Дьявол в автодеталях: найден способ снизить цены на машины на 10% («Известия»)

Включение задачи по локализации автокомпонентов в нацпроекты снизит стоимость российских машин. Об этом «Известиям» заявили в «Группе ГАЗ». Идею поддержали в «АвтоВАЗе», там отметили, что инициатива поможет реализовать автомобильную стратегию до 2025 года. Проблемы с локализацией отмечают и другие игроки автомобильного рынка. В «Рено Россия» и на КамАЗе считают необходимыми меры государственной поддержки локализации. Предложения по дополнению нацпроектов Минэкономразвития готово рассмотреть. При этом эксперты и аналитики сходятся во мнении, что реализация проекта поможет снизить стоимость готовой машины примерно на 10%.

Нашим, не вашим

Локализация производства предполагает применение на выпускаемых в России машинах автокомпонентов, разработанных и производящихся на территории страны. При этом обеспечивается контроль над интеллектуальной собственностью и технологией производства комплектующих.

«Группа ГАЗ» предлагает включить задачу локализации компонентов для автомобильной промышленности в нацпроекты, чтобы снизить стоимость российских машин. Об этом «Известиям» сообщила вице-президент предприятия Елена Матвеева.

– Важнейшее преимущество, которое необходимо при выходе на новые рынки, – это конкурентоспособная цена. Локализация комплектующих в конечном счете позволит снизить себестоимость продукции отечественной автомобильной отрасли и повысить ее конкурентоспособность на экспортных рынках. В противном случае через развитие экспорта мы будем создавать основную добавленную стоимость на компонентных производствах за пределами России, – отметила Елена Матвеева.

Локализация, по ее мнению, будет эффективно работать в проектах, направленных на повышение эффективности бизнеса, например «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Создание новых компонентных производств станет мощным фактором повышения эффективности в автомобильной промышленности и смежных отраслях и вместе с тем даст новые рабочие места и импульс развитию предпринимательской инициативы, объяснили на ГАЗе.

Сейчас в стране нет производств компонентов, обеспечивающих движение автомобиля: систем питания двигателя, рулевого управления и других. Кроме того, остро стоит проблема с некоторыми субкомпонентами и материалами. Введение Вашингтоном и ЕС антироссийских санкций продемонстрировало сильную зависимость российской автомобильной отрасли.

– Для импортозамещения в масштабе всей автомобильной промышленности нужна государственная программа. В ее основу должен быть заложен принцип максимальной унификации разрабатываемых компонентов и создание центров компетенций, в которых должны быть сконцентрированы инженерные кадры и технологическая база, – подчеркнула Елена Матвеева.

Идея поможет реализовать «Стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года». Такое мнение выразили в «АвтоВАЗе».

– Предложенный проект позволил бы ускорить развитие российской компонентной базы и поставщиков, поставщикам – привлечь и освоить самые современные технологии, сохранить или даже увеличить количество рабочих мест, потенциально – выйти на международные рынки поставок компонентов и стать полноправным игроком глобального автопрома, – подчеркнул PR-директор компании Сергей Ильинский.

Проблемы с локализацией отмечают и другие игроки авторынка. Система регулирования автопрома дала серьезные сбои, и прибыль растет у низколокализованных иностранных участников рынка. Такое мнение выразил заместитель генерального директора ПАО «КамАЗ» по взаимодействию с органами государственной власти Михаил Матасов.

– Очень важно обеспечить меры господдержки в зависимости от реализованных вложений и достигнутого уровня локализации, – уверен генеральный директор «Рено Россия» Ян Птачек.

Подобный подход, по его мнению, должен применяться по отношению ко всем производителям автомобилей для обеспечения честной конкуренции.

Если в процессе локализации создать условия для разработки, тестирования и производства автокомпонентов и программного обеспечения в России, то стоимость автокомпонентов получится снизить примерно на 10–15%, а готового автомобиля – на 10%, отметили в Национальной ассоциации производителей автокомпонентов (НАПАК).

По сути, выделяемая автопрому государственная финансовая поддержка почти в полном объеме уходит за рубеж в виде оплаты импортных комплектующих и услуг по их разработке. В то же время в России есть достаточно предприятий, которые могут разрабатывать и выпускать автокомпоненты мирового уровня, подчеркнул гендиректор ассоциации.

– Однако политика поддержки «отверточной сборки» автомобилей, которая включает финишные производственные операции (сварку и окраску кузова, сборку и контрольные испытания), а также «отверточной локализации» компонентов (простые сборочные операции) мотивирует бизнес импортировать львиную долю комплектующих, – заявил генеральный директор организации Михаил Блохин.

Локальный шаг, глобальный результат

Минэкономразвития готово рассмотреть предложения по дополнению нацпроектов. В ведомстве «Известиям» напомнили, что уже поддержали заявку «Группы ГАЗ» на создание промышленного технопарка, направленного на организацию высокотехнологичного производства сборки электромобилей и электробусов, а также компонентов к ним.

«При этом на базе технопарка будет создана база для производства инновационных компонентов, поставщиками которых станут МСП. Субсидия предоставлена в объеме 500 млн рублей в течение двух лет», – говорится в ответе пресс-службы ведомства.

Господдержка локализации поможет России приобрести технологический суверенитет, считает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский.

– Если в России будут созданы производства конкурентоспособных автокомпонентов, то преимуществами этих производств смогут воспользоваться не только отечественные производители, но и зарубежные, которые смогут расширять экспортные поставки продукции, производимой в России. А это и есть одна из целей нацпроектов – развитие несырьевого экспорта, – заявил он.

Однако создание современных компонентных производств на рыночных условиях, по мнению эксперта, не представляется возможным.

– Зарубежные производители имеют уже существенные заделы в этой сфере, а при нынешнем уровне внутреннего спроса и нехватки у нас долгосрочных финансовых ресурсов догоняющее развитие на рыночных условиях практически невозможно. Поэтому здесь необходима помощь государства. Эти проекты должны обеспечивать развитие долгосрочных факторов роста экономики. И тогда прирост бюджетных доходов в будущем покроет все издержки на поддержку этих предприятий, – объяснил начальник отдела аналитических исследований ИКСИ.

Накануне в Совфеде прошло совещание «О мерах по эффективному проведению политики импортозамещения и содействию локализации производства автокомпонентов и автомобилей в России». На нем замглавы комитета по экономической политике Константин Долгов предложил дифференцировать выплаты госсубсидий в зависимости от локализации производства.