Пробег в цене («Ведомости»)

Продажи автомобилей с пробегом в ГК «Рольф» в 2016 г. выросли на 48%, в дилерских центрах в Петербурге – на 58%, отдельным дилерским центрам удалось довести объем продаж автомобилей с пробегом до уровня продаж новых, говорит Алексей Баринов, директор подразделения по продаже автомобилей с пробегом Blue Fish группы «Рольф». По его словам, доля продаж автомобилей с пробегом в кредит в Петербурге составила 13%.

В автохолдинге «Максимум» продажи таких машин выросли за год на 44%. Прибыль от продаж машин с пробегом компенсирует низкую прибыль и даже убытки от продажи новых авто, по рентабельности продаж они существенно превосходят новые из-за низкой конкуренции, говорит гендиректор автохолдинга «Максимум» Вадим Арустамян. Продажа и покупка автомобилей у частных лиц связаны с рисками, поэтому люди предпочитают обращаться к официальным дилерам, объясняет он.

Директор по развитию и продажам «Аксель групп» Игорь Седов оценил маржинальность продаж подержанных машин не менее 9% (новых – от 1 до 4%), с учетом разницы в цене в среднем на 60%. По словам Седова, дилеры усиленно начали развивать этот сегмент в прошлом году: «Прибыль от продажи подержанных машин в «Аксель групп» пока ниже, чем от продаж новых, но уже в 2017 г. эти показатели, вероятно, сравняются».

Рентабельность продаж автомобилей с пробегом в ГК Wagner осталась на уровне 2015 г. и составила 7,5%, говорит руководитель направления Антон Трофимов. По его словам, подержанные машины приносят группе 20% выручки от продаж всех автомобилей и 12% – от общей выручки.

Лучший возраст

Самыми популярными по предложению в CarPrice были машины 2007 и 2008 гг. выпуска – их доля составила 25%. Автомобили возраста от 5 и до 10 лет чаще ломаются и требуют больших вложений, поэтому владельцы пытаются быстрее их продать.

В ГК «Терра авто» количество проданных авто с пробегом за год выросло на 25%, около 10% из них – кредитные, говорит Екатерина Табачко, директор по продажам финансовых продуктов группы. По ее словам, доли рынка подержанных и новых автомобилей практически сравнялись.

Гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин оценивает маржинальность на вторичном рынке в районе 15%. В последние 10 лет новые легковые автомобили продавались активно, в некоторые годы их количество в Петербурге превышало 200 000 (в 2016 г. – менее 120 000), этот фактор в совокупности с увеличением цены новых автомобилей и стал определяющим для роста сегмента подержанных, замечает он. Потребности покупателей изменились – люди считают расходы, им не до эффектов, резюмирует он.

Спрос на подержанные автомобили в Петербурге вырос в 2016 г. на 2,3%, по данным запросов на сайте «Avito авто». Доля самого популярного сегмента C снизилась на 0,2 п. п. до 29,7%, кроссоверов – выросла на 1 п. п. до 17,8%. Средняя цена машины составила 583 000 руб., что на 9,4% выше, чем годом ранее, подсчитали в «Avito авто». В 2016 г. в России было продано около 5,2 млн легковых автомобилей с пробегом, что на 6% больше, чем годом ранее, по данным «Автостата». Российский рынок новых автомобилей за год сократился на 11% до 1,45 млн шт., следует из данных АЕБ.

Самыми популярными автомобилями с пробегом в Петербурге в 2016 г. были Ford Focus, Chevrolet Lacetti и Opel Astra, согласно исследованию CarPrice. По ее данным, средняя цена подержанного автомобиля составила 406 000 руб. (в I квартале – 414 000 руб.), это на 6% ниже российского показателя.

Банки активно осваивают растущий сегмент. По словам Табачко, в 2016 г. ставки снизились. Для подержанного автомобиля дороже 1,15 млн руб. ставка будет даже ниже, чем для нового, утверждает она.

Диапазон ставок по кредитам на новые автомобили в Петербурге составляет 7–17% годовых, по кредитам на старые – 16,9–23%, оценил директор центра автокредитования филиала «ВТБ 24» в Петербурге Даниил Макаршин. Объем автокредитов на подержанные машины за 2015 и 2016 гг. примерно одинаковый, отметил руководитель бизнеса автокредитования банка «Санкт-Петербург» Павел Голубев. Средняя сумма кредита выросла за год на 23%, добавляет он. В «Юникредит банке» этот показатель в Петербурге увеличился на 26%, говорит заместитель управляющего петербургского филиала Антон Большаков. Средний чек на покупку подержанного автомобиля с мая 2016 г. в Балтинвестбанке вырос примерно на 15 000 руб. и составил около 400 000 руб., сообщил директор департамента розничных банковских продуктов и методологии Балтинвестбанка Андрей Суровцев.

Средняя сумма такого кредита в «ВТБ 24» выросла с 553 000 руб. в I квартале прошлого года до 632 000 руб. в IV квартале, говорит Макаршин. Сумма кредита увеличивается прежде всего за счет роста продаж автомобилей в возрасте 3–5 лет, объясняет начальник управления массового бизнеса банка «Александровский» Андрей Барановский. «Все меры по сдерживанию цен после девальвации рубля себя исчерпали. Теперь клиенты, которые раньше покупали новые машины, все чаще склоняются к приобретению 1–2-летних авто с небольшим пробегом», – считает он.

Также на рынок активно выходят 3–5-летние автомобили, в том числе от лизинговых компаний, что тоже способствует росту этого сегмента, добавил он. Росту рынка способствует и активное участие официальных дилеров и банков в продвижении этого вида кредитов, добавил Голубев.

В 2017 г. Барановский ждет опережающих темпов роста сегмента кредитов на подержанные авто по сравнению с кредитами на новые машины. Главные причины роста – дальнейшее снижение доходов населения и рост цен на новые автомобили, ставки могут снизиться на 0,5–1 п. п. в случае снижения ключевой ставки Банка России, прогнозирует Суровцев. По словам Голубева, из-за возросшей конкуренции банков ставки по кредитам на подержанные автомобили приблизятся к ставкам по кредитам на новые.

«Ведомости»