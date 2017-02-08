Шеви Нива-2 в заложниках: что происходит с новым внедорожником? («Авторевю»)

В конце января ленты автоновостей с особым размахом полоскали тему новой Шеви Нивы. Инсайдерские сообщения ее размораживали («правительство одобрило кредит!), а официальные опровержения тут же замораживали снова: денег пока все-таки нет. Решение дать госгарантии на проект объявляли уже принятым, но никто его в итоге не видел. Согласования шли-шли – но никуда не приходили. Ну и так далее.

За всем за этим немного затерялся один довольно важный вопрос: а что вообще такое Шеви Нива образца зимы-2017 после двух лет «заморозки» и кому она нужна? Попробуем ответить, но сперва немного формальностей для протокола.

Финансирование проекта Chevrolet Niva-2 сейчас в руках Минпромторга и Минэкономразвития: они должны решить, предоставить или нет компании GM-АвтоВАЗ госгарантии по кредиту, который готов выдать Сбербанк. Поэтому когда появились сообщения, что Минпромторг в переписке с Минэкономразвития выдал положительное заключение на такие госгарантии, сразу поднялась волна оптимистических заголовков: «Для производства Шеви Нивы найдены деньги!».

Между тем спустя сутки Минпромторг через СМИ опроверг наличие «окончательного решения о господдержке», а на наш прямой запрос о наличии положительной резолюции за подписью замминистра Александра Морозова пресс-служба министерства ответила уклончиво: «Решение о предоставлении госгарантий принимается не в Минпромторге России, а в Правительстве Российской Федерации. На данный момент Правительство Российской Федерации решений в отношении GM-АвтоВАЗ не принимало». В Минэкономразвития были более откровенны: да, переписка на эту тему велась, положительное заключение от Минпромторга получено. Вопрос прорабатывается. Но на данный момент госгарантии не предоставлены.

Скупо на информацию было и само СП GM-АвтоВАЗ: «Решение о финансировании проекта еще не принято. Мы ведем переговоры по данному вопросу со Сбербанком и ожидаем решения по предоставлению госгарантий, которые необходимы для получения кредита на реализацию проекта. На сегодняшний день финансирование проекта осуществляется за счет собственных средств СП».

В сухом официальном остатке получается что-то вроде: ах, отстаньте, ничего еще не решено!

По нашим сведениям, проект Chevrolet Niva-2 действительно продолжает висеть, но причиной тому не столько отсутствие у СП необходимых средств, сколько неопределенность позиции АвтоВАЗа. Ведь вазовцы сами давно готовят похожую машину, известную как Lada 4x4 New Generation (или Нива-3), дебют которой переназначен на 2019 год. Разумеется, этому автомобилю не нужен прямой конкурент в очень узкой рыночной нише. Но, являясь 50-процентным совладельцем СП с концерном General Motors, АвтоВАЗ не может и не должен открыто саботировать появление Шеви Нивы-2, – так что он делает это завуалированно, посредством показного равнодушия к проекту и полного бездействия в поиске софинансирования.

Существует мнение, что игра АвтоВАЗа с GM – стратегическая, направленная на выкуп американской доли в СП вместе с правами на новую модель, которая и станет реальной Нивой-3, а нынешняя вялотекущая работа над собственной моделью ведется скорее по инерции, на всякий случай. Потому и успехов заметных там нет. По самым свежим данным, Нива-3 будет иметь платформу от кроссовера Renault Duster второго поколения, перейдя из внедорожного в кроссоверный сегмент. Опрошенные нами менеджеры АвтоВАЗа уверены, что у завода вообще нет никакой стратегии в отношении СП! Да, появление конкурента нежелательно, но в него никто особо и не верит, все ждут, когда СП умрет естественным образом, из-за неконкурентоспособности старой модели и невозможности выпустить новую. Но сейчас участие в СП с GM приносит АвтоВАЗу стабильный денежный поток как поставщику основных узлов и агрегатов, так что намеренно резать эту курицу никто не будет.

Более того, АвтоВАЗ посильно принимает участие в проекте Шеви Нивы-2 с технической стороны. Например, вазовцы по заказу GM-АвтоВАЗ адаптировали для новой машины свой мотор 1.8, в варианте для продольного расположения он получил обозначение ВАЗ-2199. Это практически утвержденный вариант, с любым импортным двигателем новая Шеви Нива выходит за рамки разумной цены.

А вот по трансмиссии окончательного решения нет. У АвтоВАЗа есть модернизированная «классическая» коробка с индексом 2124, сделанная для Нивы-3, но она пока не держит необходимых нагрузок (сейчас проходят ее испытания). Раздаточная коробка – тоже суть старый, но подшаманенный трехопорный агрегат от Нивы-2123, прошедший доводку по шумам и вибрациям на шведской фирме Vicura.

GM-АвтоВАЗ настаивает на тросовом приводе механизма переключения и прямой стыковки коробки передач с «раздаткой», без промежуточного вала. Вазовские агрегаты, подготовленные для Нивы-3, концептуально другие, рычаг переключения там стоит прямо на картере коробки передач, а момент на «раздатку» передается через промежуточный вал. Естественно, никто не станет делать для GM коробку передач и «раздатку» в строгом соответствии с «хотелками», да на это у СП и денег нет. Поэтому на АвтоВАЗе уверены: возьмут, что предложим.

Но GM ищет альтернативные варианты. В частности, еще не умерла идея использовать газовскую коробку передач от Газели, только с измененным картером, чтобы она поместилась в кузов новой Шеви Нивы. Однако последние контакты на эту тему с нижегородцами датируются июнем 2016 года. В разговорах упоминается и ZF, но вряд ли этот вариант пройдет по цене. А по автоматической трансмиссии определенности еще меньше: какое-то время назад планировалось применять вариатор Punch VT4, но очевидно, что локализовать его в Тольятти силенок не хватит, а закупать – дорого.

Да что там агрегаты… GM-АвтоВАЗ не знает пока даже, где будет организовано производство кузовов! Возобновлять строительство отдельного корпуса в ОЭЗ Тольятти долго, дорого и юридически непросто, там еще не урегулирован спор с бывшим подрядчиком. У СП есть простаивающий 30-й корпус, но для организации полноценной сварочной линии места там мало. А ведь нужен будет еще и склад.

В мае прошлого года АвтоВАЗ сделал предложение разместить кузовное производство в здании упраздненного ОПП, но потом сам же это предложение отозвал. Теперь, по некоторым данным, на эту роль хотят предложить 62-й вазовский корпус, откуда недавно было выведено производство Лады 4х4 первого поколения. Тем временем сварочное оборудование и часть оснастки, уже имеющиеся в распоряжении GM-АвтоВАЗа, отнюдь не молодеют и скоро потребуют капитальной профилактики.

АвтоВАЗ как совладелец СП подчеркнуто дистанцируется от финансовых проблем с запуском Шеви Нивы-2, но активных препятствий проекту не чинит и даже не прочь заработать на безвыходном положении американской стороны. Но – умеренно, не прогибаясь под чужие техзадания. Этакая смесь эгоцентризма и упоения всевластием. Взгляд слона на мелкую мышиную возню.

Но ирония судьбы в том, что и сам GM занимал похожую позицию в 2012 году, когда объявил, что машину нового поколения будет разрабатывать и производить самостоятельно, без помощи АвтоВАЗа. Неофициально в СП GM-АвтоВАЗ объясняли это так: «Мы устали от отвратительного качества вазовских комплектующих и сложных взаимоотношений с таким соакционером, поэтому построим собственное кузовное производство и локализуем в Тольятти сборку импортных агрегатов – сами, на свои деньги».

Это был демарш, хотя официально стороны продолжали улыбаться друг другу. Рынок рос, рубль креп, и запланированных 200 миллионов долларов, казалось, хватит на все. Не хватило. И риски технологического «развода» с АвтоВАЗом не были просчитаны до конца. Поэтому Шеви Нива, по сути, оказалась в заложниках у своих собственных родителей.

GM сейчас пытается по аналогии с самим АвтоВАЗом использовать административный ресурс (проект новой Шеви Нивы поддерживает лично губернатор Самарской области Николай Меркушкин), мечтает получить уже обещанную на самом верху госгарантию по кредиту от Сбербанка – и, скорее всего, получит. Но в итоге, увы, на свет может появиться автомобиль, сотканный из компромиссов.

Правда, даже такая Chevrolet Niva-2 должна иметь устойчивый спрос на рынке «брутальных внедорожников», ведь она в этом классе останется единственной отечественной (читай – доступной) машиной. Кроссовер Lada 4x4 New Generation рассчитан уже на несколько других потребителей, не тех, что месят грязь по лесам. Вопрос только в том, наберется ли таких узконишевых покупателей в количестве, достаточном для окупаемости проекта. Ведь даже если делать производство по самому дешевому варианту, с размещением сварочного комплекса на собственной территории, точка безубыточности, по неофициальной оценке самих джиэмовцев, вряд ли будет находиться ниже отметки 50 тысяч автомобилей в год.

«Авторевю»