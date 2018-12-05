«Проще замолчать проблему». У новых машин будут искать дефекты (AutoNews.ru)

Неисправные коробки передач и подушки безопасности, проблемы с «ЭРА-ГЛОНАСС» – это лишь некоторые из причин отзывных кампаний. Не все производители их проводят добровольно, поэтому Росстандарт внедрит новые правила.

Совершенно новый стандарт проведения автомобильных отзывных кампаний в России заработает в ближайшие годы. Разработкой правил, которыми смогут руководствоваться все автопроизводители при принятии решения об отзыве своих машин для устранения выявленных недостатков, занимаются в Техническом комитете по дорожному транспорту. Об этом рассказали корреспонденту Autonews.ru в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Документ планируют подготовить и внедрить к 2021-2022 году. К этому моменту все ситуации, при которых автокомпаниям придется просить своих клиентов доставить к дилерам на ремонт определенную модель, должны согласовать не только эксперты, но и сами производители. Сейчас же автокомпании руководствуются в основном собственными внутренними правилами.

Источники, близкие к разработке документа, уточнили, что одной из причин появления такого стандарта стало нежелание автопроизводителей проводить официальные отзывы, – и при этом выразили сомнения, что за несколько лет работы в России ни у одной модели автомобиля не обнаружилось бы хронических скрытых дефектов.

Какие машины отзывают сейчас

На текущий момент в Росстандарте только согласовывают и контролируют проведение отзывных кампаний. Такая практика появилась четыре года назад, и с тех пор количество отправленных на техническую доработку автомобилей стабильно растет. Так, в 2015 г. было проведено 47 программ (отозвано 28 000 автомобилей), в 2016 г. – 90 программ (1 100 000), в 2017 г. – 141 программа (1 506 000), а с января по октябрь 2018 г. завершились уже 92 программы (852 000 машин).

В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов – от бюджетных до премиальных. К примеру, только в ноябре Mazda отозвала более 62 тыс. своих автомобилей из-за растрескивания корпуса газогенератора подушек безопасности, что могло привести к их некорректному срабатыванию. Mercedes отозвал более 1,1 тыс. автомобилей из-за дефекта язычка ремня на задних сидениях. Nissan – более 900 автомобилей из-за возможного несвоевременного срабатывания подушек безопасности. Mitsubishi пришлось отозвать почти 145 тыс. внедорожников из-за потенциального снижения эффективности работы стояночного тормоза.

Отзыву подвергались и отечественные модели. Например, 7,2 тыс. Lada XRay и 39 тыс. Lada 4х4. В мае отзыву подвергся один спорткар Porsche 918 из-за потенциальной коррозии на крепежных болтах подвески. В числе поводов для отзывов автомобилей других марок значились и проблемы с коробками передач, и несрабатывание подушек безопасности, и некорректная работа системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Из-за чего отзывают

В настоящее время у работающих в России автопроизводителей есть два повода для старта отзывной кампании. Об этом Autonews.ru рассказал заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов. Первый – принятые в организации корпоративные правила и стандарты. К примеру, если автопроизводитель видит, что после анализа статистики, оценки полученных отзывов от дилеров или при проведении внутренних испытаний у серьезной выборки по определенной модели обнаруживается один и тот же технический недостаток, компания оповещает автовладельцев через СМИ и Росстандарт о необходимости приехать в дилерский центр для устранения неисправности.

Второй способ – уже результат госнадзора, которым сейчас и занимается Росстандарт. Он включает как разрушающий контроль, то есть краш-тесты, которые проводятся на мощностях НАМИ, так и просто различные испытания, например проверку работы тормозных систем. Недавно такие испытания выявили у разных автопроизводителей проблемы с неработающей системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и проблемы с качеством остекления.

Именно в первом случае, по словам представителя Росстандарта, у ведомства есть вопросы. И это несмотря на то, что КоАП предполагает ответственность за неустранение дефектов продукции, если производителю о них известно: штраф до 500 тыс. руб., а при повторном нарушении – до 1 млн руб. с приостановлением деятельности до 90 суток и даже конфискацией.

«Автокомпании сами определяют критическую выборку автомобилей для контроля и решают, стоит ли отзывать всю партию, или нет, – объяснил Кулешов. – Но небольшие производители не участвуют в этих программах добровольно, выявить какие-либо нарушения мы можем только в рамках госконтроля».

Для чего нужен новый стандарт

В числе важных нормативов для отрасли числится ГОСТ «Отзыв продукции», но он регламентирует этот процесс в целом, без учета автомобильной специфики. Поэтому для автомобильного направления и решено сделать свой отдельный стандарт. Общий регламент, как уверяют в Росстандарте, должен упростить процесс принятия решения об отзыве для автопроизводителей. Они получат единый регламент действий, который позволит минимизировать риски появления на дорогах автомобилей с возможными или реальными техническими неисправностями.

«Автокомпании смогут добровольно использовать единые нормы при принятии решения об отзывах, – уточнил Кулешов. – К примеру, есть определенные проблемы в 10% случаях – проводите внутренние проверки, в 20% – нужно объявлять отзыв. При этом бренды смогут пользоваться своими внутренними стандартами и далее, адаптировав их под новые».

Как накажут недобросовестные бренды

В Росстандарте уточнили, что административные штрафы предусмотрены в отношении автопроизводителей, которые знали о неисправностях, но не сообщили об этом в органы госконтроля. Новый стандарт же должен рассматриваться исключительно как вспомогательный инструмент.

Источник в одном из автомобильных концернов недоумевает: зачем нужно госрегулирование в той области, которая регулируется самим рынком?

«Вряд ли хоть одна автомобильная компания будет добровольно делиться статистикой неисправностей своих машин, – заявил источник Autonews.ru. – С другой стороны, нормальные компании в рамках корпоративной политики понимают, что если их автомобили будут ломаться, никто не будет ходить в их дилерские центры. Многие проводят даже превентивные отзывные кампании. Зачем в этой системе госрегулирование – непонятно, как и то, как это будет реализовано».

В свою очередь президент Общества потребителей автотехники России Антон Недзвецкий считает нововведение очень полезным. Однако он сомневается, что без жесткой и неотвратимой ответственности за непроведение отзыва в случае, если автопроизводитель знал о существующих дефектах, эффект будет ощутимым.

«Согласно закону «О техническом регулировании» изготовитель, в случае обнаружения проблем с безопасностью товара, должен осуществить программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, – рассказал Недзвецкий Autonews.ru. – Если это не делается, контролирующий орган может обратиться в суд с иском о принудительном отзыве автомобилей. Но, например, в США Национальная администрация по безопасности дорожного движения налагает миллиардные штрафы на автопроизводителей, которые, зная о дефектах, не убирают эту продукцию с рынка».

По его мнению, на Западе это давно устоявшаяся практика, а у некоторых российских представительств с потерей репутации ассоциируется само проведение отзывной кампании.

«Считается, что проще замолчать проблему, если она не слишком серьезная, или решить ее непублично, когда клиенты заезжают на сервис по другим вопросам. Плюс это финансовые потери: нужно организовать сервисную кампанию, разработать технологии, обеспечить запас запчастей и провести работы. При этом российские автомобилисты, как правило, с пониманием относятся к отзывным кампаниям, если они организованы грамотно», – добавил Недзвецкий.

AutoNews.ru