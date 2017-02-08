АвтоВАЗ забрал себе Niva («Коммерсант»)

General Motors окончательно уйдет из России: АвтоВАЗ выкупит 50-процентную долю американского концерна в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ. Завод с 2002 года выпускал Chevrolet Niva – конкурента Lada 4x4, теперь российский концерн планирует перевести автомобиль под бренд Lada. Эксперты полагают, что бывшая Chevrolet Niva станет самым бюджетным кроссовером в линейке АвтоВАЗа, а разрабатываемая новая модель 4х4 на агрегатах альянса Renault-Nissan займет следующую ступень по цене.

АвтоВАЗ выкупает у General Motors 50% в СП GM-АвтоВАЗ – компании подписали соответствующее соглашение, говорится в сообщении российского концерна. Таким образом, АвтоВАЗ станет владельцем 100% компании, финансовые подробности сделки не раскрываются. Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ выпускало автомобили Niva Chevrolet с 2002 года.

ФАС уже одобрила ходатайство АвтоВАЗа о приобретении 50% голосующих акций ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», а также прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности компанией 100-процентной «дочки» СП «Джей Ви Системз».

Это был последний актив General Motors в России – на фоне падения спроса в РФ в 2015 году GM объявил об уходе из страны, законсервировав собственное производство в Санкт-Петербурге и остановив выпуск на других площадках, за исключением СП.

GM-АвтоВАЗ неоднократно заявлял о планах провести обновление модели Chevrolet Niva, но после ухода GM этого так и не произошло. Летом СП подписало специнвестконтракт (СПИК), который был направлен на модернизацию производства в Самарской области обновленных автомобилей Chevrolet Niva.

В рамках соглашения АвтоВАЗа и GM завод, принадлежавший СП, в течение «определенного периода» продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит эмблему Lada.

Также в рамках соглашения АвтоВАЗ получит второй классический внедорожник в линейке автомобилей, сказал президент и генеральный директор российского концерна Ив Каракатзанис: «Предложение Niva органично дополнит легендарный 4x4 и поддержит дальнейшее развитие АвтоВАЗа».

Никаких изменений для сотрудников обеих компаний не планируется, сообщили в АвтоВАЗе, действующие контракты с поставщиками и дилерскими центрами Niva остаются неизменными в течение переходного периода. В перспективе компания GM-АвтоВАЗ будет переименована.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в линейке АвтоВАЗа есть «заслуженная» модель 4х4, которая конкурировала с Chevrolet Niva: «Мы видим две близкие машины плюс Renault Duster, которые по цене идут друг за другом». Выход General Motors из СП давно назревал, при этом для АвтоВАЗа предприятие также оставалось проблемным, поскольку они участвовали в производстве конкурентной машины, продолжает эксперт. Господин Удалов полагает, что было бы логичным закрыть старую 4х4, и тогда Chevrolet Niva, которая, возможно, будет модернизирована, станет самой бюджетной машиной в линейке, за которой будут следовать новая 4х4 и Duster.