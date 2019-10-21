Lada вышла в лидеры в автолизинге в РФ вместо Kia («Прайм»)

Автомобили Lada стали одними из наиболее популярных у клиентов российских лизингодателей в январе-сентябре 2019 года, поддержать лидерство марки могло бы ее использование в каршеринге, активное субсидирование лизинга, а также обновление модельного ряда, свидетельствует проведенный РИА Новости опрос лизинговых компаний.

По итогам девяти месяцев 2018 года, по данным большинства компаний, на первом месте была Kia.

"В этом году мы наблюдаем положительную динамику продаж марки Lada. … Развитию продаж могло бы способствовать использование марки в такси и каршеринге. К этому может привести как повышение надежности и комфорта моделей, так и, например, введение субсидирования отечественных автомобилей в сегменте такси в Москве и Санкт-Петербурге", – считает директор по продажам автолизинга группы компаний "Альфа-Лизинг" Александр Голанков.

"Экономическая ситуация в стране способствует… поскольку стоимость автомобилей Lada в среднем на 300 тысяч рублей ниже стоимости своего ближайшего соперника – популярных автомобилей Kia…. Возможно, дело не только в цене, но и в том, что отечественный автопром развивается, популярные модели Lada ежегодно обновляются. Из последних новостей – вывод на рынок лимитированной серии #CLUB…. Все ждут выход на рынок автомобилей Aurus, которые мы будем оформлять в лизинг", – говорит гендиректор "Европлана" Александр Михайлов.

Автомобили марки Lada стали по итогам девяти месяцев года наиболее востребованы для сдачи в лизинг, свидетельствуют данные "Газпромбанк Лизинга", "Европлана", "ВТБ Лизинга", предоставленные РИА Новости. По данным "Сбербанк Лизинга" и "Альфа-Лизинга", в ТОП-5 марок лидирует Kia, по статистике Carcade – BMW, почти у всех этих компаний Lada также фигурирует в ТОП-5.

Согласно данным опроса компаний, в прошлом году Lada тоже была в ТОП-5 среди популярных у лизингополучателей, однако у большинства лизингодателей на первом месте были автомобили Kia.

ГАЗ В ТРЕНДЕ

Опрошенные РИА Новости компании отмечают, что число сделок по лизингу электромобилей, гибридов, машин с газобаллонным оборудованием растет, однако говорить о популярности сегмента пока рано. "В наших продажах таких автомобилей пока крайне мало, как и в продажах на рынке, но нужно отметить, что доля таких автомобилей выросла с 0,2% в 2018 году до 0,7% в 2019 году", – прокомментировал положение гендиректор "Газпромбанк Лизинга" Максим Агаджанов.

"Европлан" достаточно активно работает с электромобилями. Можно отметить, что в 2019 году число передач таких авто значительно выросло", – сказал гендиректор компании Александр Михайлов.

В Carcade отмечают, что спроса на электромобили в РФ нет из-за отсутствия инфраструктуры в большинстве городов. В "Альфа-Лизинге" говорят, что сегодня наблюдается тренд перехода на газомоторную технику среди части грузоперевозчиков.

БЕСПИЛОТНЫЙ ЛИЗИНГ

Что касается новейших технологий в автолизинге, российские лизинговые компании наблюдают за тестированием беспилотных автомобилей в стране, считают, что полноценным продуктом, в том числе лизинговым, они станут не менее чем через десять лет. Потенциальными клиентами лизинга беспилотников могут стать каршеринговые компании, сервисы такси, а также грузоперевозчики.

"Лизинг уже сейчас как инструмент финансирования может использоваться в проектах по закупке таких автомобилей. Однако решение задачи по запуску полноценного беспилотного транспорта лишь отчасти находится на уровне IT-компаний и автопроизводителей. Основная задача – это создание инфраструктуры … в ближайшие два-три года мы можем увидеть пилотный проект на отдельных участках, … но … от полноценного продукта нас отделяет не меньше десятилетия", – говорит Александр Голанков из "Альфа-Лизинга".

В компании отмечают, что внедрение беспилотных автомобилей может произойти быстрее в сфере грузовых перевозок, например, с использованием инфраструктуры трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург.

"Мы уверены, что появление полноценных беспилотников должно изменить очень многое на рынке, не исключено, что мы идем в эру мобильности, где машины не будут покупать, а будут ими только пользоваться", – заявил начальник управления развития бизнеса автолизинга "ВТБ Лизинга" Вячеслав Михайлов.

ПРОГНОЗ НА ГОД

В своих оценках относительно динамики рынка лизинга легковых автомобилей в 2019 и 2020 году компании сходятся на том, что рост сегмента взрывным уже не будет. "Европлан" дает осторожные прогнозы, считает рынок стабильным и сохраняющим положительную динамику. "Газпромбанк Лизинг" ожидает прироста по 2019 году в пределах 15%, в 2020 году – на уровне 4%. "Альфа-Лизинг" полагает, что в 2020-2021 годах темпы роста рынка снизятся, снижения темпов ожидает и Carcade.