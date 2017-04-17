ОСАГО на три с плюсом («РБК»)

Минфин планирует дать автовладельцам право покупать трехлетние полисы «автогражданки» и предложить им новый продукт – каско-ОСАГО. Это может «осовременить» рынок ОСАГО, но полностью его проблемы не решит, считают эксперты.

«Вводятся элементы либерализации в части оформления ОСАГО, то есть можно будет приобрести полис ОСАГО на три года и получить страховку типа «голд». Появится возможность купить ОСАГО плюс каско в одном договоре, то есть комплексное автострахование», – заявил в интервью «РИА Новости» замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, новые продукты могут быть введены после принятия нового законопроекта «в рамках либерализации тарифов ОСАГО».

Сейчас договор обязательного страхования автогражданской ответственности можно оформить на срок от трех месяцев до года, согласно закону № 40-ФЗ (об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Единых полисов каско и ОСАГО не существует.

РБК опросил топ-10 страховых компаний по объему страховых выплат по ОСАГО (на основании данных ЦБ) об инициативах, которые перечислил Минфин. Участники рынка оценивают их неоднозначно.

Плюсы и минусы

«Озвученные Минфином меры помогут осовременить рынок ОСАГО, способствовать либерализации тарифов и в целом вызывают одобрение страховщиков и аналитиков», – заявил РБК представитель «АльфаСтрахования», отметив, что в целом его компания одобряет указанную инициативу.

Впрочем, в отсутствие деталей в анонсе Минфина многое будет зависеть от того, как эти идеи будут реализованы на практике, указывают участники рынка. «Если новым законопроектом будет предусмотрена продажа ОСАГО на три года по взаимному согласию клиента и страховой компании, это будет означать чистую либерализацию и более рыночные условия», – считает управляющий директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Алексей Янин. Но если речь будет идти об обязательном согласии страховщика оформить полис на три года по желанию клиента, то это пойдет только на пользу автовладельцу, отмечает он. «У страховщиков возникнут определенные трудности, если у них не будет выбора», – поясняет Янин. В частности, рассчитать риски и создание резервов под них на трехлетнюю перспективу сложнее, чем на год, поясняет он.

Объединение двух полисов – каско и ОСАГО – в одном также на первый взгляд видится страховщикам неплохой идеей. «Речь идет о возможности более гибкого тарифообразования при условии объединения двух рисков в одном страховом полисе, что не будет противоречить закону», – отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Объединение полисов может быть попыткой снизить убытки страховщиков от ОСАГО, так как каско более прибыльно», – добавляет руководитель крупной страховой компании. «Страховщик сможет получать от клиента деньги сразу за каско и ОСАГО и компенсировать одно за счет другого», – полагает он.

Впрочем, есть и очевидные минусы у данных инициатив, указывают эксперты. Директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников считает, что оплатить полис ОСАГО сразу за три года смогут далеко не все. «Кроме того, подобные новшества можно вводить только при условии перехода к свободным тарифам. Иначе с учетом валютных колебаний и инфляции возникнет дополнительная нагрузка на страховую отрасль за счет усугубления ситуации с убыточностью», – добавляет он.

Рассуждая о трехлетнем страховом полисе, участники рынка указывают: остается открытым вопрос техосмотра, успешное прохождение которого – основание для выдачи полиса. Будет ли удлиняться интервал между техосмотрами для старых автомобилей (сейчас год) при увеличении срока действия полиса ОСАГО – ключевой вопрос с точки зрения безопасности дорожного движения, указывают участники рынка.

Не панацея

Эффект от предложенных Минфином мер, безусловно, будет, но ключевую проблему – убыточность сегмента ОСАГО для страховщиков – полностью нововведения не решат, считают страховщики.

По мнению Алексея Бредихина, необходимо сначала преодолеть кризис в ОСАГО, где главные болевые точки – тарифы и наличие колоссальных убытков в «токсичных» регионах. «К тому же страховщикам в связи с этими нововведениями придется обновлять IT-составляющую системы продаж, что потребует расходов и дополнительных ресурсов для перестройки систем продаж и даже просто калькуляторов ОСАГО на сайтах», – указывает директор дирекции розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

По мнению источника РБК, знакомого с ситуацией на рынке автострахования, инициатива продления срока действия ОСАГО может даже ухудшить текущую ситуацию, поскольку лишит страховые компании возможности отказываться от проблемных клиентов уже после первого года обслуживания, вынуждая страховщика содержать их на протяжении трех лет. Кроме того, такая инициатива может способствовать появлению недобросовестных компаний, которые, собрав деньги с клиентов сразу за три года, дальше растворятся в неизвестности, опасается собеседник РБК.

Не последовало на заявления Минфина однозначной реакции и со стороны непосредственного регулятора страхового рынка в лице Банка России. В ЦБ РБК заявили, что комплексного предложения по предложениям Минфина регулятор пока не получал. «Отдельные элементы озвученных новаций требуют экономического обоснования, которого мы также не видели», – сообщил представитель пресс-службы Центробанка.

«РБК»