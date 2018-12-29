Самые бесчеловечные («Коммерсант»)

Специализирующийся на освещении беспилотных технологий в области транспорта американский журнал Autonomous Vehicle Technology (AVT) опубликовал лучшие, по его мнению, компании и разработки для 2019 года. В рейтинг попали как гиганты GM, Tesla, Porsche, Volvo Trucks, так и совсем молодые стартапы. Среди них российская Cognitive Technologies с разработками в области искусственного интеллекта для сельского хозяйства.

Методика отбора победивших компаний и технологий основывается на анализе читательских отзывов, а также мнений экспертов, редакторов журнала и участников рынка, высказанных во время специального семинара.

За вклад в автономность

В номинации «Автономные технологии» представлены сразу несколько компаний, в том числе недавний стартап от Google, а ныне уже довольно известная компания Waymo. Она занимается разработкой и тестированием беспилотных авто с 2009 года.

В 2014 году компания получила от американских властей лицензию на испытания беспилотных автомобилей – сначала с оператором-контролером на водительском сидении, а затем и без него. В прошлом месяце Управление автомобильного транспорта Калифорнии выдало Waymo разрешение на массовые тесты беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в нескольких городах штата – Пало-Альто, Маунтин-Вью, Саннивейл.

Всего беспилотные автомобили компании проехали по дорогам общего пользования США около 16 млн км.

Еще одним победителем в категории «Автономные технологии» стал калифорнийский стартап Mapper. Компания готовит к запуску «крупнейший в мире массив 3D-карт, автоматически читаемых машинами». Разрабатываемая Mapper технология перевода обычных карт в новый формат позволит автономным транспортным средствам не только прокладывать маршрут, но и ориентироваться в дорожном движении с учетом светофоров, полос движения и другой инфраструктуры.

Это снизит зависимость таких машин от лазерных сенсоров (LIDAR), которые используются для ориентации в пространстве многими автономными устройствами.

Самый передовой автопилот

В категории «Транспортные средства» победителем признан выходящий в 2019 году беспилотник Cruise от General Motors. В автомобиле нет ни руля, ни педалей. За работой бортового компьютера можно наблюдать на больших экранах, как на передних, так и задних сидениях.

Автомобиль оснащен 21 сенсором, 16 камерами и 5 установками LIDAR. Это позволяет ему не только максимально быстро идентифицировать другие автомобили, пешеходов, но и ориентироваться в разметке и светофорах не хуже, а то и лучше человеческого глаза.

На всякий случай у пассажиров есть кнопка экстренной остановки. Производитель уверяет, что действовать он будет не как обычный стоп-кран в поезде,– система проанализирует окружающую обстановку и остановится максимально плавно, чтобы не причинить вред человеку или окружающим предметам.

Самые общительные компьютеры

В номинации «Коммуникативные технологии» в подкатегории «Блокчейн» лучшим признан совместный проект немецких Porsche и стартапа XAIN. В создаваемой ими сети компонентами распределенного протокола блокчейн являются бортовые компьютеры автомобилей. Они могут обмениваться данными о дорожной ситуации, оптимальных маршрутах движения, экстренных ситуациях и другой информацией.

В рамках системы автопилоты будут самообучаться и совершенствоваться. Обмен данными происходит в шифрованном виде, что позволяет избежать несанкционированного вмешательства или случайных помех от внешних источников.

В подкатегории «Организованное коллективное передвижение» победила компания Volvo Trucks. Ее технология позволяет грузовикам двигаться в колонне, поддерживая нужную скорость и дистанцию. Тесты таких грузовиков, передвигающихся в колонне, были проведены в сотрудничестве с американской логистической компанией FedEx и Управлением по контролю за дорожным движением штата Северная Каролина. Движение в колонне осуществлялось на скорости до 100 км/ч.

За электрификацию автопарка

Награды в номинации «Электрические технологии на транспорте» удостоилась Tesla. Во многом за внедрение на массовый рынок своей бюджетной модели Model 3. Еще до начала продаж компания получила около 400 тыс. предзаказов на нее. Несмотря на определенные проблемы при запуске в серию, Tesla уже удалось добиться заметных успехов. По итогам первой половины 2018 года доля Model 3 на рынке электрокаров в США достигла 37,5%, владельцы зарегистрировали 22 265 таких автомобилей.

На втором месте по доле находится другая модель Tesla – S – 16,1% и 9 539 новых регистраций в первой половине года. Третье место занимает еще одна Tesla – Model X (12,7%). Четвертое место у Chevrolet Bolt от GM (12,1%).

Русские лучше всех контролируют землю

Российская компания Cognitive Technologies удостоилась награды в номинации «Автономные технологии» в категории «Системы контроля» за первую в мире действующую систему для автономной работы сельхозтехники.

Существующие беспилотные технологии в сельском хозяйстве работают с использованием GPS. А агродроид C2-A2 использует технологии искусственного интеллекта для управления и совместной работы комбайнов, тракторов, поливальной и другой техники. Система от Cognitive Technologies позволяет технике не только самостоятельно ориентироваться в пространстве, анализируя сложные особенности сельского ландшафта, но и автономно осуществлять погрузку собираемых культур в грузовики, работать в полной темноте или при плохих погодных условиях.

Журнал подчеркивает, что еще одним преимуществом системы является ее доступная цена – около $3 тыс. Это примерно 1,5% стоимости комбайна или 3% стоимости трактора.

«Коммерсант»