Как в крупных городах России сегодня отказываются от автомобилей («Автостат»)

22 сентября - Всемирный День без автомобиля (World Carfree Day), который отмечается уже в целом ряде стран. Его девиз - "Город как пространство для людей, пространство для жизни". Автомобилистам и мотоциклистам предлагается хотя бы на день отказаться от использования потребляющих топливо транспортных средств. С недавнего времени Россия тоже присоединилась к этой мировой акции, и в 2005 году этот День впервые отметили в Белгороде, в 2006-ом – в Нижнем Новгороде, в 2008-ом – в Москве.

Кстати, столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды даже подсчитал: если Москва хотя бы на один день откажется от машин, то количество вредных выбросов в атмосферу уменьшится на 2,7 тысячи тонн. А по данным мониторинга состояния воздуха в экономически развитых регионах – например, в Ростовской области - в общем объеме поступления загрязняющих веществ в атмосферу выбросы от автотранспорта составляют более 70%.

Мы решили посмотреть, как в крупных городах России будут отмечать этот эко-праздник. В Москве акция в его поддержку пройдет в формате заездов на экологичных видах транспорта (электромобилях, велосипедах, электроскутерах и др.). Запланированы тест-драйвы, работа спортивных аттракционов, концертная программа.

В Санкт-Петербурге этот день завершает европейскую «неделю мобильности», которая стартовала 16 сентября. Ее торжественно открыли полуденным залпом из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости и всю неделю проводили мероприятия, напоминающие о борьбы за экологию и развития альтернативных средств передвижения. Среди них - велосипедный квест «История велосипедного Петербурга», игры, литературные чтения, интерактивные занятия для школьников. Кроме того, в парке «Сосновка» всю неделю проходит акция «Кручу педали, кручу»: инструкторы Центра спорта бесплатно обучают кататься на велосипеде, при этом велосипедами на период обучения тоже обеспечивают бесплатно.

В том же Санкт-Петербурге, чтобы поддержать Всемирную акцию, руководители мегаполиса уже не первый год подают петербуржцам личный пример, приезжая 22 сентября на работу на велосипеде или общественном транспорте (в этом году, правда, День отказа от автомобиля пришелся на нерабочую субботу). Эстафету поддержала Казань - здесь 25 сотрудников разных министерств еще 21 сентября прибыли на работу на двухколесном транспорте.

Однако дальше Санкт-Петербурга в этом вопросе пошел глава 200-тысячного города Рыбинска (Ярославская область). Местные СМИ рассказывают, что Денис Добряков – мастер спорта, чемпион мира по парашютному спорту, летчик-инструктор и профессиональный дайвер, - круглый год исключительно на велосипеде ездит на работу и выезжает на городские объекты.

В ряде городов (Ульяновск, Воронеж, Барнаул, Ставрополь, Волгоград, Самара) жители еще вчера (21 сентября) приняли участие во Всероссийской акции «На работу на велосипеде!». Участникам акции, пересевшим с авто на велосипеды, самокаты и пр. безтопливные ТС предложено выложить свои фотоотчеты в соцсетях с использованием хэштегами типа #НаРаботуНаВелосипеде, #деньбезавто. Для самых активных и креативных обещаны подарки. Акцию поддержали также в Хакассии. 19 сентября аналогичная акция уже прошла в Красноярске.

В Воронеже в честь отказа от автомобиля народ вчера угощали кофе – в трех «энергетических точках» города с заранее объявленными адресами. Кодовая фраза для получения напитка бесплатно: «На работу на велосипеде».

В Казани сегодня объявлен ежегодный велозаезд жителей, неравнодушных к экологии. В Волгограде на один день открыли необычное кафе, оборудовав его в автобусе и пообещали, что в данном креативном пространстве можно будет узнать много нового об альтернативных средствах передвижения. А вечером жителей города ждет велоэкскурсия по одной из улиц и кинотеатр под открытым небом.

Сегодня Всемирный день без автомобиля пройдет в Ростове-на-Дону и Новокузнецке. В Екатеринбургетем, кто в этот день откажется от передвижения на машинах, СвЖД решило предоставить бесплатный проезд в «городской электричке». Для этого необходимо предъявить контролеру водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

В Тюмени в этот день автомобилисты смогут бесплатно ездить в пригородных поездах в границах единой тарифной зоны в Тюмени. В Красноярске водителям также подарят бесплатный проезд в электричке (специальная акция Красноярской железной дороги). В Самаре в электричках 22 и 23 сентября – не будут брать оплату за провоз велосипедов. Кроме того, автовладельцам гарантирован бесплатный проезд граждан на трамваях и троллейбусах, на метро.

Данный обзор не претендует на полноту и всеохватность, однако позволяет оценить масштабы праздника в российских городах и разнообразие форм его поддержки со стороны муниципалитетов.

Для справки: День без автомобиля ежегодно проходит в 50 странах мира. Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения воздуха выхлопными газами.