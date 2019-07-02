Toyota RAV4 – лидер по остаточной стоимости среди трехлетних кроссоверов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование остаточной стоимости (RV, Residual value) наиболее популярных среднеразмерных кроссоверов в возрасте трех лет. В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Sportage, Hyundai Tuscon, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan, которые были куплены новыми три года назад – в апреле 2016 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 апреля 2019 года. Исследованы были абсолютно все модификации и комплектации указанных автомобилей.

Лидирует по сохранению остаточной стоимости Toyota RAV4, ее показатели находятся в диапазоне 84,6-92,5%, то есть именно столько остается от цены автомобиля, которую три года назад заплатил за него владелец. Причем лучший показатель отмечается у переднеприводной бензиновой версии с двигателем объемом 2 литра и автоматической трансмиссией в комплектации «Стандарт». Надо отметить, что сочетание переднего привода и «автомата» – самое востребованное на рынке не только у Toyota.

Второй абсолютный результат принадлежит корейскому кроссоверу KIA Sportage, который сохраняет от 72 до 92 процентов стоимости. Наиболее полно сохранит деньги владельца бензиновая переднеприводная модификация Sportage в стартовой комплектации Classic с механической коробкой передач и двухлитровым двигателем.

Третьей в абсолюте стала модель Mazda CX-5 с результатом Residual Value 83,7-88,6%. Лучшая из представленной линейки CX-5 – комплектация Drive в двухлитровой переднеприводной версии с «автоматом».

Остальные автомобили в исследовании имеют следующие показатели остаточной стоимости: Hyundai Tucson – 77,6-89,7%, Mitsubishi Outlander – 77,7-86,5%, Nissan X-Trail – 71,1-85,4%, Volkswagen Tiguan – 73,5-75,4%.

Если приводить средние значения показателя Residual Value по всем исследуемым модификациям, то список моделей будет выглядеть следующим образом:

Toyota RAV4 – 87,85%;

Mazda CX-5 – 86,17%;

KIA Sportage – 83,84%;

Hyundai Tuscon – 83,8%;

Mitsubishi Outlander – 81,67%;

Nissan X-Trail – 77,67%;

Volkswagen Tiguan – 74,8%.