В сыром виде. Почему в ЭРА-ГЛОНАСС пока нет смысла? (Авторамблер)

Этот день пришел. С 1 января 2017 года все автомобили, выпущенные в России или импортированные, должны быть оснащены системой вызова оперативных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Установка и сертификация стоят больших денег, поэтому автопроизводители массово сокращают модельные ряды. А частный ввоз подержанных машин из-за рубежа и вовсе полностью прекратился. Для чего стоило городить огород? И надо ли было вообще?

За минувший год, по данным Минпромторга, поступило больше 100 тысяч вызовов с помощью ЭРА-ГЛОНАСС. Хотя она еще не была обязательной для всех. В том, что система помогает спасать жизни людей, сомнений ни у кого нет. Благодаря ней у экстренных служб повышается шанс успеть вовремя к пострадавшим.

В чем суть нововведения? В автомобиль устанавливается специальное устройство, способное распознавать фронтальное и боковое столкновения, а также удар сзади. Если произошла тяжелая авария, передающий модуль по мобильной связи отправляет сигнал оперативным службам с данными о местоположении автомобиля. У какого оператора лучше "ловит" – через того и пройдет передача. На место происшествия по идее должна оперативно отправиться помощь. Если человек сам нажмет кнопку SOS, на связь выйдет оператор и выяснит обстоятельства.

На словах все здорово. Но с запуском проекта связаны несколько нюансов, которые делают его практически бессмысленным, по крайней мере, на сегодняшний день. А кое в чем даже вредным.

Проблема №1. Техническое оснащение

Как часто бывает в России, запуск глобального проекта происходил долго, сложно, с перерывами, переносами. В общем, далеко не образцово. В частности, власти плохо взаимодействовали с иностранными партнерами. И вот закон уже заработал, а технически к новым реалиям многие автомобильные компании оказались не готовы. Поставить ЭРА-ГЛОНАСС во все модели – это не коврики в машину положить. Эксперты отмечают слабую техническую подготовку как одну из проблем проекта.

"Телематические устройства делятся на две группы: установленные в транспортное средство на конвейере, и это в основном зарубежные производители, и российские игроки, продукцией которых предполагалось дооснащать собранные автомобили. Вторые решения предназначаются для машин отечественного производства и тех, которые продаются на российском рынке в небольшом количестве. Не все зарубежные компании смогли оснастить свою продукцию на конвейере, у них не было возможности интеграции в цикл производства, так как это очень трудоемкий и длительный процесс. Поэтому мы ожидаем появления таких устройств по мере выхода новых автомобилей. А пока производители будут убирать с российского рынка текущие модели или использовать различные лазейки, чтобы избежать обязательного внедрения устройств. Основная проблема здесь видится в том, что не была выстроена четкая партнерская работа с зарубежными автопроизводителями, хотя сроки проекта (начал обсуждаться 10 лет назад) позволяли это сделать. Не было диалога, который позволил бы зарубежным игрокам серьезно отнестись к российской инициативе. К сожалению, мы также вынуждены признать, что российский рынок потребительской электроники практически отсутствует. У отечественных компаний нет ни опыта, ни истории, ни реально работающих проектов. Поэтому производить качественный массовый законченный продукт за все годы реализации проекта ЭРА-ГЛОНАСС в России мы так и не научились. И это реально существующая проблема рынка. Конечно, потребители не хотят пользоваться некачественным решением, а кроме того, в таком глобальном государственном проекте нельзя позволить ремонтировать оборудование по несколько раз в год", - рассказал о технических проблемах запуска ЭРА ГЛОНАСС старший вице-президент по развитию телематики Meta System Алексей Шипулин.

Проблема №2. Инфраструктура

Ладно, ЭРА-ГЛОНАСС запустили, обратного хода уже не будет. А придет ли помощь? Смысл ведь какой: нет мобильной связи – не будет и помощи. Так работает устройство. Встает еще одна проблема – инфраструктурная. Очевидно, власти поторопились с внедрением системы и побежали впереди паровоза. Сначала надо обеспечить хотя бы половину страны мобильной связью, а уж затем внедрять систему, которая не имеет смысла без сотового сигнала.

И, для сравнения, данные с ресурса Open Signal для Европы (см. фото). Или вот карта Роскомнадзора по покрытию магистральных дорог в России (https://rkn.gov.ru/communication/p545). Видно, что сегодня в нашей стране даже на федеральных трассах мобильники ловят не всегда. Некоторые из магистралей, в первую очередь в Сибири, лишь на 50% обеспечены сотовой связью.

Я уж не говорю про удаленные закоулки с очень низким трафиком, где тоже есть жизнь. В том числе на автомобилях! Как раз для удаленных мест в первую очередь и предназначена система экстренного реагирования, когда без участия "виртуального оператора" помощи можно не дождаться никогда.

Естественно, мы не собираемся критиковать отечественную систему за неидеальную схему работы. По схожему принципу действуют зарубежные аналоги. Например, европейская eCall. Более того, они технологически совместимы с ЭРА-ГЛОНАСС и взаимозаменяемы. Подобные испытания уже проводились.

Или вот в США ввели систему NG 9-1-1 с тем же принципом работы. Впрочем, есть гигантское "но". За рубежом все делают по уму и последовательно. Даже притом, что практически весь Старый Свет за исключением мелких необитаемых территорий обеспечен связью, местные власти переходят на систему экстренного реагирования плавно. Новые машины (и только новые!) должны быть в обязательном порядке оборудованы модулем eCall до апреля 2018 года. Позже, чем у нас – в стране с 50%-ным (по разным оценкам) сотовым покрытием.

Наконец, встает вопрос готовности самих оперативных служб. На эту проблему указывает Алексей Шипулин: "Параллельно с работой над технической частью ЭРА-ГЛОНАСС должны были быть расширены ресурсы экстренных служб реагирования. Но задачи проекта оказались нереализуемы из-за отсутствия должного количества бригад для реагирования на аварии. Поэтому временной регламент не может быть выполнен, что подрывает основную задачу проекта".

К сожалению, сегодня "Система-112" в России работает не лучшим образом. Проблемы еще предстоит решать. К примеру, вопрос отлаженного взаимодействия. Известны случаи, когда к пострадавшим едет не ближайшая скорая помощь из соседнего региона, а местная, но сильно удаленная от места происшествия. Просто потому, что административно относится к субъекту и именно она должна принять вызов. Для начала неплохо было бы наладить систему непосредственно реагирования, чтобы никакие бюрократические барьеры не мешали максимально оперативно оказать помощь.

Проблема №3. Законодательство

Оснащение автомобилей системами реагирования – само по себе благое дело. Но с чересчур жесткими законодательными ограничениями российские власти, откровенно говоря, переборщили. Мало того, что всех иностранных производителей заставили устанавливать модули на конвейере, так еще и, по сути, запретили ввоз подержанных машин из-за рубежа. Формально – нет, фактически – да. Попробуй привези теперь иномарку в Россию… Не получится! Нельзя получить "Одобрение технического средства" без ЭРА-ГЛОНАСС. Так написано в Техническом регламенте.

Рынок не заметит, так что расслабьтесь – таков смысл официальной позиции Минпромторга. "В отношении некоторых редких для российского рынка импортируемых моделей, преимущественно премиального сегмента, производители которых заявляют об отказе от установки ЭРА-ГЛОНАСС, с учетом высочайшего уровня конкуренции в мировом автопроме, место таких моделей на рынке будет незамедлительно занято аналогами конкурентов", - так пишут в ведомстве. Чаще всего "аналоги конкурентов" означает авто отечественной сборки.

Под соусом безопасности власти на деле выбрасывают с рынка огромное число моделей. И, к слову, здорово играют на опережение, защищая машины отечественного производства, – в перспективе при возможной отмене таможенных пошлин дешевые иномарки все равно не хлынут через границу "благодаря" этим правилам.

Власти, по сути, лишили наш рынок многих новых моделей еще из-за неадекватных условий сертификации автомобилей. Мало того, что производителю надо разбить три машины на краш-тесте. Сама процедура стоит немалых денег, и в итоге компания вынуждена тратить от 20 миллионов рублей только за право продавать одну модель на российском рынке.

"Сейчас мы сталкиваемся с тем, что в предусмотренной системе сертификации отсутствует возможность выбора. Единственный сертификационный центр не имеет конкурентов (не считая крымского, по сути номинального). Цены на сертификацию можно назвать абсурдными. Ни один мировой игрок не может понять, каким образом происходит такое ценообразование. А в итоге все эти суммы не уходят в воздух, а ложатся на обычных потребителей, закладываются в стоимость машины и т.д. Участники рынка просто отказываются от продаж некоторых моделей", - недоумевает Алексей Шипулин.

И, наконец, есть еще и коммерческий момент ЭРА-ГЛОНАСС, который до запуска так и не был проработан. Возможность использовать систему для различных сервисов не обсуждалась с производителями. И сейчас это только порождает новые сложности.

"Из-за того, что воплощение ЭРА-ГЛОНАСС было затянуто, стали появляться новые проблемы. На определенном этапе функциональность проекта должна была быть расширена за счет коммерческих сервисов, которые бы частично или в полной мере компенсировали затраты на развертывание инфраструктуры. Проект был затянут, поэтому на втором этапе происходит то, что мы реально видим сейчас: участники суетятся и непоследовательно пытаются указательными директивами что-то сделать. А нужно понимать, что коммерческие услуги не могут быть навязаны свыше. Руководители проекта также пытаются модернизировать законодательную базу и технические требования. Но возникает вопрос, что делать с теми, кто только что выполнил предыдущие требования. Кроме того, широкого обсуждения нет, поэтому все адекватные рыночные игроки стараются явно или завуалированно саботировать процесс. Важно понять, что никто не хочет и не будет действовать по принципу директив и указаний. Ключевая ошибка – это нежелание выстраивать совместную работу и конструктивный диалог. Мы понимаем, что проект не может дать задний ход. И в текущих российских экономических условиях дополнительные финансы государство выделять не сможет. Скорее всего, та команда, которая стоит у руля ЭРА-ГЛОНАСС, вынуждена будет менять свой подход. Вероятно, на арене появятся зарубежные технологичные игроки со своими инвестициями, которые придут и помогут сделать проект действительно работающим. Их участие поможет в том числе и автопроизводителям", - подытоживает Алексей Шипулин.

Таким образом, в очередной раз наше государство запустило сырой проект. Который, во-первых, пока плохо работает и не выполняет как надо даже основную функцию. Во-вторых, вредит потребителям своими сопутствующими ограничениями.

Авторамблер