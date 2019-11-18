Сбербанк объявил о создании компании для развития беспилотников («Ведомости»)

Молодой человек едет на автомобиле, а голосовой помощник Сбербанка все время норовит ему что-то подсказать: проходит распродажа его любимого вина, пришло время сдать анализы и пройти ежегодный чекап, неплохо поменять машину, как раз у дилера акция, – так представлял Сбербанк свое ближайшее будущее в ролике, который президент банка Герман Греф показал в марте 2018 г. Теперь банк решил, что автомобиль может быть беспилотным.

Сбербанк и группа Сognitive Technologies создадут совместное предприятие для развития беспилотного транспорта в России, говорится в сообщении банка: подписаны юридически обязывающие документы. Новая компания будет называться Cognitive Pilot (CPilot), Сбербанк получит в ней 30%, менеджмент Сognitive Technologies – 70%. Закрытие сделки запланировано на декабрь.

Возглавит компанию основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова. В своем Facebook она отметила, что участники СП не будут разглашать параметры сделки: «Могу сказать только одно: после сделки с Mail.ru эта – на российском рынке высокотехнологичных компаний – самая крупная». Она уточнила «Ведомостям», что имела в виду СП Сбербанка и Mail.ru Group, стоимость которого его участники оценили в 100 млрд руб.

CPilot будет развивать системы помощи водителю автомобиля на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ) и систем автономного управления наземным транспортом и промышленными устройствами. Ее продукты и решения смогут быть использованы в сфере транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и ИИ, говорится в релизе. Партнеры ожидают, что компанию можно будет вывести на биржу, добавила Ускова, компания должна быть готова к IPO к 2023 г.

Зачем это Сбербанку

Сбербанк заинтересован в развитии беспилотных технологий по той причине, что его экосистема вышла в новые индустрии, где эти технологии востребованы и могут дать серьезные преимущества, объясняет представитель Сбербанка: у CPilot большие возможности для коммерциализации технологий беспилотности в широком спектре направлений, где у банка уже есть собственные продукты.

Греф придает ИИ большое значение. Он был одним из инициаторов создания альянса по развитию ИИ, о котором объявил 8 ноября. Кроме Сбербанка в него вошли «Яндекс», «Газпром нефть», РФПИ, Mail.ru Group и МТС.

Экспертиза в области технологий для беспилотников позволит ускорить развитие ИИ в России, приводятся в сообщении Сбербанка слова первого зампреда правления Льва Хасиса: «Мир стоит на пороге массового использования беспилотных решений, и мы заинтересованы в том, чтобы и группа Сбербанк, и вся наша страна находились в авангарде этого тренда».

Зачем это Сognitive Technologies

Ускова называет выбор партнера «не самым простым решением»: Cognitive Technologies помимо Сбербанка обсуждала возможность партнерства с крупным российским банком, иностранным банком и еще одной иностранной компанией. Выбор Сбербанка она объясняет наличием у него экосистемы в области технологий ИИ, чего другие предложить не могли. По ее словам, экосистема Сбербанка дает возможность значительно расширить сервисы на базе ИИ.

«Все изобретения и патенты в области ИИ и беспилотного транспорта мы перевели на компанию CPilot – все то, во что мы инвестировали последние восемь лет. Сбербанк же со своей стороны обеспечивает финансирование будущим проектам компании», – пояснила она.

Зачем это рынку

Сейчас безоговорочный лидер в технологии беспилотников – «Яндекс». Год назад Сбербанк пытался усилить влияние на компанию, где владел «золотой акцией», а Греф входит в совет директоров, но безуспешно. В итоге банк создал СП с Mail.ru Group и возвращает «Яндексу» «золотую акцию». Представитель «Яндекса» не стал обсуждать CPilot, лишь выразив надежду на то, что с появлением большего числа игроков на этом рынке ускорится переход к «более прогрессивному регулированию в сфере беспилотного транспорта», от чего выиграет вся индустрия.

Аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов видит у сделки перспективы: Cognitive Technologies обладает неплохими технологическими наработками, Сбербанк – значительными финансовыми средствами, необходимыми для реализации таких проектов, как беспилотный автомобиль.

Cognitive Technologies сотрудничала с «Камазом» и «Ростсельмашем». Все контракты были успешно закрыты, говорит представитель Cognitive Technologies, называя дальнейшее использование разработок «делом наших партнеров». Представитель «Камаза» Олег Афанасьев подтвердил, что в 2015–2016 гг. компания сотрудничала с Cognitive Technologies, но комментировать это отказался. Представитель «Ростсельмаша» сообщил, что компания решила разрабатывать беспилотный комбайн самостоятельно.