Не в фокусе: уйдут ли из России убыточные заводы Ford («Известия»)

Профсоюз завода Ford во Всеволожске подготовил предложения по спасению предприятия, которое оказалось на грани закрытия. Среди них – снижение стоимости выпуска модели Focus и внедрение новой линейки автомобилей. Инициативы будут обсуждаться 15–16 марта на встрече профсоюзов с секретарем европейского производственного совета американского автоконцерна. Глава ТПП России Сергей Катырин сообщил «Известиям», что сейчас рассматривается вопрос о закрытии двух российских заводов Ford – во Всеволожске и Набережных Челнах. Совместное российско-американское предприятие Ford Sollers уже не первый год показывает миллиардные убытки, а легковые машины производителя проигрывают конкурентам по цене. Если местную сборку остановят, они станут еще дороже, отмечают эксперты.

Удешевить «Фокус»

Встреча российских профсоюзных организаций с представителями Ford of Europe и федерации IndustriALL Global Union, куда входят автомобильные профсоюзы всего мира, пройдет в Санкт-Петербурге.

– Будет обсуждаться стратегия развития российских предприятий американского автоконцерна, – пояснил «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) Дмитрий Трудовой. – Приедет секретарь европейского производственного совета Ford, представители автомобилестроительной дирекции IndustriALL, глава Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко.

Глава КТР подтвердил «Известиям», что примет участие во встрече. По его словам, будет обсуждаться в первую очередь дальнейшая судьба завода во Всеволожске.

– Мы будем предлагать перепрофилировать завод. Речь идет о перезапуске модельного ряда, такие модели как Transit или Kuga более конкурентоспособны на российском рынке, и это один из ключевых пунктов переговоров, которые мы готовы предложить группе Ford, – заявил глава КТР.

Председатель первичной профсоюзной организации (ППО) «Форд» Михаил Сергеев уточнил, что подготовлены также предложения по удешевлению выпуска Ford Focus.

– По моделям есть еще несколько вариантов – Ford Tourneo Connect, китайский внедорожник (вероятно, Ford Territory. – «Известия») и грузовые машины, – пояснил он.

В случае сокращения предлагается выплатить людям по два годовых оклада, как это было сделано при закрытии румынского завода Ford, добавил Михаил Сергеев.

Всеволожский завод известен сильным профсоюзом, который неоднократно проводил забастовки. Его представители рассчитывают, что менеджмент американского концерна учтет стратегию, которая будет предложена на встрече с участием IndustriALL.

Справка «Известий»

У концерна Ford четыре производственных площадки в России – три по выпуску легковых и коммерческих авто, а также завод двигателей. Сегодня в стране собирается семь моделей Ford. Во Всеволожске Ленинградской области выпускают Focus и Mondeo, в Елабуге – Explorer, Kuga и коммерческие машины Ford Transit, в Набережных Челнах – Fiesta и EcoSport. Общая численность предприятий, по данным Ford Sollers, порядка 4 тыс. человек.

В российско-американском совместном предприятии Ford Sollers (владелец предприятий концерна в РФ) сообщили, что не будут принимать участие во встрече 15–16 марта. Член совета директоров группы Sollers Зоя Каика сказала «Известиям», что не знает о проведении мероприятия. Она добавила, что российский акционер «не вмешивается в вопросы операционной деятельности СП».

На Сочинском инвестфоруме – 2019 основной владелец Sollers Вадим Швецов говорил, что эффективная доля российского холдинга в СП составляет менее 1%. Формально у группы 50% минус одна акция, остальное – у американцев. После реструктуризации уставного капитала в 2015 году операционный контроль над предприятием перешел к Ford.

– Некоторые модели – видно, что не конкурентоспособны, и продолжать производство вряд ли целесообразно, если Ford не будет глобально их поддерживать, – отмечал Вадим Швецов.

Сдали позиции

Глава ТПП России Сергей Катырин подтвердил «Известиям», что выпуск автомобилей планируется прекратить на производственных площадках Ford в Набережных Челнах и Всеволожске. Ранее о том, что эти два завода могут закрыть, со ссылкой на источники сообщало агентство Reuters.

– В Набережных Челнах и Всеволожске выпуск автомобилей планируется прекратить. Впрочем, легковые автомобили Ford, похоже, вообще не будут выпускаться в Европе. Стратегическое решение по этому вопросу ожидается в течение двух-трех месяцев, – сказал он.

По мнению главы ТПП, решение Ford – это «бизнес и ничего более», поскольку концерн испытывает финансовые трудности не первый год.

Действительно, европейское подразделение Ford несколько лет отчитывается об убытках – только за третий квартал 2018 года они составили $282 млн (итоги последнего квартала не подведены). Поэтому в январе этого года глава европейского подразделения Ford Стивен Армстронг объявил о смене стратегии: концерн откажется от выпуска минивэнов, сосредоточившись на кроссоверах, внедорожниках и фургонах. Часть сборочных производств легковушек может быть перенесена в Китай, Индию или Бразилию. Ford планирует уволить «тысячи человек» – работников европейских предприятий компании (всего там трудятся 53 тыс.). Уже точно известно о закрытии завода во французском Бордо.

Неважно идут дела и у российско-американского СП Ford Sollers: убыток в 2016 году составил 23,8 млрд рублей, в 2017-м он, правда, сократился до 13,6 млрд рублей. Данных за 2018-й еще нет.

Сергей Катырин добавил, что знает о профсоюзной встрече 15–16 марта, но не будет участвовать.

– Это не наша сфера деятельности, – пояснил глава ТПП.

Исполнительный директор по корпоративным коммуникациям Ford of Europe Джон Гардинер сказал «Известиям», что окончательные решения по поводу бизнеса в России будут приняты во втором квартале этого года.

– Мы и наш российский партнер рассматриваем несколько вариантов реструктуризации СП Ford Sollers, – добавил он.

В 2018 году продажи американской марки в России выросли всего на 6% до 53,2 тыс. автомобилей, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Ближайшие конкуренты Ford – Nissan и Skoda – нарастили продажи на 31% и 19% соответственно. В январе этого года продажи Ford просели на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, в феврале – на 45%.

По данным «Финам», общая мощность российских заводов Ford составляет порядка 300 тыс. автомобилей в год – то есть средняя загрузка порядка 18%. В 2015–2018 годах загрузка завода Ford во Всеволожске составляла менее 20%. В прошлом году здесь было собрано около 18 тыс. машин, в 2017-м – порядка 20 тыс., уточнил «Известиям» гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Пока Ford не уведомлял администрацию Ленинградской области о закрытии завода Ford Sollers во Всеволожске, сообщили «Известиям» в пресс-службе администрации региона. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сказали, что, по их данным, сейчас речь не идет о полном закрытии предприятия – рассматривается вариант сокращения выпускаемого модельного ряда.

В Минпромторге заявили, что в курсе планов Ford по пересмотру стратегии, но в настоящее время все производственные площадки Ford Sollers «работают в штатном режиме».

Цена провала

Ошибка американского концерна на российском рынке заключалась в ценовой политике – самые ходовые модели проиграли бюджетным иномаркам других брендов, в первую очередь азиатским, отметил Михаил Чаплыгин. Например, цена на некогда популярный в нашей стране Ford Focus сегодня начинается от 1 млн рублей.

Аналитик «ВТБ Капитал» Владимир Беспалов считает, что самые высокие шансы сохранить объемы выпуска и персонал у площадки в Елабуге, где собирают коммерческие авто и кроссоверы Explorer и Kuga. Именно SUV (кроссоверы и внедорожники) наиболее активно завоевывают российский рынок – по данным «Автостата», с 2016 по 2018 год их доля среди новых легковых авто выросла с 38,9% до 43,6%.

При этом с замещением автомобилей Ford другими автопроизводителями проблем не возникнет, уверен аналитик.

– Объем продаж американской марки закроют Hyundai, Kia, Renault, Nissan и прочие – в России достаточно высоколокализованных моделей, а производственные мощности автозаводов недозагружены, – добавил он.

Кроме того, в феврале стало известно, что в Россию возвращается марка Opel. До 2017 года она принадлежала General Motors, но затем была выкуплена французским PSA. Автомобили Opel не поставлялись на наш рынок с 2015 года – тогда американский концерн остановил производство, объясняя это решение сокращением продаж на фоне сложной экономической ситуации в нашей стране.

Аналитик «Финам» Алексей Калачев полагает, что Ford нужно не закрывать заводы, а пересмотреть стратегию продвижения на рынках и, прежде всего, изменить ценовую политику и обновить выпускаемый в РФ модельный ряд.

– Проблемы у компании не только в России, но и на других рынках, в частности, в ЕС и Китае. Поэтому им нужно пересматривать стратегию продвижения легкового транспорта. А закрытие предприятий приведет, скорее, к потере рынка, – отметил он.

Эксперт предположил, что в случае прекращения сборки в России импортировать Mondeo смогут из Бельгии, а Fiesta и Focus – из Испании и Германии. В этих странах у американского концерна есть заводы. Но стоимость импортируемых моделей станет еще выше из-за внешнеторговых пошлин и транспортных издержек. Эксперт не исключил, что сборка легковушек Ford для европейского и российского рынков будет полностью перенесена в Индию или Китай.

Что касается российского рынка легких коммерческих машин (LCV), то там Ford входит в тройку лидеров и имеет большие шансы на развитие в России. По данным «Автостата», модель Transit автоконцерна – самая популярная иномарка в нише LCV. Другие эксперты, опрошенные «Известиями», также сказали, что именно в этом сегменте у марки наибольший потенциал роста.

«Известия»