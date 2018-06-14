Повышение тарифов сделает ОСАГО безубыточным для страховщиков («Ведомости»)

Расширение тарифного коридора в ОСАГО на 20% принесет страховым компаниям примерно 15 млрд руб. премий, сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Это позволит им полностью компенсировать потери прошлого года, когда страховщики потеряли 15 млрд руб. на этом виде страхования, следует из его слов.

По итогам 2017 г. убыточность (так страховщики называют выплаты) составила 103%, ЦБ надеется, что она приблизится к 100%, сказал Чистюхин.

Тарифы ОСАГО могут вырасти уже с 31 августа – эту дату регулятор прописал в проекте указания о базовых ставках тарифов ОСАГО. Чистюхин говорил, что тарифы поменяются в течение лета. Сейчас базовая ставка составляет 3432-4118 руб., после изменений она будет в пределах 2746-4942 руб.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) экономический эффект от расширения тарифного коридора в ОСАГО еще не оценивал, но рассчитывает на результат страховщиков по итогам первого года применения новых тарифов «около нуля», сообщил «Ведомостям» его представитель. «Росгосстрах», прежний лидер рынка ОСАГО, понесший многомиллиардные убытки, тоже экономический эффект еще не посчитал, говорит его гендиректор Николаус Фрай. Сейчас примерно треть регионов России убыточна для компании по ОСАГО и в них «Росгосстрах» установит максимальную границу тарифного коридора, обещает он. В стратегии «Рогосстраха» заложено, что в 2019 г. либерализация тарифов принесет компании 23,8 млрд руб. премий, в 2020 г. – 28,3 млрд руб., а в 2021 г. – 32,6 млрд руб.

Лидерство подорожает

После изменения тарификации «Ингосстрах» станет более агрессивно вести себя на рынке обязательной «автогражданки», а его доля станет больше, чем сейчас, говорит гендиректор «Ингосстраха» Михаил Волков, замечая, что экономический эффект пока оценить не может. По итогам 2017 г. доля страховщика на рынке ОСАГО была 10%.

ЦБ будет думать над подходом пропорционального регулирования страховых компаний, который будет дестимулировать их занимать избыточную долю на рынке и становиться too big to fail, заявил сегодня директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп Габуния. На страховом рынке есть диспропорция в отношении крупных игроков, риск ухода с рынка которых может повлечь катастрофические последствия, признал он. Страховщикам, в том числе страховщикам ОСАГО, станет невыгодно занимать доминирующую долю в каком-то определенном сегменте рынка – чем больше будет компания, «тем больше она должна будет сформировать резервы», сказал Габуния, подчеркнув, что становиться слишком большим станет дороже.

«Таким образом мы сможем, не дай бог если компания попадает в сложную ситуацию, нивелировать эффект, потому что у нее будет достаточно большой запас прочности. А с другой стороны, компании не будут становиться настолько чудовищно большими в каком-то конкретном сегменте, быть там одни и иметь за спиной миллионы потребителей», - сказал он.

Таким для рынка стал «Росгосстрах». В 2015 г. его доля на рынке ОСАГО достигала 40%, а в отдельных регионах - и 70%. «С долей рынка 0,5% можно уходить, а когда она под 50% – уйти нельзя Наша сильная сторона оказалась и нашей слабостью – огромный размер и доля рынка «Росгосстраха» в момент, когда тарифа ОСАГО стало не хватать, начали работать против нас», – рассказывал в интервью «Ведомостям» Данил Хачатуров. В итоге страховщик оказался в периметре группы «ФК Открытие», которую ЦБ в конце августа прошлого года забрал на санацию. На решение проблем страховщика регулятор выдал «ФК Открытие» 106 млрд руб. Весь прошлый год «Росгосстрах» сокращал долю на рынке ОСАГО, и в IV квартале она составила около 10%.

«Ведомости»