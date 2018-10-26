Новые автомобили в России становятся дефицитом («Коммерсант»)

Москвичи встали в очередь за автомобилями: у некоторых столичных дилеров закончились запасы машин, и покупателям приходится несколько месяцев ждать выбранную модель. Такого на авторынке не припомнят после кризиса 2014 года. Причем потребитель на средстве передвижения не экономит, предпочитая дорогие комплектации. Почему возник дефицит? И за какими марками выстроилась очередь? Разбирался Григорий Колганов.

За 14 млн руб. в Москве можно купить двухкомнатную квартиру в пределах «Трешки», а можно – пятиместный Mercedes-Benz Gelandewagen. Но если квадратные метры перейдут в собственность хоть завтра, то автомобиль придется ждать до лета. Очереди за новой моделью внедорожника от немецкого производителя выстроились загодя, рассказали «Коммерсантъ FM» в одном из дилерских центров: «Большой ажиотаж вокруг этой модели. За год до появления автомобиля за него вносили предоплату. Сейчас у нас очередь расписана до следующего лета. То есть если вы сейчас, например, переведете предоплату в 20%, то машину сможете получить не раньше июня. Средняя цена заказа – где-то 14,5 млн. Скидок никаких никто сейчас не дает – это запрет импортера».

Ажиотаж можно было бы списать на конкретную марку и модель – все-таки поклонники Gelandewagen ждали нового поколения внедорожника несколько лет. Но и в других сегментах москвичи стоят в очереди за машинами. Президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов рассказал «Коммерсантъ FM», что производители и продавцы не прогнозировали такого роста рынка – он превзошел ожидания на треть – и переосторожничали: «Машин становится все меньше и меньше. Все пытались играть в осторожные игры, но в итоге автомобильный рынок вырос на 18%, и мы столкнулись с вполне очевидным товарным дефицитом. Если вы сейчас захотите купить, например, автомобиль марки Ceed, то не сможете этого сделать, потому что у нас на ближайшее время стоки уже распроданы».

«Коммерсантъ FM» решил проверить, действительно ли в Москве есть дефицит массовых моделей. Выяснилось, что ту же Kia Ceed купить сейчас непросто. Причем, удивительный новый тренд: недорогие комплектации особым спросом не пользуются, а вот модификаций с приставкой luxe или premium придется ждать, действительно, больше месяца.

«Есть машины в максимальной комплектации Premium Plus по цене почти в 1,5 млн руб. В России спрос больше, чем предложение. На модель образовалась очередь порядка двух-трех человек. Им придется ждать автомобиль месяц-полтора», – рассказали в одном из автосалонов.

Похожая ситуация и у других брендов массового сегмента. Об общем дефиците говорить сложно, но производители не смогли предугадать спрос на некоторые не самые дешевые модели, и теперь покупатели ждут новых поставок, пояснил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Есть дефицит по отдельным брендам и моделям, связанный с тем, что производство планируется загодя. У Hyundai, например, Creta – крайне востребованный автомобиль, соответственно, его придется подождать. У АвтоВАЗа – это Vesta в определенных комплектациях. У Kia – тот же Kia Rio Cross».

Интересно получается: обеспеченные москвичи по полгода ждут автомобиль за 14 млн руб., а в массовом сегменте покупатель выбирает модификации подороже. Какой же тут кризис? Но автодилеров такое потребительское поведение не удивляет. Владимир Попов из Favorit Motors называет его как раз предкризисным явлением. Такое он уже видел: «Люди перестают верить банкам и не понимают, что будет с долларом. Машина – это полный эквивалент какой-то свободно конвертируемой валюты. Если взять ценники на автомобили, допустим, на начало 2014 года и конец 2015-го, то они выросли на 25%. И когда владелец продает машину автомобиль через два года, то фактически он на нем отъездил бесплатно, за 0 руб. 0 копеек».

Уже с января автодилеры прогнозируют повышение цен в среднем на 10%. Знакомая цифра, правда? Ранее ее уже называли производители продуктов питания, одежды и других товаров, когда строили планы на будущий год.

По данным агентства «Автостат», в этом году выросли продажи и подержанных машин. Правда, не столь значительно, как новых, на 4,5%. Объем рынка составил почти 2,9 млн автомобилей.

«Коммерсант»