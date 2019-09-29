Штрафы за электронное ОСАГО: без распечатки ездить опасно (Аutonews.ru)

Очередное изменение в закон об ОСАГО делает полноправным электронный полис, но формулировки остаются неточными. В МВД и РСА объяснили, как обезопасить себя от штрафа.

29 октября вступает в силу новая редакция закона об ОСАГО, которая затрагивает порядок оформления страхового полиса. Страховщики заявляют, что документ теперь может быть только электронным, а распечатывать и возить с собой его бумажную версию не обязательно. Эти изменения должны были положить конец разногласиям между водителями и инспекторами ГИБДД, которые нередко выписывали штрафы тем, кто не мог предъявить распечатку электронного полиса. Но все снова оказалось не так просто, и даже сами страховщики косвенно признают, что без бумажки опять не обойтись.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) и раньше утверждали, что электронный полис уравнен в правах с бумажным, но владельцы е-ОСАГО периодически получали протоколы. Инспекторы выписывали штраф за езду без полиса в размере 800 руб., отказываясь проверять наличие документа в интернете посредством смартфона. Кроме того, гаишники ссылались на пункт 2.1.1 ПДД, который прямо обязывает водителя иметь при себе и передавать сотрудникам полиции для проверки полис ОСАГО.

Как рассказали Autonews.ru в Российском союзе страховщиков (РСА), до момента вступления поправок в силу водитель транспортного средства обязан был иметь при себе страховой полис ОСАГО или распечатанную на бумажном носителе информацию о заключении электронного договора ОСАГО. А с 29 октября обязанность представлять сотрудникам полиции именно распечатку электронного полиса исключается, достаточно будет показать документ в электронном виде. Как именно водитель обязан показать полис, закон об ОСАГО не уточняет.

«С 29 октября вступают в силу изменения в пункт 1 ст. № 32 Федерального закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Они предусматривают, что водитель по требованию сотрудников ГИБДД обязан представить для проверки страховой полис ОСАГО. При этом в случае заключения договора ОСАГО в электронном виде страховой полис ОСАГО может быть представлен для проверки в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе», — сказали в РСА.

Увы, никаких изменений в ПДД внесено не было, поэтому на водителя по-прежнему накладывается обязанность доказать инспектору наличие полиса. В РСА уточнили, что теперь полис ОСАГО можно продемонстрировать сотрудникам ГИБДД из личного кабинета страхователя на сайте страховой компании или же из электронной почты, куда страховщик присылает полис сразу после подписания договора. «А если водитель боится, что в момент остановки сотрудником ГИБДД у него может не быть доступа в интернет, то он может заранее распечатать полис ОСАГО на бумажном носителе или скачать его из личного кабинета и возить с собой бумажную копию полиса ОСАГО или скачанный файл с электронным полисом ОСАГО», — посоветовали в РСА.

Таким образом, если автомобилист понимает, что в дороге у него есть шанс остаться без связи, а под рукой не окажется гаджета с закачанным полисом ОСАГО, лучше все-таки распечатать документ, поскольку инспектор ГИБДД также может не иметь связи. При этом отказаться принимать доказательства наличия полиса ОСАГО в электронном виде, как заверяют в РСА, у инспекторов не будет права. С другой стороны, проверить действительность электронного документа они тоже смогут не всегда.

За дополнительными разъяснениями Autonews.ru обратился в МВД России, где описали ответственность водителей за езду без полисов ОСАГО во всех возможных вариантах. Ответ поступил с аналогичной формулировкой: с 29 октября 2019 г. страховой полис может быть представлен для проверки по требованию сотрудников полиции на бумажном носителе, а в случае заключения договора ОСАГО в электронной форме — в виде электронного документа или его копии на бумажном носителе.

В МВД уточнили, что управление транспортным средством, владелец которого не исполнил свою обязанность по страхованию гражданской ответственности, квалифицируется как нарушение ч. 2 ст. 12.37 КоАП и влечет штраф 800 рублей. А управление ТС с нарушением условий договора об обязательном страховании, содержащихся в страховом полисе, в том числе управление лицом, не указанным в страховом полисе, — по ч. 1 ст. 12.37 КоАП, за что полагается штраф 500 рублей. В случае если водитель застрахован и в качестве подтверждающего документа получил от страховщика полис на бланке, но на момент проверки не имел документ при себе, его действия подпадают под определение ч. 2 статьи 12.3 КоАП. Инспектор может выписать такому забывчивому автомобилисту предупреждение или оштрафовать его на 500 рублей.

При этом в МВД подтвердили, что даже если у водителя нет с собой доказательств наличия электронного полиса, инспектор не имеет права его оштрафовать. Но в случае проблем со связью проверка может занять определенное время. Какое именно, в ведомстве не конкретизировали. «В соответствии с п. 5 постановления Пленума Верховного суда от 25.06.2019 № 20, если страховой полис был оформлен водителем в виде электронного документа, непредъявление его уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.3 КоАП», — сказали в МВД России.

Представитель ведомства также добавил, что в этом случае проверка факта заключения договора обязательного страхования будет проводиться сотрудником Госавтоинспекции путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе обязательного страхования, что может потребовать некоторых временных затрат. «Если водитель будет не согласен с вынесенным постановлением по делу об административном правонарушении, он может воспользоваться своим правом на его обжалование в порядке, предусмотренном главой 30 КоАП», — объяснили в ведомстве.

Алина Распопова, Аutonews.ru