Дорогой автопром: сколько государство тратило на поддержание рынка (Autonews.ru)

Льготные автокредиты и лизинг, программы утилизации и поддержки экспорта, адресная поддержка и субсидии для госпредприятий – как государство поддерживало автопром последние 10 лет.

Министерство промышленности и торговли России зарезервировало в бюджете деньги на программы господдержки автопрома на 2020 год. Как и прежде, средства пойдут на субсидирование льготных кредитов и лизинг, но какие именно программы получать деньги, и когда стартует программа, пока неясно.

«Думаю, что, в первую очередь, будет резерв на автокредитование, на лизинг в каком-то минимальном объеме, как мы обычно стартуем по началу года, но это требует еще дополнительных процедур согласования», – заявил министр Денис Мантуров в интервью ТАСС.

Правительство субсидирует автопром с 2009 года, причем каждый год чиновники говорят о планах по снижению государственной поддержки.

В 2020 году следующем году на поддержку российского автопрома будет направлено более 35 млрд руб. – почти вдвое меньше, чем в уходящем 2017 году. Чуть меньше половины этих средств пойдут на адресные программы поддержки спроса, а некоторые суммы пойдут на развитие рынка машин на газомоторном топливе и электротранспорта. Autonews.ru проследил историю субсидий для автопрома и выяснил, как менялись приоритеты государства в разные годы.

2019 год

Уходящий год автопром начал без господдержки, поскольку рынок демонстрировал позитивную динамику. Но в феврале был перезапущен льготный лизинг, а с марта возобновились льготные автокредиты по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», которые давали возможность получить скидку на оплату первоначального взноса в размере 10 процентов.

Кроме того, был снижен ценовой барьер для участвующих в программах моделей с прошлогодних 1,45 млн до 1 млн рублей. Льготы обошлись государству почти в 10 млрд руб. и были выбраны за пару месяцев, но это не спасло рынок от падения. Летом правительство пообещало выделить еще несколько миллиардов, но к середине осени исчерпались и они. Всего при помощи льгот было продано около 100 тыс. автомобилей.

2018 год

На поддержку автопрома было направлено более 35 млрд рублей. 16 млрд пошли на адресные программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело», 2,5 млрд – на поддержку приобретения машин на газомоторном топливе, 1,5 млрд – на субсидии для электротранспорта. Остальные деньги пошли компенсацию утилизационного сбора для местных производителей.

Кроме того, в 2018 г. автопроизводители в России начали заключать с государством специнвестконракты (СПИК) в обмен на льготы – прежде они работали в режиме промсборки, который был признан невыгодным для государства, поскольку не обеспечивал механизма глубокой локализации и вложений в научные исследования. Также были отменены льготные пошлины на автокомпоненты.

2017 год

Два года назад государство выделило автопрому в общей сложности 62,5 млрд рублей. Тогда в России действовали государственные программы утилизации и trade-in. В 2017 г. впервые были запущены адресные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», «Русский тягач», «Российский фермер» и «Свое дело» – на них было выделено 17,4 млрд рублей.

На льготные кредиты власти направили 10 млрд руб. – они выдавались на покупку автомобилей российского производства стоимостью не дороже сначала 1,15 млн руб., а потом и 1,45 млн рублей. Постоянно продлялась программа льготного автолизинга, на которую было потрачено около 10 млрд рублей. На покупку автомобилей скорой помощи и школьных автобусов для регионов было выделено 6 млрд, еще 5 млрд ушло на доработку автомобилей для экспорта.

2016 год

В течение этого года автопром получил рекордные 138 млрд рублей. Во-первых, предприятия получили прямые субсидии на 50 млрд рублей. 20 млрд ушло на финансирование программ льготного лизинга, льготного автокредитования и поддержку спроса через программу утилизации и trade-in. Программа льготного автокредитования действовала на автомобили стоимостью до 1,15 млн рублей.

Еще несколько миллиардов было выделено на доработку экспортных автомобилей и компенсацию стоимости их транспортировки до границы страны. Госпредприятия получили большие субсидии на обновления парков транспортных средств и оперативных служб, программы льготного лизинга, автокредитования и стимулирования спроса на газомоторную технику. Наконец, многие автозаводы получали деньги на развитие предприятий.

2015 год

В самый тяжелый для российского автопрома год программу льготного автокредитования запустили только в апреле. Государство субсидировало банкам две трети ключевой ставки ЦБ, которая на тот момент составляла 11%. Программа распространялась на автомобили российского производства стоимостью до 1 млн рублей. В мае также стартовала госпрограмма поддержки лизинга легковых автомобилей, которая позволяла получить 10-процентную скидку на авансовый платеж в размере до 500 тыс. рублей на один автомобиль.

Всего за год на поддержку автопрома было выделено 43,3 млрд рублей: 22,5 млрд – на поддержку утилизации и trade-in, 5 млрд – на льготное кредитование, 1,5 млрд – на льготный автолизинг, 3 млрд – на субсидирование закупок регионами газомоторной техники. Еще около 10 млрд руб. правительство выделило на обновление автомобильного парка для государственных нужд. Впоследствии для компенсации утилизационных скидок было выделено еще 5 млрд рублей.

2014 год

В год начала кризиса в стране не работали госпрограммы, стимулирующие продажи легковых автомобилей. Акцент был сделан лишь на поддержку развития грузовой отрасли. Однако в сентябре правительство все-таки перезапустило программу утилизации, возобновив выдачу сертификатов на покупку новых автомобилей российского производства.

2013 год

Со второго полугодия в России работала программа льготного кредитования, позволявшая купить машину отечественной сборки стоимостью не более 750 тыс. руб. с минимальным взносом в размере 15%. По этой программе было реализовано 277 тыс. машин, то есть каждая десятая. Объем выделенных правительством средств был израсходован к концу года.

Кроме того, в 2013 году утилизационный сбор стали взимать не только с импортируемых автомобилей, но и с собранных в России – уравнять всех пришлось по требованию Евросоюза, который счел сбор протекционистской мерой.

2012 год

В этом году Россия вступила в ВТО, которая потребовала снижения ввозных пошлин на автомобили. Ставки для новых машин снизились до 20 и 150 тыс. руб. для легковых машин и грузовиков соответственно, при этом физлица должны были платить лишь десятую часть базовой ставки, а юридические – половину. Пошлины на ввоз подержанных машин были выше, но все равно не стали запретительными. Именно тогда в качестве защитной меры для машин местной сборки правительство впервые ввело утилизационный сбор, фактически закрыв рынок прямого импорта.

2010-2011 год

В марте 2010 года была впервые запущена программа по утилизации старых автомобилей: собственник получал компенсацию в размере 50 тыс. руб. на покупку нового автомобиля российской сборки. Первые 200 тысяч сертификатов на общую сумму в 10 млрд руб. разошлись за 3,5 месяца, и правительству пришлось снова выделять средства. В конце года было принято решение продлить программу утилизации старых автомобилей на 2011 год. На нее было дополнительно выделено 14 млрд рублей.

Кроме того, государство активно поводило госзакупки автомобилей. В 2010 г. на закупку автотехники для федеральных ведомств было отпущено 20 млрд руб., и еще 10 млрд – на технику для местных органов власти.

2009 год

В год после после кризиса 2008 года впервые появилось понятие льготного автокредита. Государство субсидировало процентные ставки по кредитам на приобретение автомобилей российского производства стоимостью до 350 тыс. рублей. На программу было выделено 2 млрд рублей. Эта программа действовала до конца 2011 года, обеспечив почти треть выдачи всех автокредитов.

Еще больше денег государство выделило на закупку техники для своих служб. 12,5 млрд потратили федеральные службы, 40 млрд – дорожники, 30 млрд – муниципальные предприятия, еще 5 млрд было привлечено на закупку автотехники для нужд сельского хозяйства. В том же году были повышены таможенные пошлины, а тарифы на железнодорожные перевозки автомобилей из европейской части страны в Сибирь и на Дальний Восток были обнулены.