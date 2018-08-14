За рубеж поехали машины подешевле («Коммерсант»)

Экспорт автомобилей из РФ в первом полугодии остался примерно на уровне 2017 года по объемам и заметно упал в денежном выражении. Эксперты связывают снижение доходности поставок с курсом рубля и ростом экспорта более дешевых моделей. Но в целом, по сравнению с первым кварталом, когда падение было значительным, поставки выровнялись. По итогам года в отрасли ожидают роста экспорта до $3,3 млрд, но ряд из них отмечает сложности с выходом компаний на новые рынки.

За первые полгода экспорт легковых автомобилей из РФ снизился на 0,4%, до 43,1 тыс. штук, грузовых – вырос на 4,6%, до 6,1 тыс. штук, сообщила ФТС 7 августа. В стоимостном выражении снизились как поставки легковых (на 14,6%, до $598 млн), так и грузовых машин (4,3%, до $127,3 млн). При этом по сравнению с маем в июне экспорт легковых машин увеличился на 1,2%, до 8,8 тыс. штук, в стоимостном – на 1%, до $121,2 млн. Обратную динамику показывают поставки грузовиков: в июне их экспорт сократился как в объемах – на 1,2%, до 1,1 тыс. штук, так и в деньгах – на 6,4%, до $22,5 млн. Отметим, что по итогам первого квартала экспорт легковых автомобилей падал на 16,2%, до 15,7 тыс. штук, грузовиков – на 14,5%, до 2,5 тыс. штук.

Лидерами экспорта остаются КамАЗ, Hyundai и альянс АвтоВАЗ-Renault-Nissan, говорит гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. В Минпромторге оперативно не прокомментировали “Ъ” ситуацию.

Объемы поставок Renault за рубеж за первое полугодие выросли на 22,8%, до более чем 7 тыс. машин, сообщают в компании, основные направления – СНГ и арабские страны Залива. Драйверами развития экспорта в Renault называют модели Kaptur и Duster. Экспорт произведенных в РФ комплектующих в стоимостном выражении вырос на 57%, до €55 млн. Компания вывозит штамповку, пластиковые детали, элементы тормозной системы и ходовой части, осветительные приборы, в страны Евразии идет 64%, в Латинскую Америку – 22%, в Европу – 8%. Поставки из РФ кузовов Renault Logan на завод в Алжире в январе–июне составили более 15,2 тыс. штук (в 2017 году – 8 тыс. штук).

АвтоВАЗ за первое полугодие нарастил экспорт на 64%, до 16,6 тыс. штук, 4,2 тыс. машин ушло в Белоруссию, 5,9 тыс.– в Казахстан, где у компании организована сборка. В 2018 году продажи Lada стартовали на Кубе, в Чили и Тунисе. Всего поставки идут более чем в 30 стран, сообщают в АвтоВАЗе, на каждое из семейств Lada 4х4 и Vesta приходится в среднем по 30% от экспорта. Toyota за полгода на 20%, до 3,6 тыс. штук, увеличила экспорт в Казахстан и Белоруссию. В Ford Sollers “Ъ” рассказали, что за январь–июнь экспорт сократился на 8%, до 475 штук. В компании добавили, что экспортируют все семь моделей, производимые в РФ, в Белоруссию, Казахстан, Армению: «Самые популярные модели – Focus и Transit. По отношению к прошлому году также в экспорте растут Kuga и Explorer».

Среди факторов снижения экспорта легковых машин в январе–июне Андрей Слепнев называет «рост поставок машинокомплектов в Казахстан вместо готовых автомобилей и прекращение экспорта Skoda нижегородской сборки в Чехию». По его словам, причина уменьшения экспорта в стоимостном выражении – «изменение курса валют и структуры экспорта (поставляются менее дорогие модели)». Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала» также отмечает, что в Казахстане – ключевом экспортном рынке – часть концернов локализовала производство после введение в 2016 году утильсбора на импорт. Он добавляет, что развитие экспорта из РФ сдерживает сложность выхода на новые рынки: «Нужно налаживать дистрибуцию, сервис, выходить на новый рынок с определенными объемами, чтобы затраты на продвижение окупились».

При этом Дмитрий Бабанский из SBS Consulting замечает, что в целом объем экспорта легковых автомобилей за полгода – на уровне 2017 года. Рост экспорта грузовиков, по его словам, обеспечило развитие поставок в Африку и на Ближний Восток. По итогам года он прогнозирует рост автоэкспорта (всех видов) до 89–90 тыс. штук, в денежном выражении – с $3 млрд до $3,3 млрд. В РЭЦ также ожидают роста объемов экспорта по итогам года выше заложенных в стратегии развития автопрома показателей: «В 2018 году план по экспорту – $2,8 млрд, мы ожидаем примерно $3,3 млрд».

«Коммерсант»