Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

Согласно проведенному аналитическим агентством «АВТОСТАТ», исследованию остаточной стоимости (RV, Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте пять лет следует, что автомобили в некоторых случаях могут не только сохранить свою стоимость, но и стать дороже. Напомним, что в рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми пять лет назад – в апреле 2014 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 апреля 2019 года. Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации указанных автомобилей.

Лидирует по сохранению остаточной стоимости Toyota RAV4, ее показатели находятся в диапазоне 88,7-107,7%, то есть именно столько остается от цены автомобиля, которую пять лет назад заплатил за него владелец. Результат выше 100 процентов означает, что спустя пять лет эксплуатации автомобиль стал стоить дороже, чем был куплен! Причем стопроцентную планку преодолели сразу шесть комплектаций различных модификаций японской модели. Понятно, что этому способствовала резкая девальвация российской валюты в конце 2014 года, однако повышение начальной стоимости не показал ни один другой бренд в исследовании. У Toyota показатели «100+» продемонстрировали начальные и средние комплектации RAV4, а лучший показатель отмечается у переднеприводной бензиновой версии с двигателем объемом 2 литра и механической трансмиссией в комплектации «Стандарт».

Второй в абсолюте стала модель Mazda CX-5 с результатом Residual value 80,7-99,9%. Едва не преодолевшая отметку 100 процентов версия CX-5 – из числа самых бюджетных комплектаций в линейке модели. Это комплектация Drive в двухлитровом переднеприводном варианте с механической коробкой передач и бензиновым двигателем.

Третий абсолютный результат принадлежит корейскому кроссоверу KIA Sportage, который сохраняет от 82,2 до 92,3 процента стоимости. Наиболее полно сохранит деньги владельца дизельная полноприводная модификация Sportage в средней комплектации «Comfort теплые опции» с автоматической коробкой передач.

Остальные автомобили в исследовании имеют следующие показатели остаточной стоимости: Nissan X-Trail – 66,8-84,4%, Mitsubishi Outlander – 77,1-82%, Volkswagen Tiguan – 72,2-79,6%. Если приводить средние значения показателя Residual Value по всем исследуемым модификациям, то список моделей будет выглядеть следующим образом:

Toyota RAV4 – 98,37%

Mazda CX-5 – 92,28%

KIA Sportage – 87,99%

Mitsubishi Outlander – 80,02%

Volkswagen Tiguan – 76,04%

Nissan X-Trail – 74,92%.

В этот раз мы углубимся в тему остаточной стоимости теперь уже пятилетних автомобилей и рассмотрим конкуренцию внутри групп, которые мы составили, исходя из технических характеристик и конструктивных особенностей участников. Деление на группы остается неизменным – конструктивно кроссоверы делятся на переднеприводные (2WD) и полноприводные (4WD), с механической (МТ) и автоматической (АТ) трансмиссией, с бензиновыми (Petrol) и дизельными (Diesel) двигателями. Также есть отличия и по мощности двигателя, которые существенно сказываются на цене автомобиля, поэтому наиболее массовые бензиновые версии мы разделили на две группы: мощностью до 150 л.с. и свыше 170 л.с. При этом дизельные версии и бензиновые мощностью свыше 170 л.с. предлагаются в безальтернативном варианте с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под автоматическими трансмиссиями понимаются классические гидроавтоматы, вариаторы и «роботы». Таким образом, имеем шесть групп:

2WD_MT_Petrol_150

4WD_MT_Petrol_150

2WD_AT_Petrol_150

4WD_AT_Petrol_150

4WD_AT_Petrol_>170

4WD_AT_Diesel.

В каждую из групп попали все комплектации соответствующих модификаций исследуемых моделей. В зачет же шел результат лучшей из комплектаций для каждой модели. При этом в ряде случаев нам не удавалось составить достоверную картину остаточной стоимости по той или иной модификации на момент исследования. Поэтому некоторых модификаций в исследовании нет. Рассмотрим каждую из групп отдельно, начиная с самых доступных модификаций.