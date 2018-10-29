GM перезагрузят через Белоруссию («Коммерсант»)

Власти Санкт-Петербурга обсуждают с инвесторами планы по перезапуску автозавода General Motors, остановленного после ухода концерна из России в 2015 году. Предполагается, что реализацией проекта займется некая российская компания. По данным “Ъ”, инвестором все-таки станет белорусско-британский «Юнисон», ранее уже работавший с GM в Белоруссии.

26 октября вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан и глава комитета по промышленной политике и инновациям города Максим Мейксин обсудили с потенциальными инвесторами планы по перезапуску завода General Motors (GM) в Шушарах, передал ТАСС. Ранее сообщалось, что интерес к площадке GM в Петербурге проявляют три компании – BMW, «Узавтоcаноат» и белорусско-британское предприятие «Юнисон». Также было известно, что руководство «Юнисона» намеревалось встретиться с представителями Смольного.

В Минпромторге “Ъ” сказали, что в ведомство по вопросу перезапуска мощностей правительство Санкт-Петербурга не обращалось. Обращений от потенциальных инвесторов в министерство также не поступало.

Завод GM в Санкт-Петербурге открылся в 2008 году, инвестиции оценивались в $300 млн, мощность площадки составляла 98 тыс. машин в год. В июне 2015 года завод был законсервирован. Перед этим, в марте того же года, американский концерн объявил, что уходит из РФ как производитель, компания остановила локальную сборку на калининградском «Автоторе» и на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде. Сохранилось лишь производство в рамках совместного проекта GM с АвтоВАЗом. У GM было заключено соглашение о промсборке, которое предполагало достижение 60% локализации производства к 2020 году, после консервации завода оно было приостановлено.

В 2017 году автоконцерн PSA Group (Peugeot и Citroen) объявил о завершении сделки по приобретению европейских активов GM, включая немецкую марку Opel и британскую Vauxhall. В Смольном тогда говорили о возможности перехода и завода в Санкт-Петербурге к PSA Group. Но в автоконцерне “Ъ” сказали, что завод GM в Шушарах не входил в периметр сделки по покупке Opel.

Как рассказал источник “Ъ” в промышленном блоке Смольного, проектом по перезапуску завода GM в Санкт-Петербурге будет заниматься российская, а не белорусская компания, сделка еще не закрыта.

С другой стороны, собеседник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров, говорит, что инвестором все-таки станет тот же «Юнисон», создав для этого российскую компанию. Это, по его словам, связано с тем, что отношения РФ и Белоруссии «имеют тенденцию обостряться». В 2016 году уже анонсировались планы компании получить площадку в управление и начать сборку автомобилей Cadillac, но сделка не состоялась.

В 2015 году GM и «Юнисон» подписали соглашение о крупноузловой сборке Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe для российского рынка. Но в 2017 году сборка этих моделей в Белоруссии, ориентированная в том числе на экспорт в РФ, была приостановлена. В Белоруссии сегодня «Юнисон» выпускает автомобили китайской марки Zotye.

«Коммерсант»