Беспилотному такси накрутили счетчик («Коммерсант»)

К 2030 году объем мирового рынка беспилотных такси и отраслей, связанных с их разработкой, производством и обслуживанием, может достичь $2 трлн. Разработчики ПО, производители датчиков и автокомпонентов смогут заработать, даже если новый вид транспорта не станет массовым.

Поедем быстрее и дешевле

По мнению исследовательского подразделения швейцарского инвестбанка UBS – UBS Evidence Lab, к 2030 году объем мирового рынка беспилотных такси и смежных отраслей может достичь $2 трлн. Оценка основана на моделировании развития автономного транспорта в Нью-Йорке.

Авторы доклада проанализировали дорожную ситуацию, прогноз роста населения, спрос на услуги такси, развитие общественного транспорта, а также использовали компьютерную симуляцию движения тестовых беспилотных такси в разные дни недели, отрезки дня и в разные районы.

Объемы рынка беспилотного такси выведены исходя из прогнозов UBS, что к 2030 году уровень проникновения таких машин на мировом авторынке составит около 5% от общих продаж новых автомобилей.

Исследователи считают, что к этому времени беспилотный таксопарк достигнет 11 млн машин, или 1% от всего мирового автопарка.

Эксперты считают, что развитие беспилотных такси радикально оптимизирует дорожное движение и пассажирский трафик в крупных городах. Автор доклада Дэвид Лесне полагает, что внедрение беспилотных такси сократит на две трети число существующих сейчас машин такси в Нью-Йорке и существенно разгрузит дороги. Согласно данным компьютерного моделирования, в городе, подобном Нью-Йорку, при замене таксопарка на беспилотные машины будут покрыты до 15% спроса на услуги всего городского общественного транспорта.

Поездки станут дешевле на 80% за счет снижения издержек на выплаты водителям и диспетчерам, а также сокращения времени в пути благодаря выбору оптимального маршрута и режима движения. Например, для Манхэттена подсчитано, что на маршрут, на который сейчас уходит 40 минут, будет тратиться до 15 минут.

Доходы таксистов уйдут в автопром

Эксперты UBS уверены, что развитие беспилотных такси стимулирует рост смежных рынков – в основном соответствующих ПО, технологий и комплектующих. По прогнозам Global Market Insights, только рынок лазерных сенсоров LiDAR, активно использующихся в автономном транспорте, к 2025 году вырастет до $10 млрд с нынешнего объема в $1 млрд.

Увеличение парка беспилотного транспорта также приведет к развитию рынка 3D-визуализации, микропроцессоров, новых комплектующих от крупных автопроизводителей и т. д.