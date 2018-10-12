Bentley и Maybach набирают обороты в России («Коммерсант»)

Тяжелый люкс по цене бюджетного кроссовера – россияне полюбили Bentley и Maybach с пробегом. Вторичный рынок таких автомобилей за восемь месяцев этого года вырос на 17%. Такие данные приводит агентство «Автостат». Всего продать удалось 1,2 тыс. машин, среди них 127 Rolls-Royce , 52 автомобиля марки Ferrari и 34 Lamborghini. Кто покупает такие автомобили? И в каком они состоянии?

Скрученный пробег, багажник скрипит и не открывается с кнопки, в салоне – потертая кожа, навсегда утратившая цвет слоновой кости. Но герой очередного выпуска канала «Лиса Рулит», анонимный владелец Maybach на мелочи вроде сломанного бардачка смотрит по-философски: «Я понял, что в жизни зачастую, если ты не видишь проблему, не надо ее решать. Сами себе выдумали геморрой и бегают его как идиоты решают».

И ведь даже в таком виде десятилетний Maybach стоит 6 млн руб. – в разы дешевле стартовой цены флагмана Mercedes. В этом году такой Maybach купили 356 человек, при том, что машину перестали выпускать 6 лет назад. А вот Bentley Continental GT 2004 года можно купить за 1,5 млн руб. Правда, это для экстремалов. Рынок б/ушного люкса – машины двухлетней выдержки, рассказал главный редактор Auto@Mail.ru Денис Смольянов: «Есть определенный процент людей, которые считают, что, купив новый автомобиль, они переплачивают автопроизводителю, и поэтому они лучше купят Lamborghini в трехлетнем состоянии с небольшим пробегом, но она будет стоить гораздо дешевле новой. То же самое и с Bentley, причем его могут брать необязательно в личное пользование. Bentley с небольшим пробегом в возрасте 2-3 лет прекрасно покупаются таксопарками».

Понимают ли покупатели машин класса «не средство передвижения, а роскошь» что именно они приобретают? Обслуживание стоит около миллиона в год. Замена тормозных колодок может доходить до 100 тыс. руб., а пневматических стоек амортизаторов – до 500 тыс. Правда, это у официалов. Частный мастер, москвич Сергей несколько лет занимается ремонтом Bentley и знает способы сэкономить и на ремонте топовых моделей: «Если это затратно, то это по большей части “разводилово” какое-то. Некоторые детали на корейские машины дороже стоят, чем на Bentley. Диагностика стоит 5 тыс. руб., в основном одни и те же “болезни”: не очищают дренажное отверстие, тонут блоки. Мастера делают блоки в районе 20-30 тыс. руб. Машина, например, “троит”, а дело не в свечах, не в проводах, не в катушках, а дело в самом блоке. Некоторые мастера, пока ищут неисправность, меняют все поголовно, начинают лезть в двигатель».

Можно ли ощутить свою принадлежность к классу избранных, рассекая на не самой новой люксовой иномарке? Адвокат Александр Хаминский, владелец Rolls-Royce, уверен: если за машиной хорошо следить и не экономить на запчастях, у таких автомобилей нет срока давности: «Я наезжаю на своих автомобилях 30-40 тыс. км в год. Если бы я ездил на Rolls-Royce эти километражи, года через два мне бы уже было грустно смотреть либо вспоминать счета на техническое обслуживание. Раз в неделю, когда какой-то выезд, тогда автомобиль может находиться в автопарке сколь угодно, его потребительские качества от возраста никак не зависят».

Впрочем, далеко не все покупатели Bentley и Maserati с пробегом пытаются пустить пыль в глаза. Для многих это возможность за приемлемые деньги стать владельцем легенды, пусть и бывшей в употреблении.

Продажи новых люксовых автомобилей за первые 8 месяцев в России наоборот упали. По данным агентства «Автостат», примерно на 1,5%.

«Коммерсант»