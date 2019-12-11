Российский авторынок продолжит падение и в 2020 году («Ведомости»)

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» («Роад») прогнозирует в 2020 г. падение продаж легковых и коммерческих автомобилей на 8%, заявил президент «Роад» Олег Мосеев. На ситуацию будут влиять многие факторы: утилизационный сбор, инфляция и курс рубля. «Утилизационный сбор на импортные машины даст 2–3% удорожания, на [машины] локальной сборки может дать 1–1,5%. Вроде как компенсируют через промышленные субсидии, но, во-первых, компенсируют не все, не всегда и не сразу. Инфляция официальная – 4%. Поэтому процентов 5 за год повышение», – подсчитал он.

По словам Мосеева, цена – главное при выборе автомобиля даже в премиум-сегменте: «Осознанное потребление наконец-то пришло в Россию, плохо, что произошло это в результате длительного кризиса. Люди каждую копейку считают».

В следующем году, по его словам, производителям придется держать цены и очень мелкими шажками повышать их: «Они друг на друга смотрят, и если кто-то первый поднимет цены больше других, его продажи упадут больше». О повышении цен пока объявили лишь Volvo и BMW. Рекомендованные розничные цены в среднем по модельному ряду вырастут на 1,1% с января 2020 г., сообщала Volvo Сar Russia. На 2% поднимутся цены почти на все новые BMW – из-за повышения утилизационного сбора, писала «BMW Group Россия».

В октябре комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) пересмотрел прогноз продаж на российском рынке с «позитивного» на «слабо негативный». По итогам года может быть продано не более 1,76 млн машин, говорил тогда председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер: на 2,3% меньше, чем в 2018 г., и на 5,8% хуже прогноза начала года. Последние данные АЕБ опубликовала на прошлой неделе: негативный тренд сохранился. «Мы не рассчитываем увидеть смену тренда», – сетовал Шрайбер. Прогноз на 2020 г. АЕБ опубликует не ранее середины января.

А «ВТБ капитал» ожидает роста продаж – 1,82 млн машин. Скажется эффект низкой базы этого года, возможны поддержка правительства, оживление в экономике и спрос на машины корпоративного сегмента, говорит аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

Нет оптимизма и у автодилеров. На рынке сейчас пикирующая ситуация и в 2020 г. негативная динамика сохранится, ожидаемое падение – до минус 10% за год, в продажах будет ощутимый провал, прогнозирует Андрей Павлович, председатель правления группы «Авилон». Есть все предпосылки для продолжения падения – минус 8–10% вполне реально, согласен с ним Владимир Мирошников, директор по развитию «Рольфа».

Негативный тренд связан с отсутствием роста доходов населения, большой закредитованностью россиян и общим ростом цен на автомобили, говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК «Автоспеццентр»: на рынке не осталось новых автомобилей дешевле 1 млн руб., за исключением «АвтоВАЗа», это приводит к отложенному спросу – увеличению срока эксплуатации автомобилей и переносу срока покупки новых. Отложенный спрос сохраняется и в следующем ценовом сегменте рынка – среди автомобилей стоимостью от 1 млн до 2 млн руб., продолжает Мирошников, и активизации спроса нет, изменить эту ситуацию можно только с помощью введения дополнительных мер стимулирования спроса со стороны правительства.

По словам Павловича, если тренд продолжится, то часть дилеров может потерять автосалоны – из-за убытков: в отрасли нужно срочно принимать антидемпинговые меры и прекратить маркетинговую политику активных распродаж автомобилей. Бренды, автомобили которых подвергаются так называемому сливу и бесконтрольным распродажам, серьезно рискуют обесцениться и потерять имидж на рынке России.