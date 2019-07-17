Автомобиль не вино, но с годами может и дорожать («Автостат»)

Согласно проведенному аналитическим агентством «АВТОСТАТ», исследованию остаточной стоимости (RV, Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте пять лет следует, что автомобили в некоторых случаях могут не только сохранить свою стоимость, но и стать дороже. Напомним, что в рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Sportage, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми пять лет назад – в апреле 2014 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 апреля 2019 года. Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации указанных автомобилей.
Лидирует по сохранению остаточной стоимости Toyota RAV4, ее показатели находятся в диапазоне 88,7-107,7%, то есть именно столько остается от цены автомобиля, которую пять лет назад заплатил за него владелец. Результат выше 100 процентов означает, что спустя пять лет эксплуатации автомобиль стал стоить дороже, чем был куплен! Причем стопроцентную планку преодолели сразу шесть комплектаций различных модификаций японской модели. Понятно, что этому способствовала резкая девальвация российской валюты в конце 2014 года, однако повышение начальной стоимости не показал ни один другой бренд в исследовании. У Toyota показатели «100+» продемонстрировали начальные и средние комплектации RAV4, а лучший показатель отмечается у переднеприводной бензиновой версии с двигателем объемом 2 литра и механической трансмиссией в комплектации «Стандарт».
Второй в абсолюте стала модель Mazda CX-5 с результатом Residual value 80,7-99,9%. Едва не преодолевшая отметку 100 процентов версия CX-5 – из числа самых бюджетных комплектаций в линейке модели. Это комплектация Drive в двухлитровом переднеприводном варианте с механической коробкой передач и бензиновым двигателем.
Третий абсолютный результат принадлежит корейскому кроссоверу KIA Sportage, который сохраняет от 82,2 до 92,3 процента стоимости. Наиболее полно сохранит деньги владельца дизельная полноприводная модификация Sportage в средней комплектации «Comfort теплые опции» с автоматической коробкой передач.
Остальные автомобили в исследовании имеют следующие показатели остаточной стоимости: Nissan X-Trail – 66,8-84,4%, Mitsubishi Outlander – 77,1-82%, Volkswagen Tiguan – 72,2-79,6%. Если приводить средние значения показателя Residual Value по всем исследуемым модификациям, то список моделей будет выглядеть следующим образом:
Toyota RAV4 – 98,37%
Mazda CX-5 – 92,28%
KIA Sportage – 87,99%
Mitsubishi Outlander – 80,02%
Volkswagen Tiguan – 76,04%
Nissan X-Trail – 74,92%.
В этот раз мы углубимся в тему остаточной стоимости теперь уже пятилетних автомобилей и рассмотрим конкуренцию внутри групп, которые мы составили, исходя из технических характеристик и конструктивных особенностей участников. Деление на группы остается неизменным – конструктивно кроссоверы делятся на переднеприводные (2WD) и полноприводные (4WD), с механической (МТ) и автоматической (АТ) трансмиссией, с бензиновыми (Petrol) и дизельными (Diesel) двигателями. Также есть отличия и по мощности двигателя, которые существенно сказываются на цене автомобиля, поэтому наиболее массовые бензиновые версии мы разделили на две группы: мощностью до 150 л.с. и свыше 170 л.с. При этом дизельные версии и бензиновые мощностью свыше 170 л.с. предлагаются в безальтернативном варианте с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под автоматическими трансмиссиями понимаются классические гидроавтоматы, вариаторы и «роботы». Таким образом, имеем шесть групп:
2WD_MT_Petrol_150
4WD_MT_Petrol_150
2WD_AT_Petrol_150
4WD_AT_Petrol_150
4WD_AT_Petrol_>170
4WD_AT_Diesel.
В каждую из групп попали все комплектации соответствующих модификаций исследуемых моделей. В зачет же шел результат лучшей из комплектаций для каждой модели. При этом в ряде случаев нам не удавалось составить достоверную картину остаточной стоимости по той или иной модификации на момент исследования. Поэтому некоторых модификаций в исследовании нет. Рассмотрим каждую из групп отдельно, начиная с самых доступных модификаций.
2WD_MT_Petrol_150 (передний привод, «механика», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)
Самый доступный вариант кроссовера – с передним приводом и механической трансмиссией – оказывается и самым выгодным с точки зрения сохранения остаточной стоимости. Именно в этой группе находится рекордсмен всего исследования – Toyota RAV4 в комплектации «Стандарт», подорожавший с 2014 года на 7,68%. Самая базовая модификация Mazda CX-5 за 5 лет эксплуатации потеряла в цене всего 300 рублей. У корейского бренда KIA в группу попало сразу пять комплектаций, однако лучший результат не превысил 90%.
2WD_AT_Petrol_150 (передний привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)
Среди переднеприводных кроссоверов 2014 года выпуска с базовым двигателем и «автоматом» или вариатором лучший результат опять у Toyota RAV4 в лице своей самой «ценимой» и довольно дорогой комплектации «Комфорт+». На противоположном полюсе – Volkswagen Tiguan, подешевевший за 5 лет на четверть.
4WD_MT_Petrol_150 (полный привод, «механика», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)
Полноприводные кроссоверы 2014 года выпуска на «механике» не выбиваются из сложившегося тренда: на первом месте – подорожавший Toyota RAV4 в комплектации «Комфорт», на последнем – Volkswagen Tiguan. Остальные участники, а это Nissan X-Trail и KIA Sportage, существенно отстают от лидера, показывая результаты от 84,8 до 86,5%.
4WD_AT_Petrol_150 (полный привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)
Полноприводные кроссоверы с базовым двигателем и «автоматом» в своих лучших с точки зрения сохранения остаточной стоимости комплектациях повторяют расстановку сил среди переднеприводных «собратьев»: в лидерах также Toyota, но на этот раз – в простой комплектации «Стандарт». Больше всего потерял в цене Nissan X-Trail. В этой группе заметно общее правило: больше опций – больше потеря стоимости.
4WD_AT_Petrol_>170 (полный привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью свыше 170 л.с.)
Изначально более дорогие кроссоверы с «топовыми» вариантами двигателей в сочетании с полным приводом и «автоматом» дешевеют сильнее, при этом разница в потере стоимости между лидирующим Toyota RAV4 и Mazda CX-5 на втором месте сокращается. Nissan X-Trail установил своего рода «антирекорд», потеряв без малого 30% стоимости за 5 лет. При этом здесь заметна обратная зависимость от оснащения – преимущество у тех, кто укомплектован лучше.
4WD_AT_Diesel (полный привод, «автомат», дизельный двигатель)
Среди дизельных полноприводных моделей с «автоматом» лучше всех сохраняет стоимость KIA Sportage, который изначально отличался ощутимо более доступной ценой дизельных версий. В целом же кроссоверы с дизельными двигателями дешевеют сильнее, чем бензиновые модели, так же оснащенные автоматической трансмиссией, из-за более высоких цен новых автомобилей с дизельным двигателем.
Как и в исследовании трехлетних кроссоверов, в пяти из шести исследуемых групп первое место заняла Toyota RAV4. За модель по-прежнему играет высокая надежность автомобилей, подтвержденная огромным числом ее владельцев. Еще одно важное обстоятельство, которое позволило модели на рассматриваемом периоде времени добиться высоких результатов, - это то, что и в 2014 году, и в 2019 году в продаже было одно – четвертое поколение RAV4, пусть и пережившее рестайлинг. За это время остальные участники исследования – Mazda CX-5, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan и Nissan X-Trail, – пережили смену поколений, что практически всегда сказывается отрицательно на остаточной стоимости. Правда, Mitsubishi Outlander за последние пять лет тоже не испытывал смены поколений, но при этом пережил три ресталинга, существенно подкорректировавших его внешность. Однако это обстоятельство не помогло Mitsubishi Outlander показать высокие результаты остаточной стоимости. У лидера исследования – Toyota RAV4 – смена поколений в России пока только ожидается в конце 2019-го – начале 2020 года. И очень интересно будет посмотреть, как изменятся показатели остаточной стоимости модели после этого события. Мы вам обязательно об этом расскажем.
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