Aston Martin объявил о поиске инвесторов («Коммерсант»)

Легендарный Aston Martin вновь ищет инвесторов, сообщает газета Financial Times, позже эту информацию подтвердили и представители компании. Для автопроизводителя это уже третья в этом году попытка привлечь дополнительное финансирование, чтобы справиться с тяжелой ситуацией на фоне падения продаж.

Финансовые сложности возникли у Aston Martin, несмотря на рост премиум сегмента мирового автомобильного рынка в целом, отметил главный редактор «Авто Mail.ru» Денис Смольянов: «С премиальным рынком все в порядке. Продажи автомобилей из сегмента "лакшери" продолжают расти уже довольно давно. Поэтому я не думаю, что эта проблема именно автомобильного рынка. Сегмент машин премиум класса еще будет увеличиваться не за счет Европы или Америки, там как раз таки все стабильно, а за счет Италии, Китая, Индии. В первую очередь Китай, естественно».

По данным СМИ, Aston Martin ведет переговоры с несколькими потенциальными инвесторами с Ближнего Востока, из Индии и Китая, но наибольшего прогресса в переговорах компания достигла с миллиардером и владельцем команды «Формулы-1» Racing Point Лоуренсом Строллом, который ранее заявлял о намерении выкупить контрольный пакет акций британского производителя. Масштаб угрозы, нависшей над одной из старейших в мире автомобильных марок, явно преувеличен, полагает автоэксперт, основатель сайта TheNewBohemian.ru Игорь Шеин. По его словам, третья за год попытка найти нового крупного инвестора связана не с недостатком желающих вложить деньги в Aston Martin, а, наоборот, со стремлением компании выбрать лучшего партнера из возможных: «Aston Martin в настоящий момент насчитывает около 106 лет своего существования, и чего он только не переживал. То, что некоторые склонны воспринимать как кризис, с моей точки зрения, для Aston Martin – это комариный укус. Кроме того, компания находится на очень интересной стадии своего развития.

Aston Martin запускает свой первый внедорожник, который, безусловно, будет "манимейкером" – Aston Martin DBX.

И первый покупатель его получит в мае – уже фактически испытания заканчиваются. И по моим представлениям, это очень успешный проект, для него был построен целый завод. Колоссальный интерес к этому бренду ощущается в Китае. Рынок Поднебесной фактически бездонный».

Aston Martin завершил первые девять месяцев этого года с чистым убытком в $92 млн, при этом акции компании за последние 12 месяцев подешевели вдвое.