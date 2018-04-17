Нового президента для «АвтоВАЗа» вновь нашли в Румынии («Ведомости»)

С 1 июня президентом «АвтоВАЗа» вместо Николя Мора станет Ив Каракатзанис, сообщили основные владельцы компании – Renault и госкорпорация «Ростех». Через голландскую Alliance Rostec Auto B.V. партнеры контролируют 83,5% «АвтоВАЗа». В свою очередь, в этом СП у Renault 61,1%, у «Ростеха» – 38,9%.

Каракатзанис родился в 1964 г. в Марселе. С весны 2016 г. работает гендиректором Renault в Румынии, президентом и гендиректором Automobile Dacia SA. До этого руководил несколькими департаментами автозавода Renault в г. Флин во Франции (окраска, сборка, качество), работал старшим вице-президентом группы Renault по разработке прототипов, старшим вице-президентом по глобальной цепочке поставок.

Мор до прихода на «АвтоВАЗ» весной 2016 г. тоже возглавлял Dacia и Renault в Румынии. В начале 2018 г. он был назначен старшим вице-президентом Renault и руководителем региона Евразия, сохранив пост президента «АвтоВАЗа». Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов тогда сказал, что, поскольку Мор пошел на повышение, Renault ищет нового руководителя для «АвтоВАЗа». Сам Мор в мартовском интервью «Ведомостям» говорил, что готов и совмещать обе должности. «АвтоВАЗ» сейчас входит в новый этап трансформации – особенно это касается разработки новых автомобилей – и необходимо обеспечить правильное выполнение среднесрочного плана компании, пояснял он. «Факт того, что я сижу сейчас на двух стульях, даже помогает: связи между «АвтоВАЗом» и Renault стали сильнее, чем были раньше», – добавлял Мор.

Акционеры, видимо, нашли компромиссное решение, замечает аналитик «ВТБ капитала» Владимир Беспалов. Renault и «Ростех» сообщили, что Мор останется на «АвтоВАЗе» в качестве зампреда совета директоров. Эту должность он занял со 2 апреля 2018 г. С учетом того, что Мор хорошо знаком с «АвтоВАЗом» и отвечает за Евразию, это решение логично, замечает Беспалов. Есть логика и в приходе Каракатзаниса на «АвтоВАЗ», продолжает эксперт: у него имеется опыт руководства предприятием из Восточной Европы, кроме того, он отвечал в Румынии за выпуск моделей, которые выпускает и «АвтоВАЗ» по контрактной схеме.

Это сильный производственник, разбирающийся во взаимоотношениях с поставщиками, от его прихода «АвтоВАЗ» только выиграет, считает один из контрагентов Renault. Топ-менеджер одной из крупных дилерских компаний Lada верит, что Каракатзанис сохранит систему стимулирования дилеров («В последние два года мы пришли к внятной и эффективной системе продаж»), требования к фирменному стилю салонов («Многие уже вложились в реконструкцию»), планы по рыночной доле в России (20% и более), развитию модельного ряда (12 новых моделей и 11 с обновленным дизайном в период 2017–2026 гг.).

Мор переместился на ступеньку выше и основная задача Каракатзаниса – выполнение ранее утвержденных планов, сказал человек, знакомый с менеджерами «АвтоВАЗа». Об этом говорится и в официальном сообщении акционеров. «Вместе с Каракатзанисом мы продолжим выполнение согласованной стратегии развития и реализацию краткосрочных задач», – приведены в сообщении слова Мора. «Несмотря на некоторые сохраняющиеся риски, «АвтоВАЗ» уверенно выполняет план финансового оздоровления, – говорит председатель совета директоров «АвтоВАЗа» Сергей Скворцов. – С приходом Каракатзаниса мы планируем продолжить развивать продажи Lada в России и за рубежом, оптимизировать затраты как на уровне компании, так и в сотрудничестве с поставщиками, а также обновлять модельную линейку – все эти действия обеспечат выполнение среднесрочного плана развития».

Положение «АвтоВАЗа» действительно начинает улучшаться. В 2017 г. продажи автомобилей Lada на российском рынке росли выше рынка – на 17%, тогда как продажи легковых и легких коммерческих автомобилей – на 11,9%, гласят данные АЕБ. Автоконцерн сократил чистый убыток по МСФО в 4,6 раза до 9,7 млрд руб., выручка выросла на 22% до 225,6 млрд руб. «АвтоВАЗ» получил в 2017 г. операционную прибыль на год раньше, чем планировал, и в течение трех лет хочет выйти на чистую прибыль, говорил Мор.

К октябрю 2018 г. основные акционеры «АвтоВАЗа» планируют завершить программу его рекапитализации общей стоимостью более 107 млрд руб. Вслед за двумя допэмиссиями (в конце 2016 г. и весной 2018 г.) произойдет списание 20 млрд руб. долга перед «Ростехом». Таким образом, чистый долг «АвтоВАЗа» сократится до вполне приемлемого уровня – 7 млрд руб.

«Ведомости»