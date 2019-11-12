В мире появится еще один мегаальянс. Крупные производители под угрозой (Autonews.ru)

Какие выгоды принесет объединение Peugeot–Citroen и Fiat Chrysler, станут ли все модели одинаковыми, как слияние скажется на России и почему Fiat отказался от альянса с Renault.

PSA Group (Peugeot–Citroen) и Fiat Chrysler Automobiles (FCA) начали переговоры по слиянию на равных условиях 50/50. Альянс станет четвертым в мире после Volkswagen, Toyota и Renault–Nissan–Mitsubishi с годовыми объемами продаж до 8,7 млн автомобилей.

По официальной информации, обе стороны надеются усилить свое глобальное присутствие, повысить расходы на исследования и совместно решать задачи по электрификации, автономной мобильности и внедрению подключенных сервисов. В предстоящие недели компании подпишут меморандум о взаимопонимании.

Кому и зачем нужно слияние

После слияния новый альянс сможет продавать 8,7 млн автомобилей и к статусу четвертого в мире альянса добавить совокупную выручку около 170 млрд евро. Прогнозируется, что 80% от запланированной синергии будет достигнуто уже через четыре года. На процесс объединения планируется потратить 2,8 млрд евро.

Акционеры каждой компании будут владеть 50% ценных бумаг новой группы и, следовательно, будут в равной степени получать выгоду от объединения. Совет директоров будет состоять из 11 членов, а главным исполнительным директором на пять лет станет председатель правления PSA Карлос Таварес, он также войдет в совет директоров. Председателем правления альянса станет директор FCA Джон Элканн.

В результате слияния французы получат доступ к рынкам Северной и Южной Америки, а американская часть FCA имеет виды на расширение присутствия в Европе. С технической точки зрения основным выгодоприобретателем может стать FIAT, которому очень нужны современные легковые платформы. После слияния итальянцы получат возможность проектировать традиционные и электрические модели на французских платформах CMP и EMP2, что позволит загрузить простаивающие мощности.

«Это сотрудничество будет интересно для обеих групп, – считает осведомленный источник Autonews.ru. – PSA получит доступ к американским рынкам, а FCA – доступ к технологиям электромобилей и гибридов. Таварес будет очень сильным руководителем. Ему хорошо знаком европейский рынок, где он около четырех лет проработал с компанией Nissan».

Еще одна неявная цель – китайский рынок. Сейчас PSA его теряет – в первом полугодии продажи в Китае упали на 53% до скромных 77,7 тыс. машин. Результат группы FCA еще скромнее – 66 тыс. штук. Ранее французы приняли решение провести масштабную реструктуризацию и закрыть два из четырех китайских заводов, а представители итальянской компании собрались пересмотреть политику продаж. Не исключено, что совместными усилиями альянс сможет переломить ситуацию и предложить местному рынку более подходящую бизнес-модель.

Какие автомобили выпускают будущие партнеры

Модельный ряд PSA Group состоит из пяти марок: Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall. Мировые продажи группы стабильно растут. Так, в 2018 г. PSA продала 3,9 млн автомобилей по всему миру (+6,8%). Наибольшей популярностью пользовались кроссоверы Peugeot 2008, 3008, 5008, а также Citroеn C3 Aircross, C5 Aircross, DS 7 Crossback, Opel/Vauxhall Crossland X, Mokka X и Grandland X.

С 2019 г. группа начала продавать первые подзаряжаемые гибридные автомобили (PHEV) и электромобили, построенные на платформах, приспособленных для разных типов силовых установок. По итогам первого полугодия чистая прибыль по доле группы составила 1832 млн евро (+351 млн евро). Всего за шесть месяцев 2019 года группа PSA реализовала 1,9 млн автомобилей.

Все новые модели PSA Group выпускаются в полностью электрическом исполнении или в варианте подключаемого гибрида. Также группа готовит полностью электрическую линейку легких коммерческих автомобилей к 2025 году, начав с моделей Citroen Berlingo и Peugeot Partner, которые уже продаются на мировых рынках.

Итало-американский автомобилестроительный концерн FCA (Fiat Chrysler Automobiles) выпускает автомобили под марками Chrysler, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge, RAM, SRT, Ferrari и Maserati. В 2018 г. концерн продал 4,84 млн автомобилей (+2%). Чистая прибыль составила $3,6 млрд (+3%). По итогам 2019 г. автопроизводитель планирует получить более 6,7 млрд евро прибыли, а в 2020-м – более 7 млрд евро.

Что это объединение изменит в России

Сейчас FCA продает автомобили Jeep, а также модели Fiat 500 и Chrysler Pacifica. У компании нет своего локализованного производства в России – все модели импортируются. По итогам 2018 года было реализовано 1773 автомобиля Jeep (+39%), 1135 Fiat (-51%) и 74 Chrysler (+722%).

У PSA в нашей стране есть завод в Калуге, но общие продажи намного скромнее, чем в Европе. Так, в 2018 г. Peugeot смог продать 5514 автомобилей (+12%), а Citroen – 3710 штук (-15%). За девять месяцев 2019 г. PSA продали в совокупности 5616 автомобилей. В Калуге в настоящее время по полному циклу выпускаются пассажирские автомобили Peugeot 408, Peugeot Traveller, Citroen С4 Седан, Citroen SpaceTourer и коммерческие фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy.

Модели Opel, которые готовятся пополнить портфель группы в России, едва ли заметно повлияют на ситуацию. Возвращение марки на рынок Карлос Таварес анонсировал в феврале 2019 года. Это решение было принято спустя четыре года после резкого сокращения присутствия концерна General Motors на российском рынке в марте 2015 г., когда бренд принадлежал GM.

В России Opel планирует продавать коммерческие модели Zafira Life и Vivaro, а также кроссовер Grandland X. Продажи машин должны начаться в четвертом квартале 2019 года – тогда же будут объявлены и цены. Производство пассажирского автобуса Zafira Life и коммерческого фургона Vivaro наладят на заводе ООО «ПСМА Рус» в Калуге, а Grandland X будут импортировать из Айзенаха (Германия). Дилерская сеть будет представлена как старыми дилерами Opel, так и его новыми партнерами.

Близкие к отрасли источники Autonews.ru считают, что эффект от сделки российский рынок ощутит весьма быстро, и он будет заметным. Речь в первую очередь идет об усилении позиций брендов Fiat и Chrysler, расширении их дилерской сети. «Не исключено, что в перспективе мы увидим очередной перезапуск в России марки Fiat с моделями на французских платформах, но это дело нескольких ближайших лет при условии благоприятной экономической конъюнктуры в России», – предположил источник.

Почему Fiat Chrysler не выбрал Renault

Проект слияния с PSA не первая попытка Fiat Chrysler Automobiles расширить сотрудничество с французскими автобрендами. Так, незадолго до этого, в начале мая 2019 г., FCA предлагала Renault объединить компании на аналогичных условиях путем слияния 50:50. На реализацию плана требовалось затратить примерно 3-4 млрд евро. Его успешное выполнение могло привести к появлению третьей по величине в мире группы автокомпаний с ежегодным объемом продаж более 8,7 млн единиц.

«Группа Renault прочно утвердилась на рынках Европы, России, Африки и Ближнего Востока, в то время как FCA занимает уникальную позицию в Северной Америке и Латинской Америке. Объединение увеличит стоимость бизнеса для акционеров FCA и Группы Renault. Оно добавит к прибыли более чем 5 млрд евро ежегодно от взаимодействия в рамках альянса», – заявляли тогда в FCA.

В дальнейшем руководство FCA также рассчитывало и на сотрудничество с партнерами Renault по альянсу. Там надеялись, что объединение FCA и Группы Renault вместе с партнерами из Nissan и Mitsubishi приведет к созданию крупнейшего глобального OEM-альянса с объемом продаж более 15 млн автомобилей в год. Дополнительная прибыль от слияния FCA и Группы Renault для Nissan и Mitsubishi как членов альянса предварительно оценивалась еще в 1 млрд евро ежегодно.

Однако переговоры FCA с Renault затянулись, а после сделка сорвалась. Сначала совет директоров Renault не смог принять окончательного решения относительно объединения с Fiat Chrysler. Затем министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что необходимости принимать поспешные решения по данному вопросу нет. Такая задержка не устроила FCA, и концерн отказался от идеи объединения с Renault.

Международные эксперты связали такую позицию французских властей с нежеланием поддерживать проекты, связанные в дальнейшем с компаний Nissan в свете скандала с экс-главой альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлосом Гоном. Nissan обвинил его в финансовых махинациях и уклонении от уплаты налогов.

В свою очередь, источники Autonews.ru, близкие к альянсу, подтвердили, что французское правительство было более лояльно настроено к проекту объединения с PSA. По словам источника, убедить правительство оказать помощь созданию еще более масштабного партнерства с участием Nissan «было проблематично».

Сразу после известия о слиянии PSA и FCA французский министр финансов Брюно Ле Мэр призвал главу Renault–Nissan Жана-Доминика Сенара пересмотреть стратегию автомобильного альянса с Nissan, у которого в последнее время не лучшее положение. Главной проблемой чиновник считает неравноправие этого партнерства, поскольку Renault владеет 43,3% Nissan, а японской компании принадлежит лишь 15% акций французской.