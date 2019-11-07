Как два пальца об асфальт. Почему у нас дороги хуже, чем в других странах? («Аргументы и Факты»)

В рейтинге качества дорог, составленном в 2019 г. к Всемирному экономическому форуму в Давосе, РФ заняла 99-е место из 141. В чём проблема – в нехватке денег или неумении строить? Миф о дороговизне Проблемы в российском дорожном хозяйстве чаще всего объясняют плохим финансированием. Лучше всего выделяются деньги на федеральные трассы, и нормативам Росавтодора соответствуют 78% их протяжённости. Региональные дороги, по оценкам экспертов, до последнего времени финансировались в 6 раз хуже, чем нужно, – и из них до нормативного уровня дотянули пока только 43%. Но эксперты говорят и другое: более высокое качество строительства и ремонта автотранспортной сети можно обеспечить даже на те деньги, которые дорожники получают сегодня. Уникальная дороговизна российских дорог – это миф. «По нашим оценкам, средняя стоимость дорожного строительства в России сопоставима с Европой, США и Канадой, но больше, чем в Индии и Китае (см. инфографику), – рассказывает старший научный сотрудник Центра экономики транспорта ВШЭ Екатерина Решетова. – При этом напрямую сравнивать затраты в разных странах нельзя: везде разная методика расчёта стоимости строительства. Сильно колеблется ставка НДС – от полного отсутствия в США до 20% в РФ. На 5–6% увеличивает стоимость стандартных работ, выполняемых зимой, холодный российский климат. Но не это главное. В отличие от Северной Америки и Евросоюза в России в сметную стоимость включаются затраты на подготовку территории, по которой пройдёт дорога, – это выкуп земли, перенос инженерных коммуникаций, компенсация за вырубку леса и снос зданий, оформление права на владение участком. В проектах федерального уровня, реализуемых в городах, такие затраты достигают до 34% всей стоимости объекта». В результате самые большие усилия строительные подрядчики зачастую тратят не на дорогу как таковую, а на согласование всех интересов, которые затрагивает её появление. Самый скандальный проект последних лет – Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), строящаяся в нескольких десятках километров от Москвы. Получив огромные бюджетные деньги, госкомпания «Автодор» не сумела в назначенный срок привлечь частных инвесторов, в партнёрстве с которыми ведётся строительство. Первоначальная смета ЦКАД, составлявшая 300 млрд руб., уже выросла на 16 млрд руб., и теперь «Автодор» просит у бюджета ещё 44 млрд руб. для ликвидации «узких мест». А корень проблем – в ошибках проектировщиков и неверной оценке стоимости изъятия земель. «В США, например, такое в принципе невозможно, – утверждает Решетова. – Там государственные ассигнования на строительство дороги выделяются только в том случае, когда заинтересованный штат или город за свой счёт уже подготовил для неё территорию. В России такой же порядок был установлен постановлением правительства 2013 г., но пока эта норма «бумажная».

Что мешает снижать расходы? Каждая дорога к тому же сооружение уникальное. В российском своде строительных норм и правил только описание факторов, определяющих затраты на каждом конкретном участке автодороги, занимает больше сотни страниц. Рост количества полос и ширины трассы, трудности климата и рельефа, высокая плотность застройки территории, необходимость сооружать мосты и туннели – всё это может в разы увеличить стоимость 1 км строительства. И если нет чётких стандартов, позволяющих понять, оправдан или нет рост затрат, поле для ошибок и злоупотреблений широкое. «Завышение расходов – обычное дело, – признаёт Решетова. – Нормы и расценки на дорожные работы, действующие в России, безнадёжно устарели, не учитывают современные технологии. Руководствуясь ими, сметчики закладывают в проекты явно завышенные и неадекватные затраты. В результате себестоимость работ может увеличиваться в 1,5–2 раза по сравнению с применением новых механизмов и материалов. Но в мировой практике давно найдено решение и этой проблемы: сметы рассчитываются по типовым альбомам с фиксированными расценками для разных климатических зон. В итоге на Западе погрешность в дорожно-строительных расчётах укладывается в 10%». Вроде бы всё просто. Что мешает российским дорожникам пойти по тому же пути? «Отсутствие аналитической статистики по уже осуществлённым проектам, позволяющей дать рекомендации по выбору наилучших способов строительства, – разъясняет советник гендиректора „РосдорНИИ“ Станислав Мамулат. – Американские власти в 80–90-е гг. потратили 300 млн долл. на то, чтобы изучить 15 тыс. дорожных участков и проанализировать эффективность различных технологий, которые были использованы при их сооружении. Такую статистику необходимо нарабатывать и у нас, хотя бы с периодом в 30 лет». Свои исследования американцы оформили в виде системы стандартов строительства дорог, получившей название Superpave («Суперпокрытие»). Она позволяет в зависимости от климата и интенсивности эксплуатации трассы выбирать такую толщину и состав слоёв дорожной конструкции, что служит она максимально долго. Самая последняя версия Superpave ориентирована на то, что можно было бы эксплуатировать автодорогу без ремонта покрытия в течение 25 лет! Сравните: в России среднестатистическая дорога ремонтируется раз в пятилетку.