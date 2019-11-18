Японский электрошок («Эксперт-Авто»)

Электромобили стали главным событием завершившегося недавно 46-го Токийского автосалона. Сегодня они осваивают новые рыночные ниши, становятся более автономными и интегрированными в окружающую инфраструктуру.

Традиционные автомобили с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) выглядели немного неприлично на прошедшем недавно в столице Японии ежегодном автосалоне. Такие модели были запрятаны участниками в глубину стендов, прозрачно намекая таким образом, что в будущем машины с ДВС люди с любопытством будут разглядывать в музеях.

Токийское мотор-шоу считается наиболее футуристической автомобильной выставкой, где доминируют японские автопроизводители, которые традиционно представляют самые смелые и устремленные в будущее концепты. В этом году участники смотра активно использовали аббревиатуру CASE, которая, как им кажется, уже скоро будет определять развитие мобильности человечества. Она расшифровывается как Connectivity («соединенность»), Autonomous driving («автономное управление»), Shared mobility («общая, совместная мобильность»), Electrification («электрификация»). Основываясь на этом видении, автопроизводители старались в первую очередь обратить внимание посетителей TMS-2019 на новые автомобили на электрическом ходу, которые могут подключаться друг к другу и к окружающему миру, которыми удобно пользоваться совместно и в которых в некоторых случаях руль управления уже воспринимается как анахронизм, поскольку машина может ехать без участия водителя.

Электромобили на все случаи

Хотя сейчас электромобили занимают всего порядка одного процента всех глобальных продаж, в мировом автопроме крепнет уверенность, что за этими машинами будущее и что через двадцать-тридцать лет более 90% всех продаж будет приходится на личные транспортные средства на электрическом ходу. Уверенный курс на электрификацию модельного ряда, в первую очередь японских автопроизводителей, был особенно заметен на токийской выставке: автопроизводители уже не просто декларируют начало производство электрокаров, но и начинают их ориентировать на разные ниши автомобильного рынка.

Взять, например, второго по величине японского автопроизводителя Nissan. Компания уже имеет в модельной линейке электромобиль Leaf, который неплохо продается по всему миру. Однако по сути эта модель – усредненный вариант, который может быть востребован сразу в разных странах. С ростом спроса на электромобили японский производитель в ближайшее время намерен делать более разнообразные предложения для различного типа потребителей. В частности, в Токио Nissan представил концепт IMk, который нацелен на рынки с высоким спросом на субкомпактные авто. В той же Японии из 5,2 млн ежегодно продающихся легковых автомобилей примерно треть всех продаж приходится на маленькие машинки – так называемые кей-кары. И представленный на выставке новый электрический компактный хетчбэк IMk – востребованное в будущем решение для мобильности в условиях тесного мегаполиса.

Другая представленная в Токио новинка от Nissan – электрический кроссовер Ariya – ориентирован на страны, где особенно востребованы вместительные машины с большим дорожным просветом. Новый электромобиль имеет полный привод, при этом моторы располагаются на каждой из осей, электроника подключает передние или задние колеса в зависимости от условий движения, что особенно эффективно в условиях бездорожья. Суммарная мощность силовой установки Ariya составляет 227 кВт, крутящий момент равен 680 Нм, что обеспечивает электрокару выдающиеся динамические характеристики, позволяя разгоняться до 100 км/ч всего за пять секунд. На выставке представители Nissan заявили, что к рынкам, на которых потенциально будет востребован новый электрический кроссовер, относится и Россия; таким образом, компания планирует в ближайшем будущем поставлять Ariya и на наш рынок.

Другие компании тоже проявили решимость развивать модели автомобилей на электрическом ходу. Например, Mazda сдернула покрывало со своего первого серийного электрического кроссовера МХ-30, который скоро будет продаваться в Японии. Honda устроила премьеру компактного электромобиля Honda e, дизайн которого выполнен в стиле ретро. В центре экспозиции Lexus красовался футуристический электроконцепт LF-30 с элегантно откидывающимися вверх дверьми.

Очень постаралась подчеркнуть приверженность курсу на электрификацию японская марка Daihatsu, которая на своем стенде представила целую россыпь электромобилей на все случаи жизни со смешными покемонскими названиями: WaiWai – так называется новый электрический минивэн компании, WakuWaku – компактный кроссовер для легкого бездорожья, TsumiTsumi – легкий грузовичок на электрическом ходу. А ведущий японский автопроизводитель Toyota заявил на мотор-шоу, что к 2025 году будет готов вывести на рынок десять новых серийных электрических машин, среди них – представленный в Токио субкомпактный электрокар BEV, который имеет длину всего 2,49 м и рассчитан в том числе на удобное использование пожилыми людьми, которых в Японии много.

Подключенность и шеринг

Наряду с повальной электрификацией автомобили ближайшего будущего получат функции коммуникации между собой. Например, сразу несколько производителей продемонстрировали на выставке функцию общения между пассажирами разных машин. Причем японские разработчики предлагают это делать с помощью мультяшных образов-аватаров: допустим, звонок друга появляется в образе Человека-паука на трехмерном дисплее или даже в виде голографии на соседнем сиденье. А вот уже пример, когда автомобили скоро будут интегрироваться с коммуникациями окружающего мира: Lexus предлагает в своем концепте использовать технологии дополненной реальности, когда, например, при поиске ближайшего ресторана блюда из находящихся по дороге предприятий общепита станут наглядно появляться на автомобильных стеклах.

Очень любят японцы использовать в автомобилях различных виртуальных помощников: например, в тойотовском концепте LQ попутчиком является смешной робот Yui: он анализирует манеру езды, и если водитель агрессивно мечется из ряда в ряд, робот вам включит что-то из тяжелого рока, а при плавном движении запустит, скажем, что-то из классики.

Одновременно уже почти обязательным свойством автомобилей будущего должна быть возможность их совместного использования. О перспективах шеринга на автосалоне говорилось много. Руководство японских автомобильных компаний уже почти как мантру повторяет заявление, что их стратегия на ближайшее будущее заключается не только в развитии производства самих автомобилей, но и в создании услуг мобильности (MaaS – Mobile as a service). Об этом, в частности, на выставке говорил глава Toyota Акио Тойода, который лично представил новый, ориентированный на совместное использования шаттл E-Pallete. Этот беспилотный шеринговый автомобильчик, в частности, планируется широко использовать уже во время Олимпиады в Токио в следующем году.

Гостиная на колесах

Одновременно японские автопроизводители не скрывают своих амбиций быть впереди всех с точки зрения беспилотных технологий. Во многих представленных на токийской выставке концепт-карах руля управления нет в принципе, а интерьер уже больше напоминает уютную гостиную комнату с удобными диванчиками. Характерная иллюстрация этого подхода – новый концепт-кар Suzuki Hanare. В Hanare (так в Японии называются традиционные уютные домики) дверь приветливо распахивается вверх, внутри пассажира ждет подобие домашнего интерьера: два расположенных друг против друга дивана, посередине телевизор. Едешь на такой машине, болтаешь с попутчиком напротив или щелкаешь телевизионными каналами – и никакого стресса от вождения в транспортной пробке.

Впрочем, для широкой публики полностью автономные автомобили в Японии пока не продаются. В серийных машинах новейшие системы помощи управления предлагают пока так называемый третий уровень автономности, когда руль на дороге можно отпускать только на определенных условиях. Например, Nissan сейчас начинает продажи на своем домашнем рынке модели с обновленной системой ProPilot 2.0, которую в дни выставки на дорогах Токио удалось лично испытать корреспонденту «Эксперта». По сути, ProPilot 2.0 – это усовершенствованный адаптивный круиз-контроль, который теперь помимо езды по прямой за другими участниками дорожного движения еще и умеет совершать обгон. Вот на скоростной трассе я еду с активированной системой, машина при помощи соответствующей зеленой иконки, загорающейся на приборной панели, говорит мне, что можно убрать руки с руля. Кладу руки на колени – автомобиль исправно едет с заданной скоростью в своем ряду. Но вот в нашей полосе появился медленно передвигающийся грузовичок. Автомобиль сам включает сигнал поворота, совершает перестроение в соседний ряд, производит обгон и возвращается в исходную полосу. Правда, в ходе этого маневра электроника требует положить руки на руль для подстраховки. А установленная над лобовым стеклом камера следит за тем, чтобы взгляд водителя был всегда направлен на дорогу. Иначе роботизированная система начнет «возмущаться»: она включит звуковое и визуальное предупреждение на приборной панели, что водителю, мол, надо взять управление на себя и система полностью снимает с себя ответственность за происходящее.

Токио – Москва

«Мы чувствуем потенциал рынка электромобилей»

Иван Эспиноза, вице-президент компании Nissan по глобальному продуктовому планированию:

– Мы убеждены, что электрическая мобильность наступит в ближайшее время, и возлагаем большие надежды на наши продукты в этом быстрорастущем сегменте рынка. В частности, представленный на автосалоне в Токио концепт Nissan Ariya – это электромобиль с просторным салоном, с «премиальной» атмосферой и высокотехнологичным оборудованием. В этом авто отражена концепция Nissan Intelligent Mobility – представление Nissan о личном автомобиле, которому электрификация и интеллектуальные системы позволяют адаптироваться к ситуации и обеспечивать беспроблемные поездки – без аварий и вредных для окружающей среды выбросов.

Важно отметить, что новые концепт-кары Ariya и IMk построены нашими инженерами на принципиально новой платформе, которая ориентирована на развитие модельного ряда компании именно в сторону электрической мобильности. Особенно новой платформы в том, что она дает гораздо больше свободы для реагирования на запросы потребителей. Скажем, там, где раньше у автомобиля был двигатель, теперь образовалось много дополнительного места. Благодаря конструктивным особенностям электромобиля у наших концептов внизу ровный пол и есть много свободного пространства.

Мы убеждены, что развитие электрической мобильности позволит нам создавать еще более удобные и комфортные автомобили, два новых концепта Ariya и IMk – это только верхушка айсберга, и в будущем мы намерены активно развивать направление полностью электрифицированного транспорта. Уже сейчас мы чувствуем потенциал рынка электромобилей. Машины на электрическом ходу в целом нравятся потребителям, у них есть очевидные преимущества. Пользователям, скажем, нравится хорошее ускорение, тишина, возможности так называемой электрической педали (e-pedal). Да, во многих странах еще нет достаточно развитой инфраструктуры для развития электромобилей, есть много открытых вопросов с точки зрения законодательного регулирования. Но это лишь вопрос времени, и совсем скоро ситуация здесь изменится.