Какие трехлетние кроссоверы лучше сохраняют стоимость?

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Не так давно мы публиковали новость о том, что аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование остаточной стоимости (RV, Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте трех лет. В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми три года назад – в апреле 2016 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 апреля 2019 года. Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации указанных автомобилей.

Напомним, что, согласно результатам исследования, среди кроссоверов возрастом три года лидирует по сохранению остаточной стоимости Toyota RAV4, ее показатели находятся в диапазоне 84,6-92,5% , то есть именно столько остается от цены автомобиля, которую три года назад заплатил за него владелец. Причем лучший показатель отмечается у переднеприводной бензиновой версии с двигателем объемом 2 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Стандарт». Надо отметить, что сочетание переднего привода и автомата – самое востребованное на рынке не только у Toyota. Второй абсолютный результат принадлежит корейскому кроссоверу KIA Sportage, который сохраняет от 72 до 92 процентов стоимости. Наиболее полно сохранит деньги владельца бензиновая переднеприводная модификация Sportage в стартовой комплектации Classic с механической коробкой передач и двухлитровым двигателем. Третьей в абсолюте стала модель Mazda CX-5 с результатом Residual value 83,7-88,6%. Лучшая из представленной линейки CX-5 – комплектация Drive в двухлитровой переднеприводной версии с «автоматом». Остальные автомобили в исследовании имеют следующие показатели остаточной стоимости: Hyundai Tucson – 77,6-89,7%, Mitsubishi Outlander – 77,7-86,5%, Nissan X-Trail – 71,1-85,4%, Volkswagen Tiguan – 73,5-75,4%. А если приводить средние значения показателя Residual Value по всем исследуемым модификациям, то список моделей будет выглядеть следующим образом: Toyota RAV4 – 87,85% Mazda CX-5 – 86,17% KIA Sportage – 83,84% Hyundai Tuscon – 83,8% Mitsubishi Outlander – 81,67% Nissan X-Trail – 77,67% Volkswagen Tiguan – 74,8%. Сегодня мы углубимся в тему остаточной стоимости и рассмотрим конкуренцию внутри групп, которые мы составили, исходя из технических характеристик и конструктивных особенностей участников. Конструктивно кроссоверы делятся на переднеприводные (2WD) и полноприводные (4WD), с механической (МТ) и автоматической (АТ) трансмиссией, с бензиновыми (Petrol) и дизельными (Diesel) двигателями. Также есть отличия и по мощности двигателя, которые существенно сказываются на цене автомобиля, поэтому наиболее массовые бензиновые версии мы разделили на две группы: мощностью до 150 л.с. и свыше 170 л.с. При этом дизельные версии и бензиновые мощностью свыше 170 л.с. предлагаются в безальтернативном варианте с полным приводом и автоматической трансмиссией. Под автоматическими трансмиссиями понимаются классические «гидроавтоматы», вариаторы и «роботы». Таким образом, получилось шесть групп: 2WD_MT_Petrol_150 4WD_MT_Petrol_150 2WD_AT_Petrol_150 4WD_AT_Petrol_150 4WD_AT_Petrol_>170 4WD_AT_Diesel. В каждую из групп попали все комплектации соответствующих модификаций исследуемых моделей. В зачет же шел результат лучшей из комплектаций для каждой модели. При этом в ряде случаев нам не удавалось составить достоверную картину остаточной стоимости по той или иной модификации на момент исследования. Поэтому некоторых модификаций в исследовании нет. Рассмотрим каждую из групп отдельно.

2WD_MT_Petrol_150 (передний привод, «механика», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)

В 2016 году цены даже на самые доступные кроссоверы с базовыми двигателями, передним приводом и механической КП перевалили за миллион и сегодня, спустя три года, держатся выше этой отметки, за исключением Volkswagen Tiguan, который подешевел на внушительные 25%. В группе лидеров за KIA Sportage расположился более дорогой Toyota RAV4, хотя обе модели попали в «топ» в минимальных комплектациях. Стоит отметить, что в случае с «трехлетками» наличие пятилетней гарантии KIA оказывает влияние на итоговый результат.

2WD_AT_Petrol_150 (передний привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)

Выпущенные в 2016 году переднеприводные кроссоверы с базовым двигателем и автоматической трансмиссией сохраняют остаточную стоимость немного лучше полноприводных аналогов. Примечательно, что четверку лидеров сформировали комплектации с очень близкой изначальной ценой – 1,43-1,48 млн. рублей.

4WD_MT_Petrol_150 (полный привод, «механика», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)

В «дуэли» полноприводных кроссоверов 2016 года выпуска на «механике» Toyota RAV4, несмотря на более высокую изначальную цену, опередил Hyundai Tucson. Стоит отметить, что полноприводные версии теряют в цене больше в процентном отношении, чем более доступные переднеприводные. И в целом заметно, что автомобили с механической трансмиссией становятся все менее востребованнее, что приводит к значительной потере стоимости.

4WD_AT_Petrol_150 (полный привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью до 150 л.с.)

Среди полноприводных кроссоверов 2016 года выпуска с базовым двигателем и «автоматом» или вариатором задают тон сравнительно простые комплектации. В данной группе обращает на себя внимание тренд Mitsubishi Outlander: несмотря на самую низкую цену на старте, эта модель существенно теряет в цене за 3 года – более 15% против 9% у изначально более дорогого лидера Toyota RAV4.

4WD_AT_Petrol_>170 (полный привод, «автомат», бензиновый двигатель мощностью свыше 170 л.с.)

В группе мощных кроссоверов с «топовыми» двигателями ситуация неоднозначная. С одной стороны, более дорогие Toyota RAV4 и Mitsubishi Outlander теряют в цене меньше своих более доступных конкурентов. С другой стороны, самый дорогой KIA Sportage в комплектации GT-line Premium, который новым стоил более 2 млн рублей, подешевел сильнее всего – почти на 30%.

4WD_AT_Diesel (полный привод, «автомат», дизельный двигатель)