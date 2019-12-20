Водительские экзамены сдали на права («Коммерсант»)

Масштабная реформа подготовки водителей, которая коснется миллионов граждан, как выяснил “Ъ”, стартует уже в начале 2020 года – соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Впервые будет разрешена учебная езда на магистралях, а осенью на смену традиционным «площадке» и «городу» придет объединенный экзамен по оценке навыков вождения. Одновременно появится и опция, которую ждут многие граждане: результат экзамена можно будет аннулировать, подав жалобу на экзаменатора. Против некоторых нововведений ранее выступали Минэкономики, Минтранс и ряд автошкол.

“Ъ” удалось ознакомиться с постановлением правительства РФ от 20 декабря 2019 года №1734, которое меняет правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. В аппарате правительства “Ъ” подтвердили, что документ подписан Дмитрием Медведевым. Ряд новшеств начнет действовать уже в январе 2020 года, сразу после публикации постановления.

Так, будет снят запрет на обучение вождению на магистралях с разрешенной скоростью движения выше 60 км/ч. Одновременно вводится новый возрастной ценз для обучающихся: получить права на вождение автобуса, троллейбуса или трамвая (категории D, Tb, Tm) можно будет с 20 лет (сейчас можно учиться с 16). ГИБДД получит дополнительные рычаги воздействия на нарушителей. В частности, водительское удостоверение после лишения не вернут гражданину, если у того имеется задолженность по штрафам. Или, например, кандидат в водители не будет допущен до экзамена в автоинспекции, если у автошколы на момент обучения не было образовательной лицензии.

С 1 октября 2020 года вступят в силу более глобальные изменения. Речь идет прежде всего о получасовом практическом экзамене, который будет состоять из элементов, которые сейчас принято называть «площадкой» и «городом».

В рамках нового теста экзаменатор сначала проверит базовые навыки вождения (старт, движение на подъеме, параллельная парковка и т. д.) – сделать это постановление правительства позволяет как на площадке автошколы, так и на тупиковой улице за пределами жилой застройки. Новые правила не отменяют требования к образовательным организациям иметь учебную площадку, на это неоднократно обращали внимание в ГИБДД. Убедившись, что кандидат владеет азами вождения, экзаменатор направит его на улицы. Сегодня, напомним, ученики могут заранее обкатать учебный маршрут, а с 1 октября будет публиковаться лишь список улиц, которые, возможно, войдут в маршрут. Для получающих мотокатегории правила не изменятся: они, как и раньше, будут сдавать практическую часть экзамена только на площадке.

Постановление носит рамочный характер, подробности появятся в регламенте приема экзаменов (его утвердят приказом МВД) и в рекомендациях для инспекторов. Подготовка документов займет десять месяцев.

Речь идет в том числе и о вводимом впервые механизме (с 1 октября 2020 года), который наверняка ждут многие граждане: результаты экзамена можно будет аннулировать по жалобе на отрицательную оценку экзаменатора. Однако и ГИБДД может отменить положительный итог экзамена – в случае предоставления поддельных документов (например, медсправок). Уточняются сроки проведения повторных экзаменов: проверка теоретических знаний будет назначаться не ранее чем через семь дней (но не позже 30 дней) после неудачной попытки, проверка навыков вождения – также не ранее семи дней (но не позже 60 дней). Если кандидат не прошел тест и с третьей попытки, следующей придется ждать не меньше месяца (но и не более трех месяцев).

О планируемых нововведениях в апреле 2018 года первым сообщил “Ъ” со ссылкой на начальника ГИБДД России Михаила Черникова, который отметил, что навыки вождения должны проверяться в комплексе и в реальных условиях движения. Проект постановления правительства проходил сложную процедуру согласования. Многие автошколы документ раскритиковали, ссылаясь на то, что действующая система приема экзаменов отлажена, позволяет качественно готовить водителей. В январе 2019 года проект получил отрицательную оценку регулирующего воздействия Минэкономики: ведомство предупреждало о рисках создания опасных ситуаций на дорогах с участием начинающих водителей. Впоследствии разногласия были сняты. Ежегодно российские граждане сдают 7,5–7,7 млн экзаменов в ГИБДД. Водительские права по итогам получают 1,3–1,4 млн человек.

Президент Национального союза ассоциации автошкол Елена Зайцева документ поддержала, но обратила внимание на ряд нюансов. Новая редакция ПДД, в частности, предполагает, что ученик должен обязательно находиться на водительском месте, а педагог – на пассажирском. «Во время обучения может возникнуть ситуация, когда наставник должен показать приемы в той или иной дорожной ситуации, для чего обучающему нужно будет пересесть на водительское место,– говорит она.– Жестко привязывать педагога только к дублирующим органам управления неправильно». Инструктор сначала сам показывает маневр на дороге, ссылается эксперт на мировой опыт. Госпожа Зайцева также считает, что педагог или экзаменатор должен получить статус водителя, неся ответственность в случае ДТП,– для этого также нужны уточнения в правилах. Глава Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов добавляет, что желающие ездить на мотоциклах по-прежнему не учатся и не сдают экзамены в условиях городского движения, а автошколы предоставляют бесплатно свои машины ГИБДД для проведения экзаменов. Господин Ачкасов также считает, что нужно пересмотреть утвержденные еще в 2013 году программы обучения: тема эта обсуждалась в декабре на Конгрессе автошкол России, представители Минпросвещения заявили, что готовы работать над новыми программами.