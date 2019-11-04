Geely Coolray, GE, Atlas Pro? Какие новинки будут собирать на заводе «БелДжи» (Китайские автомобили.РФ)

Geely SX11, седан GE и новый Atlas Pro – все эти модели могут встать на конвейер белорусского завода «БелДжи». Но окончательной ясности нет ни с одной из них. Об этом стало понятно по итогам дней «открытых дверей», в ходе которых клиенты Geely и журналисты могли задать свои вопросы руководителям предприятия. Причина некоторой неопределенности – в скорой дилерской конференции, которая пройдет в Китае. На ней и определится стратегия на ближайший год. Впрочем, над тактикой на «БелДжи», конечно, уже думали. Geely SX11 Coolray

Geely SX11 – он же Coolray – в Беларуси уже собрали в количестве 300 штук. С одной стороны, дилерам их обещают развести после того, как появится от 500 экземпляров и больше. С другой, на заводе загадочно говорят о том, что «серийный кроссовер не будет сильно отличаться от представленного образца». Единственное, не совсем понятен вопрос сертификации. Как известно, для продаж в России ОТТС выдадут на китайские образцы модели. Где и как смогут производить SX11 в Беларуси в дальнейшем, пока тоже вопрос. На данный момент завод «БелДжи» способен одновременно собирать по полному циклу только три модели. — Пока мы не рассматриваем вариант с исключением какой-то модели из производства. На мой взгляд, на конвейере должны остаться все четыре. Сейчас у нас очень сбалансированный модельный ряд, – заявил и.о. директора завода Геннадий Свидерский Но и однозначного решения вопроса не видно. «По нашим сведениям, наладить полноценную сборку со сваркой и окраской четвертой модели будет стоить очень дорого. Речь идет о миллионах долларов. Так что на заводе будут считать, что выгоднее: возить машинокомплекты из Китая для мелкоузловой сборки или инвестировать в полный цикл производства», – отмечают коллеги из Auto.tut.by. Наконец, вопрос стоимости. Как сказал Геннадий Свидерский, «цена не огорчит». На заводе, по данным Auto.onliner, советуют для понимания прибавить 10% к стоимости Emgrand X7. То есть, речь идет о минимальном уровне в 1,1 млн рублей. Пожалуй, это слишком оптимистично, если вслушаться в позитивные оценки тех, кто уже успел ознакомиться с новинкой. Geely GE

Представительские седаны уже собрали в количестве 100 штук. На этом, возможно, и остановятся. Скорее всего модель будут выпускать под заказ юридических лиц небольшими партиями. И, кстати, только с бензиновым турбомотором 1.8 на 184 л.с. Ориентировочная цена – 30 тысяч долларов. То есть, более 1,9 млн рублей. Geely Atlas Pro