Какие автомобили выставляли на продажу в марте? («АВТОСТАТ»)

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование предложений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в марте 2017 года. Согласно результатам исследования, в первый весенний месяц количество предложений о продаже автомобилей, имеющих год выпуска с 2007-го по 2016-й, на сайте DROM.ru составило 168,4 тыс. штук.

Годы выпуска

В разбивке по возрастным категориям наибольшее количество предложений все также приходится на автомобили 2008 года выпуска (28,1 тыс. шт.), что соответствует каждому шестому. Немногим меньше было предложений о продаже машин 2007, 2011 и 2012 годов выпуска (в интервале 23 – 24 тыс. шт.), доля каждого из которых находится на уровне 14%. Во многом это объясняется тем, что в 2007 – 2008 годах, равно как и в 2011 – 2012 годах, рынок новых автомобилей в России имел пиковые показатели. Поэтому машины этих годов выпуска часто встречаются на вторичном рынке.

А вот автомобили 2009 года выпуска, наоборот, имеют одну из самых низких долей (почти 7%), поскольку именно в тот год российский рынок новых автомобилей из-за кризиса показал самый худший результат за последние несколько лет.

Ценовые диапазоны

Среди ценовых диапазонов продаваемых автомобилей 2007 – 2016 годов выпуска больше всего объявлений приходится на категорию машин, стоимость которых превышает 800 тыс. рублей. Их доля составляет около 30%, что эквивалентно 49,2 тыс. единиц.

Но если рассматривать машины стоимостью от 200 до 600 тыс. рублей, то суммарно им принадлежит 45% от всех объявлений или 76,3 тыс. штук. Вполне логично, что меньше всего можно встретить объявлений о продаже автомобилей стоимостью до 100 тыс. рублей (доля – 0,5%). На долю же остальных ценовых диапазонов (100 – 200; 600 – 700 и 700 – 800 тыс. рублей) приходится от 7,5% до 10%.

Модели-лидеры

Среди моделей лидером по количеству объявлений в марте является Toyota Corolla 2008 года выпуска, число предложений о продаже которой на сайте DROM.ru составило 1011 единиц.

Второе место занял Ford Focus 2012 года выпуска – его результат равен 967 объявлениям. Но если в десятке лидеров, наиболее предлагаемых к продаже автомобилей, японская модель занимает еще одну позицию (2007 г.в.), то американская – еще три (2007, 2008 и 2011 г.в.), подтверждая звание самой популярной иномарки в российском автопарке. Кроме этих двух моделей, в ТОП-10 также попадают Hyundai Solaris (2011 и 2012 г.в.), LADA 2190 (2013 г.в.) и LADA 2114 (2011 г.в.).

ТОП-10 предложений автомобилей на сайте DROM.ru в марте 2017 года