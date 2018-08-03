 АВТОСТАТ | Новая стратегия Harley Davidson обещает произвести революцию («Автостат»)

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03.08.18 Прочитали 522 раз

Новая стратегия Harley Davidson обещает произвести революцию («Автостат»)

30 июля в Москве компания Harley-Davidson изложила подробности своего плана развития, рассчитанного до 2022 года. В этой стратегии заложены разработка новых моделей в новых для бренда сегментах рынка мотоциклов (продемонстрированы фотографии прототипов), доступ к ним более широкого круга клиентов и меры по развитию и укреплению дилерской сети. Речь также идет о расширении контактов с клиентами («там, где они находятся и так, как им это удобно») с помощью мультифункциональных каналов коммуникации.

Особое внимание и стратегические инвестиции в первую очередь будут направлены на оживление бизнеса Harley-Davidson в США при одновременном наращивании темпов роста компании за рубежом.

фото2.jpg«Нам недостаточно того, что у нас уже есть лояльные райдеры. - считает Мэтт Леватич, президент и главный исполнительный директор Harley-Davidson, Inc. - Мы намерены возглавить революцию за свободу на двух колесах, чтобы побудить сесть на мотоцикл тех, кто пока еще не задумывался об этом».

Что касается новых моделей, их появление призвано поддержать интерес у существующих клиентов и вдохновить новых райдеров, распространяя влияние компании на новые рынки и новые сегменты. В своем обновленном портфолио Harley-Davidson намерен представить полную линейку мотоциклов, включив в нее модели в широком спектре цен, источников питания, рабочих объемов и стилей вождения на различных мировых рынках.

Так, например, компания планирует удержать лидирующие позиции на рынке тяжелых мотоциклов, продолжив разработку моделей класса Touring и Cruiser – чтобы удержать лояльных клиентов марки. Однако при этом разрабатывает новую модульную платформу среднего класса для мотоциклов с рабочим объемом двигателя от 500 до 1250 см3. Она охватывает три класса и четыре объема двигателя. На этой платформе будут построены Harley-Davidson™ Pan America™ 1250 (первый мотоцикл Harley-Davidson класса Adventure Touring), 1250-кубовый Custom и 975-кубовый Streetfighter. Их появление на рынке ожидается уже в начале 2020 года. Другие модели, расширяющие присутствие компании в этих сегментах, будут выпущены на рынок в период с 2020 до 2022 года.

Также продолжается разработка малокубатурного (250 - 500 см3) мотоцикла для развивающихся рынков Азии. Эта модель и широкая сеть ее сбыта должны расширить присутствие марки в регионе, в том числе простимулировать рост продаж Harley-Davidson в Индии как на одном из самых быстрорастущих рынков мира.

В 2019 году Harley-Davidson выйдет на рынок электрических мотоциклов с Harley-Davidson LiveWire™ – первой моделью из линейки электрических мотоциклов «twist and go» без сцепления. За этой моделью в период до 2022 года планируется преподнести рынку еще несколько более компактных и доступных электромоделей.

Что касается планов по расширению доступа к продукции компании, здесь Harley-Davidson планирует использовать свои растущие возможности в цифровой сфере, создание стратегических альянсов с глобальными провайдерами электронной коммерции и…новый розничный формат продаж. Речь идет о создании сети небольших городских магазинов в разных странах мира, которые будут знакомить городское население с брендом Harley-Davidson, а вместе с тем повышать продажи моделей и брендовой экипировки.

Новая стратегия потребует существенных инвестиций. Необходимые для этого средства компания планирует получить исключительно за счет комплексного снижения издержек и перераспределения ресурсов, а также ранее запланированных инвестиций на период до 2022 года в размере от 450 до 550 млн долларов и капитальных инвестиций на период до 2022 года в размере от 225 до 275 млн долларов.

В результате внедрения своей стратегии компания ожидает роста прибыли на инвестированный капитал, роста дохода, выручки и выплат акционерам. В общей сложности план «Больше дорог к Harley-Davidson» должен увеличить годовой доход компании более чем на 1 млрд долларов к 2022 году по сравнению с 2017 годом.

Далее на фото - перспективные разработки компании (Показаны прототипы. Серийная модель может отличаться от прототипа. Данный мотоцикл пока недоступен для покупки. Показанные здесь перспективные модели мотоциклов могут быть недоступны на некоторых рынках).

Pan America

Harley-Davidson™ Pan America™ 1250, первый мотоцикл Harley-Davidson класса Adventure Touring, планируется к выпуску в 2020 году. 

LiveWire

Электрический мотоцикл Harley-Davidson LiveWire™– первая модель из широкого портфолио электрических двухколесных мотоциклов «twist and go» без сцепления, призванных упрочить лидирующее положение компании в электрификации этого популярного вида транспорта, – планируется к выпуску в 2019 году. 

Streetfighter

975-кубовая модель Streetfighter, построенная на новой модульной средневесовой платформе Harley-Davidson для мотоциклов с рабочим объемом двигателя от 500 до 1250 см3, планируется к выпуску в 2020 году.

Custom

Совершенно новый кастомный мотоцикл Harley-Davidson с облегченным атлетическим агрессивным дизайном и 1250-кубовым двигателем. Планируется к выпуску в 2021 году.

EV

Широкий модельный ряд электрических мотоциклов – легких, маневренных и способных успешно справляться с особенностями городской среды. Для тех, кто хочет испытать радость езды на двух колесах, эти мотоциклы планируются к выпуску в 2022 году.

, источник: www.autostat.ru

Теги: мотоциклы мото

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