке стоимости бизнеса по производству и продажам Ford Transit в РФ". В свою очередь Ford получил в обновленном СП 49%.

По итогам 11 месяцев дела у обновленного СП идут неплохо - продажи Ford Transit в РФ выросли в годовом выражении на 8%, до 10,962 тыс. шт.

Свои продажи в РФ по итогам 11 месяцев также нарастил и немецкий Volkswagen (+3,1%), в основном - за счет роста в сегменте LCV (+1,2%) и автомобилей Skoda (+8,4%). В декабре концерн объявил о запуске в производство по полному циклу модели Kodiaq на мощностях группы "ГАЗ" в Нижнем Новгороде.

Следует отметить, что о планах сотрудничества с нижегородским автопроизводителем VW в течение всего года высказывался весьма осторожно, имея в виду "подвешенное" положение "ГАЗа" из-за американских санкций. И если в начале года на рынке ходили слухи о возможном вхождении грузового подразделения VW в капитал российского партнера, то осенью контролирующий группу "ГАЗ" бизнесмен Олег Дерипаска, попавший в санкционный список OFAC вместе со своими активами, заявил в интервью The Wall Street Journal, что VW пригрозил полным прекращением сотрудничества в случае вступления санкций в силу (сейчас действует периодически продлеваемая отсрочка). "В случае введения санкций в отношении "ГАЗа" компания, скорее всего, будет вынуждена отказаться от части своей рабочей силы, насчитывающей 65 тысяч человек. "ГАЗ" уже пострадал от падения спроса на автомобили в России, так как экономика стагнирует", - отмечало издание со ссылкой на слова Дерипаски.

Уже в начале ноября стало понятно, что санкционная эпопея "ГАЗа" до конца года на завершится: американские власти отвели еще пять месяцев на финализацию переговоров по выводу "ГАЗа" из-под санкций. Новый, уже шестой, дедлайн - 31 марта 2020 года.

О возвращении на российский рынок к концу года объявил Opel. Бренд, покинувший российский рынок в 2015 году вслед за своим тогдашним хозяином GM, вернула купившая его в 2017 году французская PSA. В декабре было объявлено о старте продаж кроссовера Grandland X. Кроме того, серийный выпуск микроавтобуса Zafira Life был налажен на заводе в Калуге. Согласно планам PSA, в 2020 году стартует и реализация в РФ грузового фургона Vivaro. "Решение о возвращении на российский рынок после ухода из-за кризиса в 2015 году - часть плана, направленного на развитие бренда как в Европе, так и на мировых рынках. Цель состоит в том, чтобы к середине 2020-х годов получить 10% от общего объема продаж Opel за пределами Европы", - отмечал Opel в своем декабрьском сообщении.

На падающий российский рынок в 2019 году пришли новые китайские игроки. В июне на территории индустриального парка "Узловая" в Тульской области открылся автозавод китайской Great Wall, который начал выпускать по полному циклу внедорожники Haval. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил около $500 млн, в дальнейшем холдинг планирует инвестировать в новый завод еще до 20 млрд руб.

Как сообщал в начале августа Минпромторг, межведомственная комиссия одобрила заключение СПИКа с китайским автопроизводителем. Компания приняла на себя обязательства по осуществлению инвестиций в объеме более 42 млрд руб. в создание производства автомобилей в SUV сегменте с глубокой локализацией таких компонентов, как двигатель, коробка передач, электронные блоки и системы управления автомобилем, заявлял Денис Мантуров. Тем не менее, о подписании специнвестконтракта так и не сообщалось.

Гендиректор компании-дистрибьютора Haval в РФ (ООО "Хавейл Мотор Рус") Чэн Сяогуан осенью говорил журналистам, что на российском рынке до конца года планируется реализовать около 12 тыс. машин, а план продаж на 2020 год - 25 тыс. автомобилей. А к 2025 году компания планирует ежегодно реализовывать на российском рынке более 100 тыс. автомобилей и занять рыночную долю не менее 5%. "Цель у нас - сделать за пять лет то, что сделали корейцы (Hyundai и Kia - ИФ) за 15-20 лет", - отмечал топ-менеджер компании. Перспективы выполнения амбициозных планов пока туманны: по данным АЕБ, продажи внедорожников Haval в РФ за 11 месяцев выросли почти в 2,8 раза и составили 10,01 тыс. шт. В то же время Hyundai реализовала в РФ 166,03 тыс. автомобилей (+0,8% к прошлому году), Kia - 207,89 тыс. машин (-0,8%).

О выводе на рынок внедорожников в декабре сообщила и китайская GAC. "Начиная с этого флагманского продукта (внедорожника G8 - ИФ), мы продолжим расширять наш ассортимент автомобилей на российском рынке", - сказал президент GAC Motor Юй Цзюнь на церемонии, посвящённой запуску продаж. В 2020 году компания хочет начать реализацию в РФ "паркетного" внедорожника G5, в перспективе 3-5 лет - существенно нарастить присутствие на рынке.

О перезапуске продаж автомобилей Ravon в РФ в текущем году заявил и узбекский "УзАвтоМоторс". Компания, ранее имевшая СП с GM, прерывала поставки в мае 2018 г. из-за пересмотра ценовой политики в связи с повышением в РФ ставок утильсбора и модернизацией собственного производства для запуска новых моделей. В сентябре гендиректор компании-дистрибьютора машин Ravon Сарвар Кадыров говорил журналистам о планах завезти в РФ в текущем году 11 тыс. автомобилей и реализовать 7 тыс. шт. Он также отмечал, что в 2020 году планируется занять долю рынка в 2%, продав в РФ 34 тыс. машин R2, Nexia R3 и R4, завезенных из Узбекистана и казахстанского Кустаная. Данные АЕБ свидетельствуют, что в 2018 году в РФ было реализовано 5,184 тыс. машин марки, а в текущем - пока ни одной.

Homo Aurus

Проект люксового отечественного автомобиля Aurus, впервые приковавший к себе всеобщее внимание во время прошлогодней майской инаугурации президента Владимира Путина, в текущем году сменил руководителя, получил нового инвестора и озвучил планы по запуску серийного производства.

В феврале в капитал ООО "Аурус" вошел фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun. Фонд получит 36% в ООО "Аурус" и инвестирует в компанию в общей сложности 110 млн евро в течение ближайших 3 лет. Деньги пойдут на организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках, сообщал Минпромторг. Соглашение предусматривало, что Tawazun станет генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки. ФГУП "НАМИ", который продолжил выступать разработчиком автомобилей под брендом Aurus, сохранил за собой 63,5% в ООО "Аурус", а "Соллерс" снизил долю до 0,5%.

Гендиректором "Ауруса" с июня стал глава "УАЗа" Адиль Ширинов, сменивший Герхарда Хильгерта. "Ширинов - один из самых востребованных профессионалов в этой области, у него есть опыт реализации проектов с нуля. Поэтому по итогам закрытого конкурса по отбору руководителя и было принято такое решение", - говорил Мантуров в интервью "Ведомостям", отмечая, что к Хильгерту нет "абсолютно никаких" претензий, а основная причина смены руководителя - переход проекта от стадии изучения рынка к стадии производства.

Планы запуска машин Aurus в серию были озвучены в декабре в ходе визита Мантурова на производственную площадку ООО "Форд Соллерс Елабуга". На производственных площадях в Татарстане будут налажены производство двигателей, цеха сварки, сборки и окраски. Поставщиком штамповки кузовных деталей Aurus выступит турецкая Coskunoz, металла - ММК.

Планируется, что серийное производство седанов Aurus Senat в Татарстане стартует в первом квартале 2021 года. В течение этого года планируется произвести 360 автомобилей, в 2022 году - 1724, в 2023 году - 4030, а в 2024 году - уже 5274 машин. Сейчас на автомобили Aurus собрано более 500 предзаказов.

Мантуров, пересевший на Aurus уже этой весной, рассказывал журналистам о своих надеждах, что в следующем году его примеру последуют все члены кабинета министров. Эту насущную потребность теоретически сможет обеспечить не только НАМИ, где в 2020 году будет собрано около 200 автомобилей, но и завод в Татарстане, который по планам выпустит 28 машин.