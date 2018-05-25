Автодилеры ищут маржу на карте («Коммерсант»)

Как стало известно “Ъ”, ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила Банк России разъяснить заявление о том, что ее участники «набрасывают 3–4% на цену машины при безналичном расчете». В РОАД говорят, что за эквайринг платят порядка 1,5–2%. Участники рынка признают практику наценки при оплате картами, но объясняют это минимальной маржой при продаже машин, которая «съедается» процентом за эквайринг. Дилеры предлагают ограничить платежи, такой законопроект готовы разработать в Госдуме.

РОАД 22 мая попросила зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина разъяснить его недавнее заявление о том, что дилеры принуждают покупателей оплачивать машины наличными, увеличивая цену при безналичном расчете (“Ъ” ознакомился с письмом главы РОАД Олега Мосеева). На прошлой неделе господин Скобелкин отмечал, что при продаже автомобиля по безналу «3–4% набрасывается сверху на цену» (цитаты по «РИА Новости»). «ЦБ не может обязать, ЦБ может поговорить с дилерами о том, что расчеты в РФ в наличной форме должны осуществляться в минимальных размерах»,– говорил банкир. Он уточнил, что ЦБ, видимо, не будет устанавливать порог суммы для безналичных покупок машин.

В письме РОАД подчеркивает, что дилеры принимают оплату в обеих формах (в том числе безналичным переводом без карты), но при оплате картой эквайринговый платеж – 1,5–2%, что «увеличивает отрицательную маржу на большинство машин». Ассоциация предлагает снизить эквайринг российских карт «Мир» при оплате машин до 0,1%. РОАД просит конкретизировать и параметры «сомнительных сделок», о которых говорил зампред ЦБ, «во избежание необоснованных обвинений». В Банке России “Ъ” сообщили, что изучат обращение ассоциации.

Глава одного из крупнейших дилеров «Фаворит Моторс» Владимир Попов признает, что при оплате картой цена машины вырастает для клиента на процент эквайринга. Он подчеркивает, что сегодня тарифы эквайринга «фактически запретительны для автобизнеса». «Даже несмотря на соглашение с Visa о тарифе в 2%, нам приходится жертвовать гигантской частью маржи при оплате кредитной картой»,– говорит топ-менеджер, поддерживая идею снижения эквайринга при покупке через «Мир».

Дилеры по-разному решают проблему. В ульяновском дилере «Мотом» подтвердили, что взимают с клиента сумму, эквивалентную платежу за эквайринг, «но это, конечно, не 3% и не 4%», а гораздо меньше. Глава пермского дилера Lada «Брайт парк» Олег Долженков заявил, что цена при безналичной или наличной оплате не отличается, эквайринг – около 1,8%. В «Автомире» говорят, что доля безналичных оплат – порядка 48% от общей выручки, доля эквайринга – примерно 8,5% от всей выручки, от продажи машины – порядка 6%. В компании говорят, что расходы по эквайрингу берут на себя. В «Автомире» подчеркнули, что эквайринг при оплате автомобилей гораздо меньше, чем по сервису, но продажа машин менее маржинальна, а в последние годы снизилась до символической наценки к себестоимости и эквайринг не дает увеличить долю безнала.

В самарском дилере Renault приветствуется наличный расчет, с карты можно оплатить не более 50 тыс. руб. Чем больше перевод по безналу, тем больший процент возьмет банк и тем больше при продаже потеряет дилер, поясняют там. В «Уникум плюсе» говорят, что комиссия – 1,7%, в «Автобане» (оба дилера из Екатеринбурга) поясняют, что при покупке более чем на 50 тыс. руб. банк берет комиссию в 1% и поэтому цена автомобиля будет увеличена. Директор пермского «Автопрестижа» Роман Кибасов замечает, что очень популярен «Сбербанк-Онлайн» (не взимает проценты.– “Ъ”). В ряде центров доплаты за безнал не практикуют, например в «Toyota Центр Ростов-на-Дону» и ростовском «Audi Центре». В Транскапиталбанке “Ъ” сообщили, что у автосалонов очень низкая маржа при продаже автомобиля, они отказываются от заключения эквайринговых договоров с банками, чтобы не платить торговую уступку. Таким образом, оплата картой по факту является операцией снятия наличных для дальнейшей покупки машины. 2,5% – это прописанная в тарифах комиссия за снятие наличных, пояснили в банке, добавив, что на сервис и оплату запчастей дилеры эквайринговые договоры заключают.

Владимир Попов считает необходимым внести в Госдуму законопроект, ограничивающий комиссии. По словам главы комитета Госдумы по финрынкам Анатолия Аксакова, депутаты сейчас исследуют материалы по эквайрингу в РФ для подготовки законопроекта. «Мы уже заказали исследование ЦБ, запросим ФАС, и, если автодилеры предоставят нам такое исследование, мы с удовольствием возьмем в работу». Он подчеркнул, что депутаты планируют рассмотреть вопрос о возможном искусственном ограничении тарифов на эквайринг: «Мы видим рост безналичного оборота, который должен был бы привести к снижению тарифов, а по факту они только повышаются».

Как сообщил “Ъ” эксперт, близкий к платежным системам, ЦБ не может влиять на размер комиссии на эквайринг. Но платежные системы заинтересованы в росте безналичного оборота и в рамках переговоров могут для отдельных игроков или отрасли снизить размер торговой уступки. Прецеденты известны: «Ашану» в ходе переговоров с Visa удалось снизить комиссию до 0,5%. В НСПК (платежная система «Мир») заявили, что для платежной системы важен баланс интересов с банками-эквайерами, эмитентами карт и т. д. Например, для эмитента кредитной карты с длинным грейс-периодом может оказаться убыточным крупный кредит на покупку машины без должного вознаграждения, которое реализуется через ставку межбанковского вознаграждения. В то время как при оплате дебетовой картой комиссия фиксированная вне зависимости от суммы транзакции и составляет 3 руб., то есть оплата за машину дебетовой картой может быть выгодна автодилерам.

«Коммерсант»