Автодилеры – пессимисты («Ведомости»)

В 2017 г. рынок новых автомобилей в России останется на уровне прошлого года, сообщил в своем прогнозе крупный британский автодилер Inchcape, управляющий 17 центрами в Москве и Петербурге. В его портфеле преимущественно премиальные автомобильные марки – Audi, BMW, Mini, Land Rover, Lexus, Rolls-Royce, Jaguar, а также Volvo и Toyota. Компания не объясняет, на основании чего она прогнозирует нулевой рост рынка. Отказался это сделать и представитель Inchcape.

По итогам 2016 г. на развивающихся рынках Inchcape показала хорошие результаты благодаря увеличению рентабельности в Африке, Южной Америке и России, сообщил автодилер. Так, несмотря на экономический кризис, российский бизнес Inchcape в прошлом году стал прибыльным, следует из отчетности автодилера. Прибыль от продаж в России составила 400 000 фунтов стерлингов против 2 млн фунтов убытка годом ранее, уточнил представитель компании. В целом ее прибыль на развивающихся рынках выросла на 25% до 52,4 млн фунтов при выручке в 754,8 млн фунтов (+16%).

Крупнейший в России автодилер «Рольф» разделяет оценку коллег относительно продаж новых автомобилей в этом году: I квартал будет наиболее сложным для рынка, восстановления стоит ожидать только во втором полугодии, отмечает представитель компании Светлана Браницкая. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей сократились на 5% год к году до 77 916 машин. Президент компании «Фаворит моторс» Владимир Попов также скептичен: скорее всего, рынок останется на уровне прошлого года или даже упадет на 2–3%, поскольку цены на автомобили растут, а доходы населения – нет, рассуждает он. Ранее председатель правления другого крупного автодилера, «Авилона», Андрей Павлович отмечал, что в худшем случае рынок в этом году останется на нуле, в лучшем – вырастет на 5%.

Согласно январскому прогнозу, в 2017 г. АЕБ ожидает роста российского рынка новых автомобилей впервые за последние четыре года – на 4% до 1,48 млн машин (см. график).

Председатель совета директоров ГК «Модус» Алексей Лещенко полагает, что рынок вырастет даже на 5–10% за счет второй половины года. Клиенты, купившие автомобиль в 2012–2013 гг., из-за кризиса не поменяли его год назад, поэтому, вероятно, сделают это во втором полугодии, рассуждает он: накануне выборов государство может дополнительно поддержать бюджетников, люди почувствуют себя увереннее и решатся на такую покупку. К концу прошлого года очень плохо стали продаваться премиальные автомобили – сказалась высокая база 2015 г., указывает Браницкая. Поэтому именно здесь «Рольф» видит основной ресурс для повышения продаж – как раз в 2014 г. россияне скупали дорогие иномарки, а срок владения такой машиной составляет в среднем три года, поясняет она.

«Ведомости»