Продажи Lada падают второй месяц подряд («Ведомости»)

Продажи Lada в ноябре 2019 г. на российском рынке снизились на 7,3% по сравнению с ноябрем прошлого года и составили 31 217 машин, сообщает «АвтоВАЗ». Самым популярным семейством Lada остается Granta, она же традиционно лидирует на рынке. В ноябре было продано 12 574 таких автомобиля – на 5,6% меньше, чем годом ранее. Продажи второго по популярности семейства Lada – Vesta – упали на 12% и составили 8703 машины. Но стабильны продажи других семейств – XRay, Largus, 4х4, сообщает компания.

По итогам 11 месяцев марка продается все еще лучше прошлогоднего – на 0,6%, или 326 654 машины. Lada, по оценке «АвтоВАЗа», занимает 20,5% рынка (за 10 месяцев – 20,8%).

Продажи Lada в России сокращаются второй месяц подряд. И сокращение ускоряется – в октябре падение составляло 6%. Отрицательная динамика также была зафиксирована в феврале и июне, но не превышала 2%. Сильнее, чем в ноябре и октябре 2019 г., продажи у «АвтоВАЗа» падали только в 2016 г. В июне того года они сократились на 16%, после чего непрерывно росли вплоть до 2019 г.

Основные причины снижения продаж в ноябре 2019 г. – общее снижение спроса на рынке и эффект высокой базы ноября 2018 г. (продажи выросли на 10%. – «Ведомости»), прокомментировал представитель «АвтоВАЗа». Того же мнения и аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов.

В 2017–2018 гг. российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в целом рос, а с апреля 2019 г. начал неуклонно сокращаться. По итогам года Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует падение продаж на 2,3%, будет продано 1,76 млн автомобилей. Прогноз Беспалова – минус 2,5–3%.

В ноябре были катастрофически слабые продажи, рассказывал недавно дилер Lada. Возможно, люди ждут новогодних скидок и акций, но даже это ситуацию не объясняет, обычно ноябрь – один из самых удачных месяцев в году, удивлялся он. Запасы дилеров, опрошенных «Ведомостями», держатся на уровне двухмесячных продаж – при стандарте в 1,5 месяца. Из-за снижения заказов от дилеров «АвтоВАЗ» еще в середине сентября 2019 г. уменьшил скорость конвейера. Для поддержки спроса дилеры Lada при информационной поддержке «АвтоВАЗа» недавно провели четырехдневную акцию «Черная пятница»: скидки определяли сами дилеры, автопроизводитель их не компенсировал. Для повышения спроса на Vesta и продвижения ее новых версий с вариатором «АвтоВАЗ» в декабре будет компенсировать дилерам лишь затраты на рекламу семейства, рассказывали знакомые «Ведомостей».

В октябре 2019 г. рынок сократился на 5,2%, за 10 месяцев – на 2,4%, по данным АЕБ. Как рынок изменился в ноябре, пока не ясно. Во вторник, 3 декабря, о продажах в ноябре отчитался один из основных конкурентов Lada – корейская Hyundai, ее продажи выросли почти на 3% и достигли 16 314 машин.

Представитель Renault не стал говорить о продажах в России в ноябре до отчета АЕБ. Представители других лидеров рынка – Kia и Volkswagen – не ответили.

Рынок в декабре продолжит сокращаться, но падение замедлится, прогнозирует Беспалов: будет небольшое оживление спроса перед традиционным повышением цен в начале года. Больше всего могут вырасти цены на импортные машины – в 2020 г. увеличится утилизационный сбор, полагает он.

«Начало декабря очень слабое, – жалуется один из дилеров Lada. – Надеемся по итогам месяца остаться на уровне декабря прошлого года, в том числе из-за ожидаемого роста цен («АвтоВАЗ» его пока не анонсировал)». Собеседник «Ведомостей» считает, что в первые месяцы 2020 г. падение продаж Lada продолжится и будет сильнее, чем в октябре – ноябре 2019 г. Другой дилер Lada ожидает, что его продажи в декабре по сравнению с декабрем прошлого года снизятся примерно на 5%.

Представитель «АвтоВАЗа» прогноз продаж Lada в декабре 2019 г. и в 2020 г. не раскрыл.