Эксперты допустили рост продажи новых автомобилей в России в 2019 году в пределах 5% («ТАСС»)

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2019 году могут вырасти до 5% после роста на 13% в 2018 году на фоне ослабления рубля, увеличения НДС и ожиданий последствий санкций. Цены на новые автомобили, которые в 2018 году выросли на 5-6%, продолжат рост до 7%, следует из прогнозов автопроизводителей и экспертов, опрошенных ТАСС.

Прогноз комитета автопроизводителей на 2019 год

Продажи новых автомобилей могут вырасти в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 3,6%, следует из прогноза комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

"Мы считаем, что в этом году двузначного роста не будет. Он очень маловероятен. У нас достаточно много вопросов, на которые мы не знаем ответы, а именно: как повышение НДС отразится на спросе в целом", - сказал глава комитета и руководитель Mazda Motor в России Йорг Шрайбер.

Также он обратил внимание на влияние мер господдержки и возможное повышение утилизационных сборов, других налогов и неопределенность с новыми санкциями к России.

На фоне позитивного прогноза в целом на 2019 год в первые месяцы года, по его мнению, продажи могут упасть. "Не исключено, что увидим минус в январе или феврале. Мы видим больше шансов восстановления роста во втором полугодии", - отметил руководитель комитета автопроизводителей.

Прогнозы экспертов и автопроизводителей

Эксперты и автопроизводители ожидают изменения объемов российского авторынка в 2019 году по сравнению с 2018 годом в диапазоне от 0% до 5%. "Диапазон [рынка на 2019 году] - 1,85-1,9 млн штук. Рост составит от 3% до 5% к прошлому году. И мы думаем, что в целом так и будет, если будут отсутствовать какие-то коллапсические ситуации, включая серьезные девальвации, санкции, чрезвычайные происшествия", - сказал ТАСС управляющий директор Hyundai Motor в странах СНГ Алексей Калицев.

Руководитель российского подразделения компании Mitsubishi Motors Осаму Иваба в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что общие продажи новых автомобилей в России могут вырасти в пределах 5%.

Прогноз Kia Motors по российскому авторынку - рост на уровне от 2% до 3%. "Мы надеемся, что рынок на 2-3% подрастет в 2019 году", - сказал ТАСС директор по маркетингу Kia Motors в России Валерий Тараканов.

Компания Volvo Car ожидает роста российского рынка на уровне до 3%. "По рынку, я думаю, что реалистичный прогноз - это 1,8 млн [новых проданных] автомобилей. Рост - до 3%, но в нашем сегменте мы планируют расти и отбирать долю у наших конкурентов. Мы планируем рост продаж Volvo больше чем на 10%", - сказал ТАСС президент Volvo Car Russia Майкл Мальмстен.

Японская Suzuki ждет рост рынка в России в этом году в пределах 3-5%, рассказал ТАСС генеральный директор Suzuki в России Юта Такахаси.

Исполнительный директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Удалов отметил, что рынок может измениться в 2019 году от 0% до 5% по сравнению с 2018 годом. "Пока, если говорить об оптимистичном прогнозе, это динамика по рынку легковых автомобилей в районе 0-5%", - сказал он.

Цены на новые автомобили могут вырасти до 7%

Цены на новые автомобили в среднем возросли в прошлом году на 5-6%. В 2019 году ожидается дальнейший рост, сказал Шрайбер. "Будет продолжение роста, но если будет стабильный уровень валютных курсов, то динамика будет намного мягче", - отметил он.

Калицев напомнил, что с начала года дилеры Hyundai повысили цены на 3-5%. "Мы сейчас подняли цены на 3-5% с начала года. Если будет дальнейшая девальвация, то мы будем, скорее всего, следовать, на данный момент [роста] достаточно. Шоковое повышения цен не планируем, пока нет сильных предпосылок серьезного повышения цен", - пояснил Калицев.

По данным Тараканова, в начале года цены (на новые автомобили) поднялись от 2% до 5% по рынку в целом. "У нас в среднем примерно 2,8%. Сейчас все [автопроизводители] повысили автоматически цены из-за ставки НДС, и, как правило, на 1-2% инфляционное повышение", - отметил директор по маркетингу Kia Motors в России.

По оценкам Suzuki, цены на новые автомобили в 2019 году при текущих прогнозах курсов валют и целевых показателях инфляции могут вырасти на 5-7%. "Цены [на новые автомобили] продолжат расти. Рост продолжится из-за инфляции и НДС", - сказал Удалов из "Автостата".

Продажи в 2018 году

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России увеличиваются второй год подряд. Авторынок в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 12,8% и достиг 1,8 млн штук.

Россия по объемам продаж сохранила пятое место крупнейших авторынков Европы после Германии, Великобритании, Франции и Италии.

«ТАСС»