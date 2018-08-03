Новая стратегия Harley Davidson обещает произвести революцию («Автостат»)

30 июля в Москве компания Harley-Davidson изложила подробности своего плана развития, рассчитанного до 2022 года. В этой стратегии заложены разработка новых моделей в новых для бренда сегментах рынка мотоциклов (продемонстрированы фотографии прототипов), доступ к ним более широкого круга клиентов и меры по развитию и укреплению дилерской сети. Речь также идет о расширении контактов с клиентами («там, где они находятся и так, как им это удобно») с помощью мультифункциональных каналов коммуникации.

Особое внимание и стратегические инвестиции в первую очередь будут направлены на оживление бизнеса Harley-Davidson в США при одновременном наращивании темпов роста компании за рубежом.

«Нам недостаточно того, что у нас уже есть лояльные райдеры. - считает Мэтт Леватич, президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson, Inc. - Мы намерены возглавить революцию за свободу на двух колесах, чтобы побудить сесть на мотоцикл тех, кто пока еще не задумывался об этом».

Что касается новых моделей, их появление призвано поддержать интерес у существующих клиентов и вдохновить новых райдеров, распространяя влияние компании на новые рынки и новые сегменты. В своем обновленном портфолио Harley-Davidson намерен представить полную линейку мотоциклов, включив в нее модели в широком спектре цен, источников питания, рабочих объемов и стилей вождения на различных мировых рынках.

Так, например, компания планирует удержать лидирующие позиции на рынке тяжелых мотоциклов, продолжив разработку моделей класса Touring и Cruiser – чтобы удержать лояльных клиентов марки. Однако при этом разрабатывает новую модульную платформу среднего класса для мотоциклов с рабочим объемом двигателя от 500 до 1250 см3. Она охватывает три класса и четыре объема двигателя. На этой платформе будут построены Harley-Davidson™ Pan America™ 1250 (первый мотоцикл Harley-Davidson класса Adventure Touring), 1250-кубовый Custom и 975-кубовый Streetfighter. Их появление на рынке ожидается уже в начале 2020 года. Другие модели, расширяющие присутствие компании в этих сегментах, будут выпущены на рынок в период с 2020 до 2022 года.

Также продолжается разработка малокубатурного (250 - 500 см3) мотоцикла для развивающихся рынков Азии. Эта модель и широкая сеть ее сбыта должны расширить присутствие марки в регионе, в том числе простимулировать рост продаж Harley-Davidson в Индии как на одном из самых быстрорастущих рынков мира.

В 2019 году Harley-Davidson выйдет на рынок электрических мотоциклов с Harley-Davidson LiveWire™ – первой моделью из линейки электрических мотоциклов «twist and go» без сцепления. За этой моделью в период до 2022 года планируется преподнести рынку еще несколько более компактных и доступных электромоделей.

Что касается планов по расширению доступа к продукции компании, здесь Harley-Davidson планирует использовать свои растущие возможности в цифровой сфере, создание стратегических альянсов с глобальными провайдерами электронной коммерции и…новый розничный формат продаж. Речь идет о создании сети небольших городских магазинов в разных странах мира, которые будут знакомить городское население с брендом Harley-Davidson, а вместе с тем повышать продажи моделей и брендовой экипировки.

Новая стратегия потребует существенных инвестиций. Необходимые для этого средства компания планирует получить исключительно за счет комплексного снижения издержек и перераспределения ресурсов, а также ранее запланированных инвестиций на период до 2022 года в размере от 450 до 550 млн долларов и капитальных инвестиций на период до 2022 года в размере от 225 до 275 млн долларов.

В результате внедрения своей стратегии компания ожидает роста прибыли на инвестированный капитал, роста дохода, выручки и выплат акционерам. В общей сложности план «Больше дорог к Harley-Davidson» должен увеличить годовой доход компании более чем на 1 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 2017 годом.

Далее на фото - перспективные разработки компании (Показаны прототипы. Серийная модель может отличаться от прототипа. Данный мотоцикл пока недоступен для покупки. Показанные здесь перспективные модели мотоциклов могут быть недоступны на некоторых рынках).