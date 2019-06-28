ЦБ: майский спад производства легковых автомобилей объясняется слабым спросом («Финмаркет»)

ЦБ РФ объясняет снижение производства легковых автомобилей в мае 2019 г. слабым потребительским спросом.

"Уменьшение объемов производства потребительских непродовольственных товаров было связано со спадом в производстве легковых автомобилей, обусловленным слабым потребительским спросом", - говорится в комментарии Банка России по экономике за май.

Как сообщалось, выпуск легковых автомобилей в России в мае 2019 г. упал на 6,1% по сравнению с тем же месяцем 2018 г., до 114 тыс. штук. При этом по сравнению с апрелем 2019 г. выпуск рухнул на 22,4%.

Вместе с этим, производство легковых автомобилей в январе-мае 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. увеличилось на 2,1%, до 645 тыс. штук (за счет положительной динамики в феврале-апреле).

Также сообщалось, что майское падение стало максимальным за последние почти три года. В январе 2019 г. производство снижалось лишь на 0,1%, до 113 тыс. штук - впервые после двух лет роста. До этого помесячное падение фиксировалось в октябре 2016 г. - на 2,9%, до 104 тыс. автомобилей, в сентябре 2016 г. снижение составило 3,6%, до 103 тыс. штук.

По мнению аналитика "ВТБ Капитала" Владимира Беспалова, падение стало результатом сочетания сразу нескольких факторов, в том числе календарного (майских праздников и общего количества рабочих дней - 18 дней в мае 2019 г. против 20 дней в мае 2018 г.), а также общей неопределенности на российском авторынке. "На майскую статистику могли повлиять праздники и выходные. Кроме того, никто не хочет допустить затоваривания складов, поэтому регулируют объемы выпуска", - говорил Беспалов.

Вместе с тем, он подчеркнул, что статистика одного месяца нерепрезентативна. "Надо дождаться итогов июня-июля. Кроме того, правительство заявляло о том, что будет следить за ситуацией на рынке и выделит дополнительное финансирование на программы поддержки спроса", - добавил тогда аналитик.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в мае 2019 г. снизились на 6,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 137,62 тыс. штук. В январе-мае текущего года было продано 677,57 тыс. автомобилей, что ниже показателя за тот же период 2018 года на 2,2%. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, которые приводились в сообщении АЕБ, падение почти на 7% стало самым значительным за два года, а главной причиной этого остается слабый спрос, "обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года".

"Нет хороших новостей на автомобильном рынке в мае, а вместо этого почти 7%-ное падение продаж - самое значительное падение за 2 года. Конечно, можно было бы сказать, что удивительно тёплая для этого времени года погода не помогает продажам, так как много людей проводят больше, чем обычно, времени вне больших городов и торговых центров. Однако главной причиной текущего тренда остается слабый спрос, обусловленный макроэкономическими факторами, такими как растущие расходы домохозяйств после повышения НДС в начале года. Особенно это касается автомобильного сектора, где мы имеем рынок, который до сих пор адаптируется к существенному понижению правительственных субсидий, стимулировавших розничные продажи в прошлом", - говорил Шрайбер, указывая, что "мы должны посмотреть, как эти факторы скажутся в будущем, но сейчас мы наблюдаем довольно непростую картину".

При этом производители легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей на фоне ухудшающихся показателей рынка, оставшегося без господдержки, единодушно высказывались за продление господдержки, обещая масштабное падение рынка в случае ее отсутствия.

В итоге в среду правительство РФ объявило, что с 1 июля перезапустит программы господдержки спроса (льготный лизинг легковых и грузовых автомобилей, программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль"), выделит на это дополнительно 10 млрд руб. (6 млрд руб. на льготное кредитование, 4 млрд руб. - на льготный лизинг). Предполагается, что до конца года это поможет дополнительно реализовать более 75 тыс. автомобилей. При этом 3 млрд руб. будет выделено из резервного фонда правительства, 7 млрд руб. - по итогам осенних корректировок бюджета-2019.

Основными производителями легковых машин в РФ являются ПАО "АвтоВАЗ", группа "Соллерс" ("УАЗ"), калининградский "Автотор", АО "Рено Россия" (завод Renault в Москве), ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге), ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (завод Nissan в Петербурге), грузовых - ПАО "КАМАЗ" и группа "ГАЗ".