Китайская кухня: автомобили черкесского сборочного завода могут подорожать («Известия»)

Как выяснили «Известия», китайские автокомпании Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai (НТМ), Great Wall (бренд Hower) вынуждены сконцентрироваться на продаже небольших запасов автомобилей российского производства и частичном импорте после остановки черкесского автосборочного завода Derways. Однако и импорт серьезно ограничен, ввиду того что заводом-изготовителем при сертификации большинства китайских моделей указано остановившееся предприятие Derways. Новые затраты на сертификацию, растаможку полнокомплектных автомобилей и инвестиции в новые сборочные мощности повысят цены на китайские автомобили, считают эксперты.

Завод встал

С конца сентября 2018 года конвейер карачаево-черкесского автомобильного завода «Дервейс» и его вторая сборочная площадка на Ставрополье полностью остановились, сообщил «Известиям» представитель одной из китайских автокомпаний. Информацию подтвердили несколько дилеров, торгующих китайскими автомобилями.

Причиной остановки стали налоговые проверки, приведшие к возбуждению уголовного дела. Следователи Следственного комитета Карачаево-Черкесии предъявили руководству завода «Дервейс» обвинения в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, завод предоставил ложные сведения о праве на налоговый вычет НДС в размере 319,4 млн рублей, деньги транзитным путем уходили через фирмы-однодневки.

Российские дилеры китайских автокомпаний Chery, Lifan, Brilliance, Hawtai (НТМ), Great Wall (бренд Hower) получали автомобили с этого завода. И сейчас китайские представительства в России фактически остались без сборки и возможности импортировать модели в страну. Проблема в том, что в большинстве одобрений типа транспортного средства (ОТТС), которые обновлялись в России в момент введения ЭРА-ГЛОНАСС (системы экстренного реагирования на ДТП), заводом-изготовителем указан завод «Дервейс».

Согласно правилам техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств», для импорта новых автомобилей китайцам потребуется заново пройти процедуру сертификации ОТТС с несколькими краш-тестами под требования ЭРА-ГЛОНАСС, где изготовителем будет указан новый завод.

Автомобильный голод

Наиболее сложная ситуация сложилась у самой массовой из китайских компаний на российском рынке — Lifan, которая фактически осталась здесь без автомобилей. Согласно данным базы ОТТС Росстандарта, весь модельный ряд компании в России — седаны Murman и Solano II, кроссоверы X70, X60, X50 и Myway — имеют ОТТС, где в качестве изготовителя указан российский завод «Дервейс». Таким образом, ввоз тех же моделей с китайских заводов по этим ОТТС невозможен.

«На текущий момент мы ведем переговоры с несколькими партнерами для возобновления производства своих автомобилей и последующей их продажи на российском рынке. Вопрос производства будет решен в ближайшее время», — рассказал «Известиям» заместитель генерального директора «Лифан Моторс Рус» Вячеслав Галузинский. Сроки новой сертификации он не назвал.

У компании Chery по этому же принципу под удар попал кроссовер Chery Tiggo 5. Кроссовер Tiggo 3, вновь поступивший в продажу после ограничений введенных Росстандартом в этом году, может импортироваться, поскольку имеет второй ОТТС сроком действия до 18 декабря 2019 года. Этот сертификат был выписан на завод в китайском Аньхое. Компактный кроссовер Tiggo 2 может импортироваться без проблем, поскольку изначально сертифицировался без участия Derways.

Компания Chery, как и Lifan, в настоящий момент также ищет нового российского партнера. «Остановка завода «Дервейс» не послужит катализатором для начала ведения переговоров с другими потенциальными партнерами, так как стратегия головного офиса Chery заключается в непрерывном мониторинге и обсуждении сотрудничества с другими производственными площадками на территории РФ. Принцип эксклюзивности для какой бы то ни было из площадок исключен», — рассказал «Известиям» глава российского представительства Chery Геннадий Павлов.

У компании Brilliance одобрение типа от Derways на кроссовер V5, компактный кроссовер V3 компания изначально планировала поставлять уже без участия черкесского завода. Компания Great Wall поставляла на ставропольскую площадку Derways машинокомплекты внедорожников Hover H3 и H5, в продаже автомобили были представлены под суббрендом DW Hower. Дистрибуцией машины черкесский завод занимался самостоятельно. Таким образом, ее производство окончилось вместе с остановкой завода.

Еще одна китайская компания, Hawtai, производила в Черкесске внедорожник Boliger, который также сертифицировал завод. Модель Laville китайцы сертифицировали самостоятельно. С представителями Derways, Brilliance и Hawtai связаться не удалось.

Что будет с китайцами

В 2019 году компании, работавшие с Derways, столкнутся с серьезными проблемами, считает автомобильный эксперт Сергей Ифанов. «Сейчас представительствам нужно в форсированном режиме сертифицировать заново свои модели, хорошо если у них есть вся документация под ЭРА-ГЛОНАСС, иначе китайским заводам всю эту работу придется проделать заново. На инженерные работы и согласования с автополигоном НАМИ (проводит краш-тесты. — «Известия») может уйти от трех до восьми месяцев. Если не поторопиться, начнется деградация дилерской сети из-за дефицита автомобилей», — объясняет Ифанов.

Несмотря на огромное количество свободных производственных мощностей, принять китайские автокомпании на производство может не так много российских заводов. В числе возможных вариантов собеседники «Известий» называют калининградский «Автотор» и потенциальное возрождение санкт-петербургского завода GM, находящегося на консервации с середины 2014 года. Впрочем, китайцам логичнее сосредоточиться на родственном заводе Haval (дочерний бренд Great Wall) под Тулой, убежден управляющий партнер консалтингового агентства EURussia Partners Сергей Бургазлиев.

«При мощности завода Great Wall под Тулой свыше 80 тыс. автомобилей в год, вероятно, на эти объемы трудно будет выйти сразу. Логично, что Great Wall могла бы обеспечить контрактную сборку на должном уровне для этих компаний, решив их вопрос и одновременно загрузив собственные мощности», — отметил Бургазлиев.

Эксперты сходятся во мнении, что расходы на получение новых ОТТС, растаможка полнокомплектных автомобилей и инвестиции в новые сборочные мощности могут повлечь рост цены на китайские автомобили.

Градообразующее предприятие

Завод «Дервейс» является самым крупным предприятием Карачаево-Черкесии. Постоянный штат сотрудников доходил до 4 тыс. человек. В 2003 году компания начала свою деятельность с производства собственного внедорожника Cowboy, построенного на шасси румынского ARO. В 2007 году компания переключилась на сборку китайских автомобилей методом крупноузловой сборки, позже были введены в строй цеха окраски и сварки кузовов. В разное время на «Дервейс» производились модели компаний Chery, Lifan, Geely, Brilliance, JAC, Hawtai, Haima, Luxgen, Great Wall.

По данным «Картотеки», 51% компании принадлежит Сбербанку, президент «Дервейс» Хаджи-Мурат Дерев владеет 41% и еще 5% — у экс-вице-президента Александра Романова. В 2015 году черкесский автозавод выкупил у правительства Москвы ООО «Группа Химэкс», на которое было оформлено «спящее» соглашение о промсборке. Изначально соглашение было выдано для выпуска коммерческих автомобилей, после долгих согласований только в 2017 году Derways получила право на беспошлинный ввоз запчастей для промсборки.

Из числа китайских компаний сейчас в России собственные мощности по производству автомобилей есть у компании Haval — завод построен под Тулой, компания Changan совместно с российскими партнерами из «Ирито» наладила производство в Липецкой области. Из Белоруссии в Россию поставляются машины компаний Zotye, так же поступили Geely и Foton, ранее ассоциировавшиеся с Derways.

По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, за январь–ноябрь 2018 года компания Lifan реализовала 13,8 тыс. (-7%) автомобилей, Chery — 4987 шт. (-6%), Brilliance — 153 шт. (-21%), Hawtai (HTM) — 121 шт. (+25%).



Тимур Хасанов, «Известия»