Грузовики ждут дорог («Коммерсант»)

По данным «Автостата», продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) и грузовиков в 2018 году выросли примерно на 3%, притом что, по подсчетам АЕБ, рынок новых легковых машин и LCV вырос на 12,8%. На сегменты оказали влияние сокращение объемов господдержки спроса, а также окончание крупных инфраструктурных проектов. Производители грузовиков надеются, что сдержать негативные тенденции в продажах сможет начало реализации крупных инвестпроектов из майских указов, а в сегменте LCV ждут госсубсидирования.

По данным «Автостата», рынок новых LCV в РФ в 2018 году вырос на 2,1%, до 110,8 тыс. штук (при этом рынок новых легковых автомобилей и LCV, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн единиц). В сегменте LCV его лидер ГАЗ нарастил продажи 2,7%, до 49,1 тыс. штук. Реализация LCV УАЗа упала на 16,8%, до 16,7 тыс., продажи Ford выросли на 30,9%, до 11,5 тыс. В пятерку лидеров также вошла Lada, увеличившая продажи на 5,1%, до 10,7 тыс. машин, а также Mercedes, реализация автомобилей которого упала на 4,7%, до 7,6 тыс. Также «Автостат» подсчитал, что рынок новых грузовых автомобилей по итогам 2018 года вырос на 2,7%, до 82,3 тыс. штук. Лидер сегмента КамАЗ снизил реализацию на 2,6%, до 25,7 тыс., ГАЗ нарастил на 7,1%, до 8,4 тыс. штук. Продажи Scania выросли на 17,1%, до 6,7 тыс., Volvo – на 5,9%, до 6,3 тыс. штук, MAN – на 7,3%, до 5,1 тыс. машин.

Статистика «Автостата» расходится с данными концернов. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что она основана на данных о регистрации автомобилей в ГИБДД и неточно отражает реальные продажи – так, проданные грузовики и LCV могут быть модифицированы в спецтехнику, большая часть которой не учитывается в регистрациях. При этом динамика рынка LCV, продолжает он, отражена в целом верно – наблюдается стагнация: у малого и среднего бизнеса нет возможности инвестировать в основные фонды. Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в ГИБДД регистрируются только автомобили, которые ездят по дорогам общего пользования: «Раньше, например, могли не регистрироваться машины, которые используются на территории аэропортов».

В Daimler “Ъ” сообщили, что в 2018 году нарастили продажи Mercedes-Benz в сегменте LCV на 2%, до 6,6 тыс. штук. «Интерес клиентов к многофункциональным автомобилям, V-классу и Vito, остается достаточно высоким»,– говорит гендиректор Mercedes-Benz Vans в РФ Томас Гансер. По его словам, также уверенные результаты продаж показывает Sprinter Classic. В «Соллерсе» “Ъ” сообщили, что их продажи LCV в 2018 году выросли на 1,2%, до 20,59 тыс. штук,– в основном это «УАЗ Профи» и «буханка». В группе ГАЗ “Ъ” сказали, что в 2018 году начали продажу новых моделей увеличенной грузоподъемности – «Газель Next» 4,6 тонны и «Газон Next» 10 тонн. В АвтоВАЗе “Ъ” сообщили, что в 2018 году на рынок было выведено новое семейство грузопассажирских Lada Granta, а также запущена собственная программа финлизинга. В этом году АвтоВАЗ планирует сохранить долю рынка LCV на том же уровне. Продажи LCV Ford в 2018 году выросли на 34%, до 12,8 тыс. машин, сообщили в концерне, лидер – Ford Transit. Росту продаж Ford способствовали модификации специального и социального назначения, что позволило работать с госзаказчиками, добавляют в компании. Среди факторов, повлиявших на спрос в сегменте LCV, участники рынка выделяют и действовавшие в первом квартале программы господдержки – льготный лизинг.

Глава «Авилона» Андрей Павлович отмечает, что предложение ограничили остановка производства Mercedes-Benz Sprinter Classic в Нижнем Новгороде, а также ограничения по поставкам Volkswagen Crafter 50. Он прогнозирует рост продаж LCV в 5–7%, указывая на зависимость рынка от валютных курсов и ставок по кредитам и лизингу. В «Автоспеццентре» в 2019 году допускают снижение собственных продаж в сегменте на фоне роста акцизов и НДС, а также возможного повышения утильсбора.

В MAN “Ъ” сказали, что бизнес ожидает старта крупных инвестпроектов во исполнение майских указов (особенно в области строительства автодорог) – это должно сдержать падение рынка грузовиков. Поддержку рынку может оказать и ограничение предельного возраста эксплуатации коммерческой техники. В 2018 году автоконцерн нарастил продажи на 7%, сохранив лидерство в сегменте полноприводных самосвалов и показав рост в сегменте мусоровозов, добавляют в компании. В КамАЗе ранее называли планы нарастить продажи грузовиков в 2019 году на 2,6%, до 39 тыс. штук. Автоконцерн намерен сократить инвестпрограмму на 35%, до 15 млрд руб., на фоне замедления темпов роста рынка. Как писал «Ъ-Онлайн» 25 декабря, в 2018 году в сегменте грузовиков росли продажи фур, тогда как реализация дорожно-строительной и коммунальной техники, на которую у КамАЗа приходится 70% производства, снижалась.

Сергей Удалов отмечает, что рынок коммерческой техники раньше реагирует на тенденции в экономике. Он полагает, что продажи таких автомобилей в 2019 году останутся на том же уровне или вырастут на 3%. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting дает прогноз в 3–5% при условии сохранения текущих программ господдержки рынка.

«Коммерсант»