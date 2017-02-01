Автоконцерны попросились на буксир («Коммерсант»)

Не дождавшись, пока Минпромторг самостоятельно доделает стратегию развития автопрома, АвтоВАЗ и Renault проинформировали правительство о своих предпочтениях. Автоконцерны не против тех идей, что уже выдвигались чиновниками, они поддержат и развитие экспорта, и новых технологий. Но компании требуют масштабной госпомощи – от сохранения господдержки экспорта до субсидий на зарплату разработчиков новых технологий. Вице-премьер Аркадий Дворкович попросил ведомства учесть позицию отрасли.

В середине января АвтоВАЗ и Renault представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу свое "совместное видение ключевых элементов" стратегии развития автопрома. В прошлую пятницу чиновник попросил Минпромторг, Минэкономики и аналитический центр при правительстве учесть эти предложения (копии документов есть у "Ъ"). В целом идеи автоконцернов близки ранее высказанным Минпромторгом – это развитие экспорта, технологий и локализации. Основными препятствиями к росту локализации АвтоВАЗ и Renault называют недостаток компаний с нужными технологиями, необходимость существенных вложений, а также "минимальные объемы для локализации" (создание производства в РФ требует объема заказов).

Владимир Путин поручал подготовить новую стратегию развития автопрома к марту 2016 года, осенью Минпромторг подготовил проект, но в октябре господин Дворкович отправил его на доработку. В понедельник представитель вице-премьера сообщила, что стратегия должна быть представлена в правительство в начале февраля, и добавила, что Минпромторг не просил отсрочки. Источники "Ъ" утверждают, что документ еще не готов.

АвтоВАЗ и Renault предлагают предоставить поставщикам компонентов господдержку под экспорт (поставки автоконцернам и для сервиса) и субсидии на НИОКР новых технологий. Концерны считают, что стоит сосредоточиться на локализации силовых агрегатов – двухпедальных трансмиссий и двигателей нового поколения. Также предложено создать государственно-частное агентство для контроля модернизации поставщиков. Для развития технологий государство должно помогать компаниям почти на всех этапах – субсидировать тестирование и сертификацию продуктов, адаптацию версий для экспорта, компенсировать расходы на зарплату инженеров и технологические процессы.

При этом партнеры требуют считать уровень локализации по юрлицам или по брендам, "а не для сегментов или моделей". Как поясняет источник "Ъ" на рынке, в одной из версий "третьей промсборки" (планируемые новые соглашения) Минэкономики предлагало считать локализацию по сегментам в рамках одного бренда (отдельно для внедорожников, LCV и т. д.), но "альянсы будут любой ценой отстаивать" подсчет локализации в среднем (по юрлицам), иначе показатель будет падать.

В Минпромторге комментировать идеи АвтоВАЗа и Renault не стали, но отметили, что общественное обсуждение стратегии состоялось в декабре 2016 года, в "подготовке материалов" эти концерны, как и другие, активно участвовали и их предложения "были учтены". В министерстве уточнили, что в обновленной стратегии первым направлением станет развитие экспорта в рамках проектного подхода с поддержкой производителей "на всех этапах выхода на целевые рынки", вторым - выпуск автокомпонентов и третьим - внедрение инноваций. В других автоконцернах, например Nissan и КамАЗе, принципиально согласны с мнением коллег.

Консультант SBS Consulting Дмитрий Бабанский считает, что идеи требуют доработки. Например, предложения по поддержке экспорта должны быть проработаны – ее уровень в России на порядок ниже, чем за рубежом. В части субсидирования разработок и инвестирования в новые продукты и в кадры целесообразно идти путем предоставления льгот по налогу на прибыль, считает он. Требования по НИОКР надо включать в соглашения с производителями – по аналогии с тем, как это сделано в станкостроении: в соглашении с DMG Mori есть требования по созданию центра R&D, добавил эксперт.

«Коммерсант»