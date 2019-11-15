Пробег набивает себе цену («Коммерсант»)

Автомобили с пробегом дорожают вслед за новыми, утверждают дилеры и онлайн-агрегаторы. Спрос растет, а машины возрастом до трех лет в дефиците: первые владельцы придерживают их, пока копят деньги на продолжающие дорожать автомобили первичного сегмента. Именно «трехлетки», как правило, приобретают как альтернативу новым машинам, в этот сегмент перетекает спрос с первичного рынка. Аналитики отмечают, что часть клиентов на фоне недостатка предложений на вторичном рынке и высоких цен на новые машины могут и вовсе отказаться от покупки автомобиля.

Средняя стоимость автомобилей с пробегом в третьем квартале, по данным сервиса «Авто.ру», выросла на 1,4%, до 567 тыс. руб. Машины B-класса подорожали на 11,4%, в среднем до 264 тыс. руб. Стоимость машин SUV-сегмента значительно выше – на 27,5%. По итогам третьего квартала 2019 года подержанный кроссовер в РФ в среднем можно купить на 1,3% дешевле, чем годом ранее, за 960 тыс. руб.

По информации «Автостата», в третьем квартале рынок автомобилей с пробегом вырос почти на 1,4%, до 1,4 млн машин. В октябре сегмент рос на 2,1%, до 526,7 тыс. штук. Наиболее популярными моделями, по данным «Автостата», стали Lada 2114, Ford Focus, Lada 2107, а также бестселлеры последних лет Hyundai Solaris и Kia Rio. На «Авто.ру» в третьем квартале средняя цена на модель Solaris выросла на 5%, почти до 546,7 тыс. руб., Rio – на 10%, до 542,1 тыс. руб. Стоимость Ford Focus, который в 2015 году навсегда выпал из топ-25 рынка новых автомобилей, увеличилась всего на 1%, до 377,8 тыс. руб. Старые модели Lada и вовсе падают в цене: 2114 – на 3%, до 120,4 тыс. руб., 2107 – на 2%, до 68,3 тыс. руб.

Динамика цен на вторичном рынке во многом определяется ценами на новые автомобили, а они демонстрируют стабильный рост, говорит ведущий аналитик «Авто.ру» Алексей Муханов.

Цены на новые машины, как писал “Ъ” 11 ноября, продолжают расти, в некоторых случаях – на 10%. Люди дольше копят на новый автомобиль, не спеша расставаться со старым, или предпочитают покупать его на вторичном рынке, отмечает он: «На рынок б/у поступает значительно меньше свежих автомобилей с пробегом, поэтому мы наблюдаем рост цен».

В «Авто.ру» поясняют, что из-за сокращения объемов рынка по сравнению с докризисным уровнем на вторичном рынке стало меньше машин в хорошем состоянии: возрастом в пределах трех-пяти лет, с одним владельцем, небольшим пробегом и пр.

Средняя цена на б/у «трехлетки» на CarPrice (онлайн-аукцион) с августа выросла на 8,2%, их предложение снизилось на 12%. Гендиректор компании Денис Долматов также говорит о дефиците трехлетних машин: владельцы придерживают их для себя. «Трехлетки» – именно те автомобили, которые в первую очередь приобретают в качестве альтернативы новым, продолжает он, и дефицит приводит к росту цен на «свежие» подержанные машины, что снижает привлекательность сделки для тех, кто отказался от новой в пользу подержанной. Он добавляет, что цены на автомобили до трех лет максимально зависят от цен на первичном рынке: часто они еще на гарантии и с небольшим пробегом.

Директор подразделения дилера «Рольф» «Автомобили с пробегом» Алексей Баринов поясняет: когда стоимость нового автомобиля определенной модели растет, то вторичный рынок также реагирует повышением цен на аналог с пробегом. В связи с этим цены на автомобили с пробегом сейчас растут, говорит он, прогнозируя дальнейшее их повышение. Покупатели в б/у сегменте более чувствительны к изменению цен, продолжает он, но у них здесь больше вариантов: можно рассмотреть аналогичную модель «старшего» года выпуска или с большим пробегом. На ценообразование в сегменте автомобилей с пробегом помимо цен на новые автомобили влияет и способность банков выдавать кредиты на машины с пробегом, добавляет гендиректор «Автоспеццентра» Денис Петрунин.

Те, кто не может позволить себе новый автомобиль, в первую очередь смотрят на сегмент автомобилей до трех лет, подтверждает Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», и в случае дефицита предложений часть клиентов могут отказаться от покупки в пользу, например, каршеринга. Господин Беспалов отмечает, что, как правило, основной переток спроса в сегмент б/у происходит на фоне резкого падения рынка новых машин. Пока снижение остается относительно плавным – в январе–октябре, по данным АЕБ, автопродажи упали на 2,4%, в октябре – на 5,2%.