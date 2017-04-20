Лошадиные силы становятся электрическими («Коммерсант»)

Начавшийся в Шанхае международный автосалон уже успел удивить посетителей обилием премьер электрических автомобилей практически от всех компаний, присутствующих на этом мероприятии. При этом у нынешнего автосалона есть одна особенность: богатеющему китайскому среднему классу хочется покупать машины представительского класса или внедорожники, а китайские власти, озабоченные тяжелой экологической ситуацией в городах, настоятельно «рекомендуют» компаниям продавать больше максимально экологически чистых машин. На этом фоне неудивительно, что в Шанхае представлено много электрических автомобилей класса «премиум» и SUV.

На Шанхайском автосалоне компания Volkswagen представила концептуальный электрический кроссовер I.D. Crozz. Электромобиль построен на платформе, разработанной специально для транспорта с электромоторами. Полноприводный кроссовер получил два электромотора общей мощностью 302 л. с.: спереди стоит мотор на 101 л. с., а сзади – на 201 л. с. Батареи на 81 кВт•ч расположены под полом и обеспечивают запас хода в 500 км.

Премьера от Volkswagen стала далеко не единственной подобной новинкой Шанхайского салона. Каждый день сопровождается новостями о премьере того или иного электрокара, причем с упором на довольно крупногабаритные модели. Сегодня Audi показала в Китае электрокроссовер e-tron Sportback, который является предвестником серийного электромобиля: выход модели запланирован на 2019 год. Днем ранее в Шанхае Skoda показала свой электрокроссовер Vision E. Не отстают с новинками и китайские компании: BYD показала свои новые внедорожники Dynasty и Song EV300, оснащенные электродвигателями, а также гибридный внедорожник Song DM. «Тренд электромобилей уже нельзя повернуть вспять»,– заявил на презентации новых моделей глава BYD Ван Чуаньфу.

Эксперты отмечают, что столь большое количество премьер электромобилей на Шанхайском автосалоне неслучайно. В сентябре китайское правительство, озабоченное непростой экологической ситуации в крупных городах, выпустило новые рекомендации для работающих в стране автопроизводителей. В соответствии с требованиями в 2018 году прибыль от продажи электробатарей, электромобилей или гибридов должна составить не менее 8% от всей прибыли, полученной компанией в Китае. В 2019 году эта планка поднимается до 10%, а в 2020 году – до 12%. При невыполнении этих требований автопроизводители могут подвергнуться штрафам или другим санкциям со стороны властей.

Учитывая объемы китайского авторынка, компаниям приходится приспосабливаться. Ford уже заявил, что к 2018 году начнет продавать в КНР новый гибрид Mondeo Energi, а в ближайшие пять лет будет разработан полностью электрический внедорожник от Ford. Компания Volvo также заявила, что будет выпускать свои электромобили на заводе в Китае, откуда они будут экспортироваться на другие рынки. «Volvo полностью поддерживает курс китайского правительства на экологические автомобили,– заявил глава компании Хокан Самуэльссон.– Наши ценности соответствуют декларируемым властями Китая задачам». По данным South China Morning Post, General Motors планирует к 2020 году выпустить для китайского рынка по меньшей мере десять гибридов и электромобилей, а Volkswagen – 13 таких моделей. «Все автопроизводители, работающие в Китае, пытаются понять, как на них могут отразиться более жесткие требования властей по энергоэффективности»,– цитирует издание Джеймса Чао, шанхайского представителя исследовательской компании IHS Markit Automotive.

«Коммерсант»