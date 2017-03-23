Автолюбители годами переплачивают за ОСАГО («Известия»)

По данным РСА, миллион самых бдительных водителей уже вынудили компании пересчитать сумму страховки.

За ошибки в исчислении коэффициента бонус-малус (КБМ), при помощи которого страховщики рассчитывают итоговую стоимость полиса ОСАГО в зависимости от безаварийного стажа водителя, расплачиваются миллионы водителей по всей стране. По мнению экспертов, автолюбители регулярно переплачивают за полис ОСАГО. По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), более миллиона автомобилистов за год с небольшим исправили неверно рассчитанный КБМ. Точное число водителей, которые продолжают переплачивать за ОСАГО, экспертам не известно.

В 2013 году Михаил купил в кредит в московском автосалоне новый автомобиль. Вместе с ним точно такую же машину приобрел его приятель. Автолюбители, как положено, оформили страховые полисы ОСАГО и КАСКО, но у разных агентов. Михаилу страховой агент в офисе рядом с автосалоном предложил застраховаться в крупной компании, и он, сравнив предложения других страховщиков, выбрал ее. При оформлении бумаг на цену полиса ОСАГО он не обратил внимания, так как его больше интересовала сумма, которую придется заплатить за КАСКО.

Скидка пакета «ОСАГО плюс КАСКО» Михаила устроила, поэтому он согласился с предложением агента.

– В 2017 году мы встретились с приятелем, – рассказал «Известиям» Михаил. – И когда речь зашла о цене ОСАГО (КАСКО после окончания кредитного периода продлевать не стали), неожиданно выяснилось, что при примерно одинаковом водительском стаже, идентичных автомобилях и безаварийной езде в последние годы мы платим за страховку разные деньги. Понятно, что в разных страховых свои условия, скидки и бонусы. Однако разница в цене страховок была ощутима – более 3 тыс. рублей. Я платил ежегодно за ОСАГО более 10 тыс., а мой друг – 7 тыс. рублей.

Михаил начал выяснять, почему его страховка при прочих равных гораздо дороже. Оказалось, что при расчете стоимости полиса ОСАГО страховщики учитывают коэффициент бонус-малус (КБМ), за ошибку при расчете которого автомобилисту пришлось расплачиваться рублем.

– КБМ ввели как объективный показатель поведения водителя на дорогах при расчетах стоимости полиса ОСАГО, – напомнил Михаил. – Бонус получает водитель, не попадающий в аварии, виновником которых становится он сам, а малус, то есть снижение коэффициента, – тот, кто стал виновником ДТП. Безаварийная езда может продолжаться много лет. За год безаварийного владения автомобилем КБМ снижается на 5%. Но страховщики, естественно, не заинтересованы в том, чтобы полис стал бесплатным. Поэтому законом предусмотрен порог, после которого стоимость страховки не понижается, – это 50%. Всего насчитывается 15 классов КБМ – от «М» до 13. Счастливый обладатель высшего 13-го класса получает скидку в 50%.

Михаилу удалось выяснить, что страховой агент, оформляя страховку после покупки автомобиля, снизил ему класс КБМ.

– Сейчас мой класс КБМ равен семи, хотя на деле он должен быть более высоким – десятым. Точно такой же у моего приятеля, – рассказал Михаил. – Теперь из-за ошибки или преднамеренных действий страхового агента я получаю 20% скидки вместо 45%.

Из-за пониженного коэффициента Михаил ежегодно переплачивал от 1,5 до 4,5 тыс. рублей. В итоге ошибка страхового агента стоила ему около 16 тыс. рублей.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) «Известиям» объяснили, как возникают подобные ошибки при расчете КБМ.

– Причины, по которым коэффициент был применен неверно, разные, – пояснил «Известиям» президент РСА Игорь Юргенс. – К ним нередко приводит невнимательность самих страхователей – например, они не сообщают вовремя в страховую компанию о замене паспорта или водительского удостоверения. В этом случае система РСА не находит сведений о нем в электронной базе, где хранятся данные о водителях, и распознает как нового автовладельца. Соответственно применяется коэффициент без скидки, которая была у водителя в предыдущем периоде. Неточности могут допускаться и самими сотрудниками компаний, и страховыми агентами при заключении договора ОСАГО.

Координатор общества «Синие ведерки» Петр Шкуматов отметил, что официальная статистика дает лишь приблизительное представление о том, сколько сделано ошибок при подсчете коэффициента.

– Манипуляции с КБМ – это старая история, – рассказал «Известиям» Петр Шкуматов. – И на самом деле от неверного расчета КБМ страдает гораздо больше автолюбителей, чем значится в официальных сводках. Людей годами ставят перед фактом, что их полис подорожал, не объясняя причин. Кто-то не замечает ошибки. Многие видят ее сразу, но не жалуются, а молча покупают полис по завышенной стоимости. Из-за такого молчания манипуляции недобросовестных страховщиков остаются безнаказанными.

По словам Петра Шкуматова, причина происходящего «в нежелании и неумении наших граждан отстаивать свои права», чем активно пользуются недобросовестные страховые агенты.

В частности, игрокам на рынке автострахования известен случай, когда в одном из удаленных от центра российских городов с населением около 50 тыс. человек страховщики годами понижали КБМ и местные жители покупали страховки. Выбора у автолюбителей не было – в городе работали офисы только одной страховой компании и ее «дочки».

По словам Петра Шкуматова, автолюбителям необходимо отстаивать свои права, «иначе ситуацию с подсчетом КБМ не переломить». Тем более что обжаловать неверный расчет КБМ в настоящее время гораздо проще, чем два-три года назад.

– С декабря 2015 года РСА по согласованию с Центральным банком РФ был запущен новый упрощенный механизм для учета вопросов граждан при их несогласии с примененным значением КБМ для расчета стоимости ОСАГО, – рассказал «Известиям»официальный представитель компании «АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук. – Теперь для восстановления КБМ автолюбителю необходимо обратиться в страховую компанию, с которой заключен действующий договор ОСАГО. У всех страховщиков ОСАГО на сайтах должны быть разделы «Проверка КБМ», где можно проверить свой коэффициент по фамилии, имени и отчеству и номеру водительского удостоверения. При желании можно прийти лично в офис страховой компании или направить запрос о перерасчете КБМ по почте.

По словам Игоря Юргенса, если компания не может оперативно устранить причины некорректных сведений в системе, то автолюбителю стоит обратиться в Центральный банк РФ или РСА, которые являются регуляторами в этой отрасли. Центробанк или РСА в течение пяти рабочих дней по запросу автомобилиста проведут свою проверку. По ее результатам страховая компания обязана будет исправить значение коэффициента, если он действительно был указан неверно.

Юрий Нехайчук советует автовладельцам особое внимание обратить на то, где оформляется полис ОСАГО. Надежнее всего это сделать непосредственно в страховой компании. Проблем со страховкой не будет, если ее оформить в банке, где дают кредит на автомобиль.

Страховку можно спокойно оформлять и у официального автодилера в салоне. Внимательным надо быть при обращении к розничным или, как их еще называют, внешним страховым агентам, особенно если у них офисом служит автомобиль типа «Газель».

«Известия»