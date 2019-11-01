Автомир в деталях: выставка MIMS Automechanika 2019 («5колесо»)

Ключевые тенденции независимого рынка послепродажного обслуживания автомобилей, новинки ассортимента запасных частей и аксессуаров, новые и проверенные временем бизнес-партнеры — выставка MIMS Automechanika вновь подтвердила статус крупнейшего отраслевого события в международном масштабе. 1403 компании из 36 стран мира, 12 национальных павильонов и 14 экспозиционных залов — организаторы выставки MIMS Automechanika не без гордости заявляют об успехах проекта. Однако по факту очевидно, что ряды постоянных участников и всемирно известных брендов заметно поредели. Центральные имиджевые выставки теряют популярность, и это можно считать свершившимся фактом, говорят участники рынка. Поставщики товаров и услуг идут в регионы, ближе к клиентам — туда, где работает и обслуживается техника, чтобы помогать партнерам в повышении рентабельности их бизнеса. Еще одна явная тенденция — использование площадки MIMS для более продуктивной работы с партнерами. Это когда показ новинок запчастей, компонентов и оборудования сопровождается техническим обучением. К примеру, инженеры ZF провели на выставке серию обучающих программ для сотрудников техцентров по обслуживанию высоковольтных систем гибридов и электромобилей. В этом году крупнейший мировой производитель компонентов привода и подвески представил 8‑ступенчатую АКП, разработанную специально для гибридных машин. Среди новинок в области развития полностью электрических автомобилей ZF показала тормозные колодки TRW серии Electric Blue.

На фото: Инженеры ZF провели серию обучающих программ по обслуживанию высоковольтных систем гибридных и электромобилей. Компания Clarios, владеющая брендом Varta, провела технический тренинг под руководством немецкого специалиста. Участники тренинга получили информацию о последних разработках европейских инженеров, подробно ознакомились с аккумулятором Varta ProMotive AGM для грузового транспорта и получили доступ к новому сервисному порталу от Varta.

На фото: АКБ Varta ProMotive AGM для грузового транспорта. Eurorepar — бренд запасных частей от PSA Group, недавно появившийся на нашем рынке, уже массово представлен почти во всех регионах страны. На выставке представители Eurorepar рассказали о ситуации с собственной сетью СТО — Eurorepar Car Service, которая имеет на сегодня 146 договоров с независимыми станциями, из которых 58 уже работают. Что касается новинок, то Eurorepar активно развивает направление моторных масел. До конца года компания проведет масштабную компанию по продвижению на рынке этой группы товаров.

На фото: Марка Eurorepar активно развивает направление моторных масел. Delphi Technologies уверена в росте российского рынка послепродажного обслуживания автомобилей. На пресс-конференции в рамках MIMS компания вновь заявила о готовности инвестировать в Россию, открывая тем самым новые бизнес-возможности для СТО. Расширение ассортимента анонсировала компания Prawolf (Huzhou). Помимо снискавших широкую известность комплектов сцеплений (поставляются на конвейер КАМАЗа) компания намерена предложить клиентам масляные, воздушные и топливные фильтры, а также компоненты пневмоаппаратуры.

На фото: Новый ассортимент запчастей от компании Prawolf. Компания Sogefi представила линейку салонных фильтров семейства Cabin3Tech+с расширенной сферой применения. Входящие в линейку 56 фильтров могут быть установлены на 150 млн автомобилей в Европе — таких марок, как Peugeot, Toyota, Renault, Fiat, Volkswagen. Концерн Continental информирует о глобальных изменениях в стратегии. Теперь компания объединяет все направления деятельности под единым брендом. В компании происходит масштабная консолидация разных видов бизнеса, чтобы бренд воспринимали как разработчика и поставщика широчайшего спектра продукции и с мировым именем. К примеру, известный бренд Contitech уже сейчас уходит с прилавков, уступая место этим же товарам, но в упаковке Continental. При этом преимущества товаров, конечно, останутся неизменными: это и пятилетняя гарантия для СТО на весь срок службы ременного привода, и качество, полностью соответствующее оригинальной продукции. Из новинок Continental стоит отметить появление профессиональных комплектов, которые содержат компоненты для замены сразу всех элементов ременного привода. Также на стенде был представлен ассортимент из нового для компании сегмента — цепные приводы ГРМ и щетки стеклоочистителя.

На фото: Из новинок Continental — цепные приводы ГРМ и щетки стеклоочистителя. Kомпания Valeo представила щетки стеклоочистителя с технологией AquaBlade. Данное решение предусматривает подачу жидкости омывателя на ветровое стекло через корпус щетки, а не через форсунки на капоте. Кроме этого, Valeo впервые представила в России свою автоматизированную программу лояльности Valeo Specialist Club. Торговый дом «Мера», известный дистрибьютор корейских брендов, сообщил о расширении торгового ассортимента. Отныне компания будет предлагать российским клиентам комплекты сцепления марки Eco by PHC в широком ассортименте — как для легковых автомобилей, так и для коммерческого транспорта. Страна производства товара — Китай. Компания «Прамотроник» показала на выставке как уже выпускаемую продукцию предприятий «Элтра-Термо» и «Лихославльский радиаторный завод», так и перспективные новинки, разработанные с учетом потребностей клиентов. Главное место в экспозиции занимал воздушный отопитель серии М. Данное изделие, по основным параметрам не уступающее зарубежным аналогам, адресовано эксплуатантам грузовых автомобилей, микроавтобусов, автофургонов, спецтранспорта и внедорожной техники.