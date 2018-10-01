ЛУКОЙЛ 4.0: новый эталон сервиса поставок масел

Вместе с высокотехнологичной линейкой GENESIS ведущий отечественный бренд масел ЛУКОЙЛ первым в России предложил станциям техобслуживания сервисные услуги нового поколения.

ЛУКОЙЛ и качество топлива уже стали стойкими синонимами для потребителя. Новые разработки компании в области смазочных материалов начинают менять восприятие и моторного масла российского бренда. Для станций техобслуживания компания стремится стать как брендом качества, так и эталоном сервисных услуг.

Новые формулы движения для СТО

ЛУКОЙЛ – один из самых молодых «масляных игроков» на рынке станций техобслуживания. В 2012 году с началом выпуска моторного масла GENESIS на заводах в Финляндии и Румынии компания впервые начала продвигать его в сервисные центры. Символично, что самым первым партнером ЛУКОЙЛа стала компания РОЛЬФ, лидер российского авторитейла. Сегодня же поставками российского производителя масел охвачены практически все крупнейшие дилерские центры в стране.

«Свыше 20 модификаций премиальной линейки моторных масел GENESIS SPECIAL различных вязкостей (от 0W-20 до 10W-40), разработанных специально для станций техобслуживания, учитывают специфику всех европейских, американских и японских автомобилей, представленных на сегодняшний день на рынке. Многие из этих продуктов поставляются также для первой заливки двигателей на заводы крупнейших автогигантов в Европе и России. Мало кто знает, что значительная часть двигателей и автомобилей, например, немецкой сборки, сходят с конвейера с маслом ЛУКОЙЛ GENESIS», – рассказал порталу Евгений Корнеев, начальник управления взаимодействия с ОЕМ-производителями ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» по производству смазочных материалов).

Сервисная линейка премиальных моторных масел GENESIS рассчитана на применение в большинстве современных двигателей легковых и легких грузовых автомобилей. Ее главная специализация – максимальная защита двигателя. Тесты на нескольких двигателях топовых мировых автопроизводителей показали, что моторное масло защищает детали двигателя от износа в 10 раз лучше, чем предусмотрено отраслевым стандартом API и примерно в 2,5 раза лучше, чем требуется по нормативам АСЕА!

Новые сервисные возможности

Новый участник рынка ЛУКОЙЛ привнес свежий взгляд на сервисные возможности. Индивидуальный подход и прямые контракты компания подкрепила выгодной ценой продукта и самым широким в России выбором опций сервиса:

• Доставка любой партии – от канистры, бочки и еврокуба до автоцистерны. Налив в резервуары станций техобслуживания малотоннажным и крупнотоннажным транспортом любого объема масел – от 1 до 20 тонн.

• Онлайн-мониторинг масляных резервуаров клиента в режиме реального времени. Первый в России проект уже реализован в 2018 году.

• Наличие собственных складов на всей территории РФ (более 20 складов) позволяет работать по принципу just-in-time, что, несомненно, отражается на доходности партнера.

• Хранение на распределительных складах «индивидуального страхового запаса» продукции для каждого действующего клиента.

• Предоставление полного пакета оригиналов сопровождающей рабочей документации одновременно с доставкой продукции дает возможность партнеру начать работу с продуктом в максимально короткие сроки.

• Маркетинговые активности с автодилерами с привлечением различных структур Группы ЛУКОЙЛ (АЗС, ФК Спартак, Lukoil Racing Team).

«Научные разработки, модернизация производства, максимальное вовлечение в рецептуру уникального отечественного базового масла Группы 3+ и эксклюзивное партнерство с мировыми производителями присадок, научно-исследовательскими институтами и лабораториями позволили ЛУКОЙЛу выйти на новый уровень производства моторных масел. Поставив перед собой цель «быть на шаг впереди», с 2017 года компания развернула масштабную программу совместных с автопроизводителями разработок смазочных материалов будущих поколений, которые будут поставляться на конвейеры ведущих ОЕМ на рубеже 2020-2030 гг., в том числе для гибридных автомобилей и электротранспорта. К сервису автомобилей будущего ЛУКОЙЛ намерен быть готовым в числе первых», – подчеркивает Евгений Корнеев.