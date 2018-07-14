ГИБДД отпускает тормоз для газа («Коммерсант»)

Установка газобаллонного оборудования на машины упростилась

Как стало известно “Ъ”, ГИБДД упростила согласование установки на автомобили газобаллонного оборудования (ГБО). Теперь на одном из этапов автовладельцам не нужно предоставлять машину на осмотр в подразделение, а заявление можно подать по электронной почте. Остальная процедура все равно остается сложной и дорогостоящей: автовладельцам нужно получать в разных конторах свидетельства, заключения и справки. Упрощения ожидаются после принятия специального постановления правительства, говорят эксперты, но согласование этого документа затянулось.

Неофициальные сообщения об изменении процедуры перевода машин на газ появились в сети еще в июне со ссылками на указание МВД России от 25 мая 2018 года. В министерстве “Ъ” подтвердили выход документа: «В связи с многочисленными обращениями граждан и организаций принято решение об оптимизации процесса по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, связанную с установкой ГБО».

Напомним, чтобы согласовать изменение в конструкцию автомобиля (например, установить газ или нештатный двигатель), нужно пройти сложную процедуру. Сначала автовладелец должен обратиться в испытательную лабораторию и пройти предварительную экспертизу. Затем нужно обратиться в ГИБДД, представив на осмотр автомобиль, и получить разрешение на установку оборудования. Потом нужно поставить оборудование в автосервисе, получив документы о проведенных работах, съездить на техосмотр и снова вернутся в лабораторию на финальную экспертизу. После этого нужно еще раз съездить в ГИБДД, где получить сначала свидетельство о соответствии транспортного средства с изменениями требованиям безопасности и зарегистрировать новую конструкцию автомобиля.

Оформление всех документов обходится автовладельцам в сумму до 10 тыс. руб. Если этого не сделать, то инспектор при проверке на дороге может составить протокол по ст. 12.5 КоАП или даже снять автомобиль с регистрации.

Теперь гражданам не надо приезжать на первичный осмотр в ГИБДД с предоставлением автомобиля, а заявление можно направить по электронной почте, рассказали “Ъ” в МВД. Через электронный документооборот гражданин должен получить ответ, можно ставить газ на машину или нельзя. «Указание не является новыми правилами регистрации автомобилей с установленным на них ГБО,— отметили в МВД.— Предлагаемый механизм направлен на сокращение временных затрат граждан».

Напомним, перевод автомобилей на газ — довольно распространенная в России практика как среди частных автовладельцев, так и среди предприятий (муниципальный общественный транспорт). По данным ГИБДД, в 2013–2016 годах зарегистрировано более 320 тыс. фактов внесения изменений в конструкцию и примерно 70% из них связаны с установкой ГБО. Более 1,6 млн транспортных средств в России, по оценкам Минэнерго, ездят на газе.

Машины, автобусы и грузовики оборудуют ГБО для экономии: сегодня литр бензина в среднем вдвое дороже самого популярного у автомобилистов пропана (подробнее о ситуации с ценами на топливо — см. статью «Цены на бензин выдыхаются»). Владимир Путин во время прямой линии 7 июня заявил в очередной раз о необходимости стимулировать переход транспорта на газомоторное топливо (метан и другие виды газа).

Эксперты инициативу ГИБДД поддержали. «Процесс упростили однозначно, осталось теперь посмотреть на практическое применение,— говорит эксперт по изменению конструкции, гендиректор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко.— Есть сомнение, что урезанный ранее штат сотрудников технадзора (ГИБДД в начале года пережила сокращение штата.— “Ъ”) справится с таким объемом канцелярской работы. Ведь надо заявление от собственника распечатать, проверить, завизировать, подписать у начальника, далее отсканировать и отправить собственнику на электронную почту». Упрощенная процедура уже работает для водителей-инвалидов, желающих переоборудовать свои автомобили, добавляет глава межотраслевого фонда «Поддержка технических инициатив автовладельцев» Кирилл Кириллов. «Частичный перевод процесса регистрации в электронный формат необходимо использовать при всех типовых случаях изменения конструкции»,— говорит он.

Автовладельцам станет еще проще после того, как примут постановление правительства и регламент МВД, нацеленные на упрощение согласования различных «переделок» с ГИБДД, добавляет господин Пархоменко (“Ъ” сообщал об этом в конце 2017 года). Для этих целей даже введут отдельную госуслугу. Оба документа готовились ГИБДД два года. За это время они несколько раз переделывались, согласовывались с разными ведомствами, а на данном этапе, по сведениям “Ъ”, находятся в Белом доме. Кирилл Кириллов также напомнил о проекте изменений в техрегламент о безопасности колесных транспортных средств (при типовых видах переоборудования не нужно будет проходить предварительную экспертизу).

Иван Буранов, «Коммерсант»