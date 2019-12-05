Процент рулевой («Коммерсант»)

На рынке эквайрингового обслуживания автодилеров намечается большой передел. Вслед за платежными системами, снизившими комиссии с 1 октября, условия для автосалонов начали улучшать и обслуживающие их банки. Впрочем, сами дилеры по прошествии двух месяцев еще не в полной мере ощутили изменения: новые ставки дошли далеко не до всех.

“Ъ” провел опрос банков, как повлияло на их деятельность снижение с 1 октября межбанковских комиссий ведущих платежных систем (Visa, MasterCard, «Мир») при оплате картами социально значимых и крупных покупок. В частности, для банков, обслуживающих автодилеров, новые значения межбанковских комиссий (интерчейндж) находятся в диапазоне 0,8–1,2%, при этом установлена их максимальная планка — 10 тыс. руб. «Снижение интерчейнджа способствовало росту приема карт в автосалонах, так как новый размер комиссий стал значительно ниже предыдущего. На текущий момент практически все автосалоны принимают карты в качестве оплаты сервиса или первоначального взноса за машину»,— сообщили в ВТБ.

Более того, снижение комиссий позволило выйти на рынок продажи и обслуживания автомобилей банкам, ранее активно на нем не работавшим. «Как только платежные системы дают возможность снижать интерчейндж для каких-либо направлений бизнеса, мы как банк-эквайер реагируем на эти изменения»,— рассказала директор департамента эквайринга банка «Русский стандарт» Инна Емельянова. По ее словам, у банка растет как число клиентов по эквайрингу из сегмента «автосалоны», так и количество операций по картам в этом направлении. «Особенно заметно вырос интерес после 1 октября, когда платежные системы ввели специальные программы для этого сегмента»,— заметила она. Промсвязьбанк также начал предлагать автодилерам сниженные комиссии за эквайринг.

«Подключение новых точек в этом сегменте увеличилось на 30% по сравнению с третьим кварталом 2019 года»,— сообщил заместитель директора департамента электронного бизнеса МСБ Промсвязьбанка Никита Хомутов. При этом, по его словам, на 30% увеличились обороты и оплата как в лизинге, так и в продажах автомобилей.

В Сбербанке и Альфа-банке не ответили на запрос “Ъ”.

Однако реальная борьба за этот рынок, похоже, только начинается. По крайней мере автодилеры пока не видят взрывного роста оплаты картами при покупке автомобилей. По словам главы ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олега Мосеева, банки не торопятся снижать комиссию. «Если и наблюдается какой-то рост доли платежей по картам, то это эффект низкой базы»,— уверен он. Например, в ГК «Автоспеццентр» (АСЦ) на оплату собственно автомобилей картами до сих пор приходится менее 1% от всего объема продаж. В ГК «Фаворит Моторс» эта доля достигает 7,5%, но благодаря развитию онлайн-продаж, отмечает глава группы Владимир Попов. По словам главы управления финансами «Автомира» Юлии Яровенко, доля оплат картой у дилера составляет около 10%. Однако здесь речь идет не только о покупке автомобилей, но и аксессуаров, задатках и т. д. «На оплаты до 900 тыс. руб. приходится 45% таких оплат, это говорит о том, что существенная часть приходится только на оплату задатков за автомобили в маленьких суммах»,— заключает она.

Как рассказал “Ъ” гендиректор АСЦ Денис Петрунин, ставка эквайринга у дилера достигает 1,8%. «Эта сумма — полностью наши расходы, она не перекладывается на покупателя и не закладывается в стоимость авто»,— пояснил он. Поэтому оплата банковской картой наиболее распространена «при оплате сервисных услуг, покупке дополнительного оборудования и аксессуаров», также отмечает господин Петрунин. Вместе с тем, по словам Владимира Попова, банки уже предлагают комиссию 0,8–1,1%. «В ближайшее время мы будем подбирать партнера, который обеспечит нашим клиентам наименьшие издержки»,— добавил он.

Таким образом, по мере снижения комиссии доля оплаты картами на этом рынке будет расти, и тот, кто сможет предложить наилучшие условия, сможет нарастить свою долю. Ведь сегодня, по словам господина Петрунина, более активному продвижению приема банковских карт в сегменте продаж автомобилей мешают в первую очередь высокие ставки эквайринга.